Vĩnh biệt NSƯT Đỗ Bạch Diện, dấu ấn thời vàng son sân khấu cải lương Bắc

NSƯT Đỗ Bạch Diện trong vở "Người mài ngọc", bên phải là NSND Triệu Trung Kiên

Vào thập niên 70 – 80 của thế kỷ trước, khi sân khấu cải lương miền Bắc đang ở giai đoạn rực rỡ, một chàng kép điển trai của Nhà hát Cải lương Trung ương đã làm say đắm trái tim biết bao khán giả, đó là Đỗ Bạch Diện. Ông không chỉ "đẹp" mà còn toát lên phong thái của người nghệ sĩ sinh ra để bước lên sân khấu. Người nghệ sĩ ấy vừa đột ngột rời xa đồng nghiệp và khán giả, để lại niềm thương tiếc khôn nguôi.

Đỗ Bạch Diện - Hào quang của một thời rực sáng

Sinh ra tại Hà Nội vào đầu thập niên 1950, NSƯT Đỗ Bạch Diện đến với sân khấu từ rất sớm. Năm 18 tuổi, ông gia nhập Đoàn Cải lương Kim Phụng, rồi sau đó về công tác tại Nhà hát Cải lương Trung ương, nơi ông gắn bó trọn đời và tạo dựng nên tên tuổi. Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, hình ảnh NSƯT Đỗ Bạch Diện gắn liền với những vai diễn sâu sắc, đầy nội tâm, vừa có khí phách, vừa đẫm chất nhân văn. Ông đột ngột ra đi ngày 1-11 tại Hà Nội, thọ 75 tuổi đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp và khán giả.

Khó có thể quên vai Thiếu tá Trương Tài Ba trong vở "Hương Tràm" (1973, tác giả Dương Linh, đạo diễn NSƯT Sỹ Hùng) – vai diễn bi tráng của một người lính trong hoàn cảnh ngặt nghèo, khiến bao khán giả rơi lệ khi ông phải nổ súng bắn nhầm chính con gái mình.

"Cũng khó có ai thay thế được chàng A-li-kha trong "Ngày tàn bạo chúa" (1974, tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn NSƯT Vũ Đào – NSND Đình Quang) hay họa sĩ Phê-khát trong "Một truyền thuyết về tình yêu" (1977, tác giả Na-zim-hit-met, đạo diễn NSND Dương Ngọc Đức). Mỗi vai diễn là một dấu son, thể hiện khả năng hóa thân linh hoạt và chiều sâu tâm lý của một nghệ sĩ lớn"- NSND Triệu Trung Kiên chia sẻ.

NSƯT Đỗ Bạch Diện (bìa phải) trong vở cải lương "Mùa tôm"

Đỗ Bạch Diện cháy hết mình vì nghề

Thế hệ nghệ sĩ và khán giả trẻ ngày nay có thể chỉ biết đến ông qua những tư liệu sân khấu cũ, nhưng với những người đã từng được làm việc cùng thì ông là một đồng nghiệp tận tụy, kỹ lưỡng đến từng chi tiết.

NSND Lê Chức nhắc lại, ông đã diễn xuất sắc trong vở "Người mài ngọc" (1994, tác giả Ngọc Thụ, đạo diễn NSND Xuân Đàm). Khiến khán giả vẫn nhớ như in ánh mắt và giọng nói của ông trong vai người cha. Ông không cần diễn nhiều, chỉ cần một cái nhìn là khán giả đã cảm nhận được cả một thế giới cảm xúc.

Ngoài sân khấu, ông còn góp phần quan trọng trong công tác chuyển thể cải lương, tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình, và ở bất kỳ lĩnh vực nào, ông cũng để lại một phong thái riêng – đĩnh đạc, sâu lắng, và nhân hậu.

NSƯT Đỗ Bạch Diện và nữ nghệ sĩ Hồng Điệp trong vở "Một truyền thuyết về tình yêu"

Đỗ Bạch Diện - Hình bóng còn mãi với thời gian

Với nhiều người yêu sân khấu, ký ức về NSƯT Đỗ Bạch Diện là ký ức của một thời hoàng kim của sân khấu cải lương khi mà khán giả xếp hàng dài cả trăm mét trước cổng Nhà hát Nhân dân TP Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô) để được nhìn thật gần người nghệ sĩ họ yêu mến.

Đó là khoảng thời gian khán giả sống cùng hơi thở của sân khấu, và ông – cùng thế hệ nghệ sĩ đồng nghiệp của mình là linh hồn của những đêm diễn huy hoàng ấy.

Hôm nay, ông đã lặng lẽ về với cát bụi. Nhưng với những nghệ sĩ đồng nghiệp và công chúng thì tiếng vỗ tay năm nào, những vai diễn bất tử của ông vẫn còn vang vọng trong lòng đồng nghiệp và khán giả như một phần không thể thiếu của lịch sử sân khấu cải lương hiện đại.

Tang lễ NSƯT Đỗ Bạch Diện được cử hành từ 7 giờ 15 đến 8 giờ 30 sáng ngày 4-11 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội.

"Cầu mong ông thanh thản nơi cõi vĩnh hằng, nơi không còn ánh đèn sân khấu, nhưng vẫn còn mãi ánh sáng của một tâm hồn nghệ sĩ hiền hậu, tài hoa, và tận hiến. Ông là một kép đẹp của một thời của sân khấu cải lương miền Bắc" – NSND Triệu Trung Kiên nói.



