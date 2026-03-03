VinaPhone được Ookla chứng nhận là nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

VinaPhone được Ookla chứng nhận là nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

Đông Bắc

(NLĐO) - VinaPhone trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được tổ chức Ookla trao tặng chứng nhận nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ngày 3-3, tại sự kiện Mobile World Congress 2026 đang diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha), mạng VinaPhone (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được tổ chức Ookla – đơn vị đo kiểm tốc độ viễn thông hàng đầu thế giới – trao tặng chứng nhận "Best 5G Network Award in Vietnam and SEA" - nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

img

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT đón nhận giải thưởng tại Mobile World Congress 2026. Ảnh: Thúy Quỳnh

Giải thưởng "Best 5G Network" của Ookla được trao dựa trên chỉ số "Speedtest Connectivity Score" – thước đo toàn diện về trải nghiệm mạng di động 5G của người dùng.

Chỉ số này được cấu thành từ ba nhóm tiêu chí chính gồm: Speed Score (tốc độ và độ phản hồi tổng thể, chiếm 50% tổng điểm), Web Browsing (hiệu năng truy cập và tải website, chiếm 25%) và Video Streaming (chất lượng, độ mượt khi xem video trực tuyến, chiếm 25%).

Ookla áp dụng phương pháp đo kiểm đánh giá dựa trên các tình huống sử dụng thực tế, thông qua hàng triệu lượt đo kiểm từ người dùng tại Việt nam, phản ánh trải nghiệm hàng ngày của khách hàng.

Kết quả, chỉ số "Speedtest Connectivity Score" của VinaPhone đạt 83.60, khác biệt rõ rệt so với 2 nhà mạng 5G còn lại tại Việt nam.

Trong đó, điểm Speed Score của VinaPhone đã vượt trội với 75.48 điểm, cao hơn nhà mạng xếp sau tới 8%, qua đó không chỉ khẳng định vị thế về tốc độ nhanh nhất (Fastest 5G) mà còn góp phần giúp VinaPhone được vinh danh là nhà mạng 5G tốt nhất Việt nam.

Đáng chú ý, chất lượng mạng 5G của VinaPhone còn được ghi nhận ở cấp độ khu vực và quốc tế khi vượt qua nhiều "ông lớn" như Singtel (Singapore), Unifi (Malaysia), AIS (Thailand)... để được vinh danh là "Best 5G Network Southeast Asia" - Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á liên tiếp trong quý 3 và quý 4 năm 2025.

img

VinaPhone được vinh danh là nhà mạng 5G tốt nhất Việt Nam

Ông Stephen Bye, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ookla cho biết tổ chức này rất vinh dự trao tặng VinaPhone giải thưởng Speedtest cho Mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á trong nửa cuối năm 2025.

Giải thưởng danh giá này ghi nhận sự đầu tư bài bản và cam kết mạnh mẽ của nhà mạng VinaPhone trong việc mang đến kết nối di động hàng đầu cho người dùng.

"Phương pháp đo kiểm nghiêm ngặt của chúng tôi bảo đảm đây là minh chứng khách quan cho hiệu suất vượt trội của VinaPhone trên thị trường" - Ông Stephen Bye nói.

Để đạt được kết quả này, Tập đoàn VNPT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tối ưu mạng lưới ngay từ giai đoạn quy hoạch và phát triển mạng VinaPhone 5G. Không chỉ tập trung vào yếu tố "lượng" như số lượng trạm, phạm vi phủ sóng và tốc độ truy cập, VNPT chú trọng các yếu tố chất lượng trải nghiệm khách hàng, thực hiện quy hoạch mạng vô tuyến dựa trên mô hình dự báo lưu lượng hiện đại và phân tích mật độ người dùng theo từng khu vực, nhằm lựa chọn vị trí trạm tối ưu về vùng phủ, dung lượng và khả năng mở rộng dài hạn.

Trong quá trình triển khai, từng trạm 5G được đo kiểm đa lớp (multi-layer testing) với các kịch bản sử dụng thực tế như truy cập dữ liệu mật độ cao, livestream, gaming và truyền tải video độ phân giải lớn.

Hệ thống được giám sát theo thời gian thực thông qua các công cụ phân tích KPI mạng lõi và vô tuyến, cho phép tối ưu liên tục các tham số như công suất phát, cấu hình MIMO, beamforming và phân bổ tài nguyên vô tuyến để đảm bảo hiệu năng đồng đều giữa các khu vực, cho phép điều chỉnh cấu hình mạng theo từng thời điểm, từng khu vực, thay vì chỉ tối ưu ở mức trung bình toàn hệ thống.

img

Kết quả đánh giá điểm của VinaPhone vượt trội so với các nhà mạng khác trong khu vực

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng tại Mobile World Congress 2026 (Barcelona), ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết "Best 5G Network" không chỉ mang ý nghĩa một giải thưởng quốc tế, không chỉ phản ánh năng lực công nghệ và chất lượng vận hành ở thời điểm hiện tại mà còn là sự ghi nhận cho hành trình 30 năm VinaPhone (1996-2026) nỗ lực nâng tầm chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế trên bản đồ viễn thông quốc tế.

Nỗ lực trên là minh chứng rõ nét cho chiến lược "Go Global" của VNPT, hướng tới đưa các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với nền tảng hạ tầng số hiện đại cùng năng lực triển khai thực tiễn, VNPT tiếp tục khẳng định vị thế là tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đối tác tin cậy trong các dự án quy mô lớn, sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp và tổ chức trong khu vực và quốc tế trên hành trình chuyển đổi số.


Tin liên quan

Lưu lượng 5G có thể tăng gấp 5 lần trong dịp Tết, nhà mạng ứng phó ra sao?

Lưu lượng 5G có thể tăng gấp 5 lần trong dịp Tết, nhà mạng ứng phó ra sao?

(NLĐO) - Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh dịp Tết, nhà mạng đã triển khai hàng ngàn giải pháp kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng AI trong dự báo và tối ưu mạng lưới.

Phát triển 5G thực chất

Phát triển, khai thác hiệu quả mạng 5G cần những quyết định và chính sách phù hợp

Tập đoàn VNPT ra mắt Công ty VNPT AI

(NLĐO) - Công ty VNPT AI vừa được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông - VNPT ra mắt, quy tụ hơn 200 chuyên gia, kỹ sư AI và khoa học dữ liệu.

VNPT mạng di động vinaphone mạng 5G Tập đoàn VNPT 6G trạm phát sóng 5G mạng VinaPhone chất lượng mạng 5G
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo