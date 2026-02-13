HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Lưu lượng 5G có thể tăng gấp 5 lần trong dịp Tết, nhà mạng ứng phó ra sao?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh dịp Tết, nhà mạng đã triển khai hàng ngàn giải pháp kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng AI trong dự báo và tối ưu mạng lưới.

Bước vào tháng 2, các nhà mạng lớn đã chủ động triển khai nhiều phương án kỹ thuật nhằm giữ mạng lưới vận hành thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Viettel dự báo kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày năm nay có thể ghi nhận khoảng 7,2 triệu lượt người di chuyển trên cả nước.

Không chỉ nhu cầu gọi thoại, người dùng còn gia tăng mạnh việc sử dụng dữ liệu tốc độ cao để livestream, gọi video, chia sẻ hình ảnh trong thời gian thực.

Dự kiến, lưu lượng 5G giờ cao điểm Tết 2026 tăng gấp 5 lần so với Tết 2025, trong khi tổng lưu lượng data (4G và 5G) có thể tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu này, Viettel đã triển khai hơn 11.000 giải pháp kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo và tối ưu mạng lưới.

Viette triển khai hơn 11.000 giải pháp kỹ thuật và ứng dụng AI để đảm bảo chất lượng phục vụ người dân

Viette triển khai hơn 11.000 giải pháp kỹ thuật và ứng dụng AI để đảm bảo chất lượng phục vụ người dân

Hiện nay, AI của Viettel có thể dự đoán quy mô các sự kiện với độ chính xác đạt 92% so với con người dự đoán, tự động tối ưu hóa tài nguyên, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và giảm đáng kể số lượng giải pháp can thiệp thủ công so với các năm trước.

Giải pháp này giúp khách hàng sử dụng dịch vụ luôn có chất lượng đường truyền tốt nhất tại hơn 600 điểm lễ hội và các tuyến giao thông trọng điểm.

Nhân dịp Tết, Viettel đã ra mắt gói cước TET26 cung cấp 26GB data và 260 phút gọi nội mạng, được bảo đảm bởi mạng lưới 5G rộng khắp, giúp người dân dù đang trên hành trình về quê, đi du lịch hay tại các điểm tập trung đông người vẫn có thể livestream, gọi video sắc nét và không gián đoạn.

Tương tự, VNPT nhận định nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân có sự chuyển dịch rõ nét trong dịp Tết.

Người dùng ngày càng ưu tiên các dịch vụ gia tăng trên nền băng rộng di động như dữ liệu, ứng dụng OTT, mạng xã hội... trong khi lưu lượng thoại truyền thống và SMS (cả trong nước và quốc tế) tiếp tục xu hướng giảm do có nhiều hình thức liên lạc thay thế.

Dựa trên dữ liệu lưu lượng các năm gần đây, VNPT dự báo mạng lưới trong dịp Tết 2026 không phát sinh đột biến lớn so với ngày thường, song vẫn tập trung bảo đảm cao nhất chất lượng dịch vụ và an toàn thông tin.

Trạm phát sóng di động của VNPT

Trạm phát sóng di động của VNPT

Để chủ động phục vụ nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết và các sự kiện đầu năm 2026, Tập đoàn VNPT đã xây dựng các kịch bản ứng phó chi tiết, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cấp, mở rộng hạ tầng mạng lưới trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, hệ thống truyền dẫn liên tỉnh đã được nâng tổng dung lượng lên gần 52.000 Gbps, tăng khoảng 14% so với trước.

Hạ tầng internet quốc tế cũng được VNPT tăng cường với tổng dung lượng khoảng trên 11 Tbps, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu truy cập của người dùng ngay cả trong trường hợp một số tuyến cáp biển gặp sự cố.

Song song với việc mở rộng dung lượng mạng lõi và truyền dẫn, VNPT đã bổ sung khoảng 300 trạm phát sóng lưu động và trạm dã chiến tại các khu vực diễn ra sự kiện lớn, nơi tập trung đông người trong đêm giao thừa và các ngày cao điểm Tết.

trí tuệ nhân tạo VNPT Viettel 5G nhà mạng
    Thông báo