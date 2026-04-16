Việt Nam xác nhận tham gia "Eurovision Song Contest Asia 2026"

Việt Nam chính thức xác nhận tham gia mùa đầu tiên của "Eurovision Song Contest Asia 2026", do Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) và Voxovation, phối hợp với S2O Productions cùng Channel 3 (Thái Lan) tổ chức, trong khi Bangkok (Thái Lan) được công bố là thành phố đăng cai Đêm Chung kết dự kiến diễn ra ngày 14-11.

Với tinh thần "United by music" (Kết nối bằng âm nhạc), mùa đầu tiên của Eurovision Song Contest Asia tôn vinh sự đa dạng văn hóa và sáng tạo của châu Á, dự kiến quy tụ đại diện từ 10 quốc gia trong khu vực gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Campuchia, Lào, Bangladesh, Nepal và Bhutan.

Ban tổ chức cho biết danh sách này có thể tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Là một trong những thị trường âm nhạc phát triển nhanh tại Đông Nam Á, sự tham gia của Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thể hiện sức sáng tạo ngày càng mạnh mẽ của khu vực, đồng thời mở ra cơ hội để các nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận khán giả trên toàn châu Á.

Phát triển Eurovision Song Contest cùng châu Á

Trong hơn bảy thập kỷ qua, "Eurovision Song Contest" đã kết nối các quốc gia thông qua âm nhạc, nghệ thuật kể chuyện và các chương trình truyền hình trực tiếp, thu hút hàng trăm triệu khán giả mỗi năm.

Ông Martin Green, Giám đốc Eurovision Song Contest, cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Eurovision Song Contest, việc mở ra chương mới này cùng châu Á mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là cơ hội để cùng châu Á xây dựng một sân chơi phản ánh tiếng nói, bản sắc và khát vọng của khu vực, đồng thời vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi đã làm nên sức hút của cuộc thi - "United by Music".

Ông Peter Settman, CEO & Đồng sáng lập Voxovation, đơn vị nắm bản quyền Eurovision Song Contest Asia, chia sẻ: "Chúng tôi muốn cùng những tài năng sáng tạo hàng đầu trong khu vực tạo nên một chương trình phản ánh bản sắc và năng lượng sáng tạo của châu Á, nơi nghệ sĩ và người hâm mộ có thể kết nối xuyên biên giới theo những cách hoàn toàn mới. Tôi mong chờ hàng triệu khán giả châu Á theo dõi, hát theo và cùng chia sẻ niềm vui của cuộc thi".