Kinh tế

VISSAN đẩy mạnh số hóa: bước đi chiến lược trong thời kỳ 4.0

Minh Nhi

Không chỉ đạt bước tiến vững chắc trong chuyển đổi số, VISSAN còn kết hợp công nghệ với quảng bá thương hiệu hàng Việt, mở ra cơ hội phát triển bền vững

Chuyển đổi số không chỉ giúp Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), công ty con của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA), thích ứng linh hoạt với hành vi tiêu dùng hiện đại mà còn mở ra hướng phát triển bền vững, đưa thương hiệu thực phẩm quốc gia tiến xa trong giai đoạn mới.

Số hóa để gần hơn với người tiêu dùng

Ngày 4-9 vừa qua, sự kiện "MegaLive - Ngày hội tiêu dùng Tự hào hàng Việt" với thông điệp "Việt Nam rạng rỡ, Hàng Việt vươn mình" do VISSAN phối hợp cùng SendoFarm và TikTok Shop tổ chức đã mang lại kết quả ấn tượng. Chương trình không chỉ thu hút hơn 20.000 lượt người theo dõi trực tuyến mà còn tạo nên bầu không khí mua sắm sôi động với ưu đãi giảm giá đến 46% cùng nhiều quà tặng đặc biệt dành cho khách hàng.

VISSAN đẩy mạnh số hóa: bước đi chiến lược trong thời kỳ 4.0- Ảnh 1.

Sản phẩm VISSAN trong "MegaLive - Ngày hội tiêu dùng Tự hào hàng Việt". Ảnh: VISSAN

Trong khuôn khổ sự kiện, VISSAN giới thiệu loạt sản phẩm thịt tươi sống đặc trưng như nạc dăm, thịt xay, ba rọi, cốt lết, xương đuôi... Các sản phẩm đều được chế biến, đóng gói theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Qua đó, thương hiệu không chỉ đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng thông qua nền tảng số, mà còn góp phần củng cố niềm tin vào hàng Việt và khuyến khích tiêu dùng nội địa.

Thành công này cũng cho thấy những bước đi hiệu quả trong chiến lược số hóa mà VISSAN kiên trì triển khai nhiều năm qua. Hiện doanh nghiệp đã xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử đa nền tảng, bao gồm website Vissanmart.com.vn, các kênh livestream bán hàng, cùng sự hiện diện tích cực trên ứng dụng GrabMart, Shopee Food...

VISSAN đẩy mạnh số hóa: bước đi chiến lược trong thời kỳ 4.0- Ảnh 2.

VISSAN đã triển khai "số hóa" trong nhiều năm qua. Ảnh: VISSAN

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng giám đốc VISSAN, cho biết công ty xác định số hóa không chỉ là xu hướng, mà là nền tảng nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quản trị. "Đây là bước đi chiến lược giúp VISSAN khẳng định vị thế thương hiệu thực phẩm uy tín" – ông Tuấn chia sẻ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu từ kênh trực tuyến tăng hơn 50% - nối dài đà tăng trưởng mạnh mẽ suốt 3 năm liên tiếp.

Trong lĩnh vực sản xuất, đặc thù kinh doanh thực phẩm tươi sống và chế biến khiến việc tối ưu chuỗi cung ứng trở thành nhiệm vụ chiến lược của VISSAN. Doanh nghiệp đã triển khai các phần mềm quản lý hiện đại cho kho vận, bán hàng và giao nhận. Toàn bộ quy trình và tuyến giao hàng được kiểm soát nghiêm ngặt, duy trì hệ thống nhiệt độ lạnh ổn định để bảo toàn độ tươi ngon và an toàn thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển.

Song song đó, VISSAN đầu tư vào công nghệ quản lý chuỗi cung ứng, áp dụng phần mềm hiện đại cho kho vận, giao nhận và duy trì hệ thống nhiệt độ lạnh nghiêm ngặt. Ngay từ năm 2017, doanh nghiệp đã áp dụng nền tảng truy xuất nguồn gốc TE-FOOD cho sản phẩm thịt heo VietGAP.

VISSAN đẩy mạnh số hóa: bước đi chiến lược trong thời kỳ 4.0- Ảnh 3.

Từ 2017, VISSAN đã áp dụng nền tảng truy xuất nguồn gốc TE-FOOD cho sản phẩm thịt heo VietGAP. Ảnh: VISSAN

Thông qua mã QR gắn trên bao bì, người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin theo thời gian thực - từ trang trại, quy trình chế biến, vận chuyển cho đến điểm bán. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự minh bạch, an toàn và cam kết chất lượng mà doanh nghiệp không ngừng hướng tới nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Khai thác lợi thế hệ thống phân phối của SATRA

Giai đoạn 2025-2030, VISSAN đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong trong số hóa ngành thực phẩm thiết yếu, tập trung phát triển hạ tầng thương mại điện tử, tự động hóa vận hành và xây dựng hệ thống dữ liệu lớn phục vụ quản trị, dự báo thị trường.

Trên các nền tảng bán hàng trực tuyến, VISSAN tích hợp nhiều giải pháp thanh toán an toàn, tiện lợi, từ ví điện tử đến thẻ ngân hàng, đồng thời triển khai hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh. Đây là cơ sở để gia tăng trải nghiệm và củng cố lòng tin nơi người tiêu dùng.

Song song đó, VISSAN mở rộng độ phủ trên sàn thương mại điện tử, kênh bán lẻ hiện đại và đặc biệt tận dụng lợi thế là thành viên của SATRA. Đặc biệt, doanh nghiệp coi việc phát triển các kênh phân phối hiện đại là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng.

VISSAN đẩy mạnh số hóa: bước đi chiến lược trong thời kỳ 4.0- Ảnh 4.

VISSAN đẩy mạnh khai thác hiệu quả chuỗi Satramart, Satrafoods giúp sản phẩm tiếp cận nhanh hơn với người tiêu dùng. Ảnh: SATRA

Theo đó, đẩy mạnh khai thác hiệu quả chuỗi Satramart, Satrafoods cùng hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, giúp sản phẩm tiếp cận nhanh hơn với người tiêu dùng thành thị. Mô hình khép kín sản xuất - phân phối - bán lẻ này vừa gia tăng năng lực cạnh tranh, vừa góp phần bình ổn thị trường thực phẩm trong nước.

Ông Lê Minh Tuấn nhấn mạnh: "Chuyển đổi số không chỉ là thích nghi mà còn là động lực kiến tạo giá trị mới. Kết hợp số hóa với mở rộng mạng lưới phân phối hiện đại sẽ giúp VISSAN nâng cao năng lực cạnh tranh và đến gần hơn với mọi gia đình Việt."

Kết hợp công nghệ và con người để vươn xa

Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và hệ thống phân phối hiện đại, VISSAN không chỉ củng cố nền tảng phát triển bền vững tại thị trường nội địa, mà còn từng bước nâng cao vị thế thương hiệu thực phẩm quốc gia, sẵn sàng vươn ra thị trường quốc tế.

Không dừng lại ở công nghệ, VISSAN còn chú trọng phát triển con người. "Để số hóa thành công, yếu tố con người là then chốt. VISSAN thường xuyên đào tạo nội bộ, đồng thời thu hút nhân sự trẻ am hiểu công nghệ nhằm chuẩn hóa kỹ năng làm việc hiện đại" - ông Tuấn cho biết.

