Vinh danh 561 cán bộ trẻ tiêu biểu và sinh viên 5 tốt ĐHQG TPHCM

Giai đoạn 2023 - 2025 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật từ các phong trào “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Ba trách nhiệm” và “Sinh viên 5 tốt”. Các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tình nguyện cộng đồng… liên tục được triển khai, tạo nên không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ ĐHQG TPHCM từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến đời sống sinh viên.

Ở khối cán bộ, giảng viên trẻ, phong trào “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Ba trách nhiệm” tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhiều giảng viên mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng phục vụ người học.

Tập thể Chi hội K43 Bản đồ - Viễn thám - GIS và Chi hội K43 Địa lý Dân số - Xã hội (Trường ĐH KHXH-NV) được tuyên dương Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG TPHCM năm 2025

Trong 3 năm qua, ĐHQG TPHCM có 7 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Quả cầu vàng; 3 giảng viên đạt Giải thưởng Khuê Văn Các; 2 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương; 5 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM; 9 nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM và 5 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi - thân thiện.

Các cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" được khen thưởng tại chương trình.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục giữ vai trò trụ cột, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện về đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Riêng năm học 2024 - 2025, ĐHQG TPHCM có 1.868 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác từ cấp trường trở lên. Đây được xem là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của TPHCM và cả nước.

PGS-TS Trần Cao Vinh phát biểu chúc mừng tại Liên hoan Cán bộ trẻ tiêu biểu và Sinh viên 5 tốt ĐHQG TPHCM năm 2025.

Liên hoan năm nay diễn ra trong không khí tự hào kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển ĐHQG TPHCM. Phát biểu tại chương trình, PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, khẳng định: “30 năm qua ĐHQG TPHCM không ngừng lớn mạnh, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Trên hành trình ấy, sinh viên và cán bộ trẻ là lực lượng kiến tạo tương lai và làm nên bản sắc của ĐHQG TPHCM”.

Các cá nhân đạt danh hiệu Cán bộ trẻ tiêu biểu nhận khen thưởng tại chương trình.

Năm 2025 cũng ghi nhận nhiều cá nhân giữ vững danh hiệu qua nhiều năm liên tục: 16 cán bộ trẻ tiêu biểu 3 lần (2021, 2023, 2025); 7 cán bộ trẻ tiêu biểu 4 lần (2019 - 2025); 10 sinh viên 5 tốt 3 năm liền (2023 - 2025) và 2 sinh viên 5 tốt 5 năm liên tiếp (2021 - 2025). Đây đều là những tấm gương điển hình về tinh thần tự học, rèn luyện và cống hiến.

Liên hoan Cán bộ trẻ tiêu biểu và Sinh viên 5 tốt ĐHQG TPHCM năm 2025 cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I - sự kiện có ý nghĩa quan trọng với tuổi trẻ thành phố.