Vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần III

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930- 2025). Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, và ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng trao chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải A.

Theo Ban Tổ chức giải, sau 1 năm phát động, đã có 1.866 tác phẩm gửi về tham dự Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 và 481 tác phẩm, bài dự thi gửi về tham dự Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành.



Qua quá trình xem xét, chọn lọc nghiêm túc, công bằng với nhiều vòng chấm điểm, từ sơ khảo đến chung khảo, Hội đồng chung khảo gồm các thành viên là các nhà báo, chuyên gia, nhà khoa học uy tín đã chấm điểm độc lập và chọn ra được 45 tác phẩm xuất sắc nhất để giành được các giải thưởng, gồm: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C, 15 giải khuyến khích, 12 giải chuyên đề. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 525 triệu đồng.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết: Qua từng tác phẩm báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã vẽ lên bức tranh về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới, đặc biệt, các tác phẩm đã thể hiện bức tranh "chuyển đổi số" mạnh mẽ qua văn phong, bút pháp trình bày đúng với chủ đề của mùa giải năm nay là "Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn" như các nội dung, nhiệm vụ đã được đề cập tại Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Không chỉ phản ánh những mặt tích cực, các tác phẩm báo chí dự thi lần này còn thể hiện tinh thần đấu tranh với những mặt trái, tiêu cực trong nông nghiệp, nông thôn như hiện tượng phá rừng; vấn nạn về buôn bán, săn bắt động vật hoang dã, quý hiếm; về nạn hàng giả, hàng nhái trong nông lâm thủy sản…

Qua đó, góp phần đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nông dân.