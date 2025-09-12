HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Xem tranh của Sa Tế không thể tránh được cảm giác vừa buồn cười, xót xa và rất khó quên

Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng- Ảnh 1.

Họa sĩ biếm họa Se Tế - Nguyễn Văn Thưởng và bức tranh biếm họa về phụ huynh buộc con mình phải là ngôi sao tỏa sáng trong một cuộc thi văn nghệ


Chiều 11-9, làng báo chí – nghệ thuật nước nhà bàng hoàng khi hay tin họa sĩ biếm Sa Tế – tên thật Nguyễn Văn Thưởng qua đời vì cơn đột quỵ, hưởng thọ 65 tuổi.

Sự ra đi của ông không chỉ để lại khoảng trống trong giới biếm họa mà còn khép lại một hành trình sáng tạo giàu cá tính, nơi mỗi bức vẽ là một lát cắt chua cay nhưng đầy nhân văn về cuộc sống.

Sa Tế - Từ người lính trẻ đến người gieo tiếng cười

Sinh năm 1960 tại Sài Gòn – TP HCM, chàng trai Nguyễn Văn Thưởng 18 tuổi đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, góp phần cùng nhân dân nước bạn đánh đuổi bọn diệt chủng Pol Pot ở biên giới Tây Nam.

Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng- Ảnh 2.

Tranh biếm họa của họa sĩ Sa Tế - Nguyễn Văn Thưởng

Sau đó, ông tiếp tục hành trình mưu sinh xa xứ, tham gia xuất khẩu lao động ở Tiệp Khắc (CH Séc) năm 1982. Dẫu có nhiều cơ hội để ở lại châu Âu, ông chọn trở về quê hương với suy nghĩ giản dị mà kiêu hãnh: "Cha tôi là một nông dân Nam Định vì nghèo khó phải chấp nhận đi phu đồn điền cao su miền Nam. Đời tôi không lẽ lại tiếp tục tha phương cầu thực".

Hành trang trở về năm 1987 chỉ là vài chục tờ tạp chí biếm Dikobraz (Con Nhím) – nhưng chính chúng đã mở ra con đường nghệ thuật. Từ đam mê, ông tự mày mò học vẽ, và hai năm sau, công chúng biết đến bút danh Sa Tế, một cái tên cay nồng đúng như tính chất tác phẩm của ông.

Sa Tế - Một phong cách biếm cay mà ngọt

Ngoài Sa Tế, đôi khi ông ký tên Mù Tạt hay Tạ Túm, như cách chơi chữ hóm hỉnh. Nhưng dù dưới bút danh nào, tranh của ông đều chung đặc điểm: không cần lời thuyết minh dài dòng, chỉ vài đường nét giản đơn cũng đủ bật lên tiếng cười sâu cay.

Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng- Ảnh 3.

Tranh biếm họa của họa sĩ Sa Tế - Nguyễn Văn Thưởng

Ông nối dài truyền thống biếm họa Việt Nam, tiếp bước các bậc đàn anh như: Chóe – Nguyễn Hải Chí, Ớt – Huỳnh Bá Thành, Nguyễn Tài…, đồng thời cùng các đồng nghiệp DAD – Đỗ Anh Dũng, NOP – Hà Xuân Nồng, LAP – Lê Anh Phong, Cận – Nguyễn Văn Dũng làm nên diện mạo sinh động của biếm họa báo chí đương đại.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn từng dẫn chứng: trong tác phẩm "Bánh Chung Thu", Sa Tế cố tình viết sai chính tả từ "Trung" thành "Chung", rồi biến chiếc bánh thành con heo đeo vòng vàng, tố cáo nạn "chung chi" đội lốt phong tục đoàn viên.

Sa Tế - châm biếm thâm thúy, cười và suy ngẫm

Không chỉ ghi dấu trong nước, tranh biếm họa của Sa Tế còn góp mặt ở nhiều sân chơi quốc tế. Tại Salon biếm quốc tế Zemun (Bosnia - Herzegovina), ông được nhắc đến với bức tranh miêu tả hai đội trưởng bóng đá tặng nhau chiếc túi thuốc y tế khi vào trận, dưới ánh mắt kinh hãi của trọng tài – lời tố cáo dí dỏm về nạn bạo lực sân cỏ.

Năm 2004, ông tiếp tục được trao bằng danh dự ở Cuộc thi tranh biếm họa quốc tế do báo Yumiuri Shimbun (Nhật Bản) tổ chức.

Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng- Ảnh 4.

Tranh biếm họa của họa sĩ Sa Tế - Nguyễn Văn Thưởng

Sa Tế để lại di sản của tiếng cười

Trong hơn ba thập niên, Sa Tế đã để lại một kho tàng tác phẩm dày dặn, mỗi bức là một mảnh ghép của đời sống xã hội.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn từng khẳng định: "Nếu chọn lọc tác phẩm họa sĩ biếm Sa Tế để lại, để in thành một tập sách, chắc chắn cộng đồng sẽ có được lược trình hài hước của Việt Nam và nhân loại suốt mấy thập niên qua".

Sa Tế ra đi, mang theo một phong cách biếm riêng biệt – giản dị nhưng không hời hợt, hóm hỉnh mà thấm thía. Ông đã sống trọn vẹn với lựa chọn của mình: không tha phương lập nghiệp, mà chọn trở về, chọn vẽ, chọn gieo tiếng cười cho đời.

Và giờ đây, khi ông nằm xuống, tiếng cười ấy vẫn còn ngân vang trong những bức tranh để lại – như một chứng tích rằng biếm họa, cũng như cuộc đời, đôi khi cần một chút "cay nồng" để thêm phần đáng nhớ.

Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng- Ảnh 5.

Tranh biếm họa của họa sĩ Sa Tế - Nguyễn Văn Thưởng

"Sa Tế để lại một gia tài tranh biếm giàu giá trị nghệ thuật và xã hội, góp phần khẳng định vị trí của biếm họa trong đời sống báo chí và văn hóa đương đại" – Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn đã nói.


Tin liên quan

Tranh biếm họa

Tranh biếm họa

Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời ở tuổi 63

(NLĐO)- Họa sĩ nổi tiếng Lê Thiết Cương vừa qua đời 18 giờ 55 tối 17-7 sau một thời gian chống chọi với ung thư, hưởng thọ 63 tuổi.

sa tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo