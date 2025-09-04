VISSAN cùng SendoFarm và Tiktok Shop livestream bán thịt heo tươi sống

Theo đó, chương trình livestream diễn ra từ 8 giờ đến 12 giờ ngày 4-9-2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP HCM, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm VISSAN đến đông đảo người tiêu dùng cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Đặc biệt, phiên phát sóng này còn có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, gồm Phó Thủ tướng Chính phủ và 2 Bộ trưởng, đến tham quan gian hàng VISSAN tại khu vực triển lãm SendoFarm. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng, góp phần khẳng định uy tín, chất lượng hàng Việt trong mắt người tiêu dùng.

Chương trình livestream trực tuyến diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội gồm: Fanpage VISSAN - Sức Sống Mỗi Ngày, Fanpage Sen Đỏ và Tiktok @sendofarm_official với 5 sản phẩm gồm: nạc dăm heo Vissan túi 200g, thịt heo xay Vissan túi 200g, ba rọi heo Vissan túi 500g, cốt lết heo Vissan túi 500g, xương đuôi heo Vissan túi 500g.

Sự kiện nhận được gọi sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng. VISSAN kỳ vọng sự kiện sẽ lan tỏa tinh thần "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt", đồng thời tạo cơ hội để khách hàng dễ dàng tiếp cận, tương tác, trải nghiệm sản phẩm qua hình thức mới mẻ, hiện đại, từ đó góp phần quảng bá thương hiệu và nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường.