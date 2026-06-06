Ấn Độ trở thành thị trường thứ năm của Green SM, sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.

Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ Green SM Limo tại các khu vực trọng điểm thuộc vùng Thủ đô Quốc gia Delhi và sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Green SM Limo được vận hành bằng VinFast Limo Green, mẫu MPV thuần điện 7 chỗ được phát triển riêng cho dịch vụ vận chuyển hành khách chất lượng cao.

Mỗi xe đều được trang bị nước uống, khăn ướt và các tiện ích cần thiết nhằm mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho hành khách.

Các phương tiện cũng được trang bị hệ thống an toàn Secure-to-Safe (S2S), gồm camera trong và ngoài xe, ứng dụng công nghệ AI và các nút hỗ trợ khẩn cấp dành cho cả tài xế và hành khách.

Green SM có mặt tại Ấn Độ

Khách hàng tại Ấn Độ có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play, liên hệ tổng đài hoặc đón xe trực tiếp tại các khu vực Green SM hoạt động.

Nhân dịp khai trương, Green SM triển khai chương trình ưu đãi 50%, tối đa 250 INR cho khách hàng đặt xe qua ứng dụng.

Dịp này, Green SM cũng chào đón 5 đối tác chiến lược đến từ các lĩnh vực vận tải, du lịch, công nghệ và dịch vụ gia nhập Green Alliance Frontier, nền tảng kết nối các doanh nghiệp xanh cùng chung cam kết phát triển bền vững trên toàn cầu.

Sáng kiến này tạo ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh tại nhiều thị trường.