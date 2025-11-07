Lễ tuyên dương "Dân vận khéo" tại TP HCM: Không tặng hoa, dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung

Ngày 7-11, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025 và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" năm 2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức và Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Lê Thị Hồng Nga trao Huy hiệu 45, 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đến dự lễ có ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khoa Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, khẳng định mỗi Huy hiệu Đảng là minh chứng cho lòng trung thành, tận tụy và son sắt của người đảng viên với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Nguyễn Khoa Hải nhấn mạnh mỗi điển hình "Dân vận khéo" là hạt nhân tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo ông Nguyễn Khoa Hải, các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" được tuyên dương là minh chứng sinh động cho tinh thần "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Đây cùng là những hạt nhân tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM.



Tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025

Đợt này, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM có 21 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã tuyên dương 4 tập thể và 9 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố năm 2025; trao giấy khen cho 43 tập thể và 41 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025 cấp Đảng ủy năm 2025.

Trong tổng số 43 tập thể "Dân vận khéo" được tuyên dương trong đợt này có Đảng ủy Báo Người Lao Động và Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Lê Thị Hồng Nga trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025

Ông Võ Quang Huy (đảng viên Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM) bày tỏ Huy hiệu Đảng vừa nhận được là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là một sự nhắc nhở về trách nhiệm ngày càng nặng nề hơn. Trong bối cảnh mới, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên càng phải được phát huy cao độ.

Các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025 nhận giấy khen của Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM

Bà Trương Thị Hoài Nghĩa, Chánh Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, cho biết buổi lễ năm nay, Ban Tổ chức không thực hiện chương trình văn nghệ và nghi thức tặng hoa chúc mừng. Thay vào đó, Ban Tổ chức dành toàn bộ kinh phí tặng hoa để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. Chánh Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Trương Thị Hoài Nghĩa cho biết Ban Tổ chức không thực hiện chương trình văn nghệ và nghi thức tặng hoa chúc mừng Theo Chánh Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, hành động này thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia, đúng với truyền thống "lá lành đùm lá rách". Việc này cũng là minh chứng sinh động cho tư tưởng "Dân vận khéo là phải bằng việc làm cụ thể, thiết thực, vì dân, vì cộng đồng".



