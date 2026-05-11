VN-Index lại thủng mốc 1.900 điểm

Sau chuỗi tăng kéo dài suốt nhiều tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 11-5 khi VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm. Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup - vốn là "đầu kéo" đưa thị trường liên tiếp lập đỉnh thời gian qua.

Khép lại phiên giao dịch, VN-Index giảm gần 20 điểm, xuống còn 1.895,5 điểm. Trong phiên, chỉ số có lúc vượt 1.927 điểm nhưng nhanh chóng quay đầu giảm sâu, biên độ dao động lên tới gần 39 điểm, mức biến động mạnh nhất trong khoảng hai tuần trở lại đây.

Không chỉ VN-Index, rổ VN30 cũng giảm mạnh hơn 33 điểm, phản ánh áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn.

Đồ họa AI: V.Vinh

Diễn biến trong phiên cho thấy trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" tiếp tục lặp lại. Dù thị trường từng tăng điểm đầu phiên, số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo với hơn 210 mã giảm, gấp đôi số mã tăng. Đáng chú ý, dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu giảm giá cao gần gấp đôi nhóm tăng giá, cho thấy lực bán diễn ra khá quyết liệt.

Thanh khoản trên sàn HOSE duy trì ở mức cao, đạt gần 27.800 tỉ đồng với khoảng 954 triệu cổ phiếu được sang tay. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch mạnh thay vì tâm lý đứng ngoài quan sát.

Tâm điểm của phiên điều chỉnh nằm ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Sau giai đoạn tăng nóng và đóng góp lớn vào đà đi lên của VN-Index, nhiều mã bất ngờ quay đầu giảm mạnh. VIC giảm hơn 3%, VHM mất gần 2%, trong khi VRE giảm tới 6%. Một số mã liên quan khác cũng đồng loạt điều chỉnh.

Theo giới phân tích, áp lực chốt lời xuất hiện là điều không quá bất ngờ khi nhóm cổ phiếu này đã tăng mạnh liên tục nhiều tuần và chiếm tỉ trọng vốn hóa lớn trên thị trường.

Ngoài nhóm họ Vin, nhiều cổ phiếu thép, tiêu dùng và hóa chất cũng chịu áp lực bán. HPG, NKG, HSG đều giảm điểm, trong khi MSN mất khoảng 3% với thanh khoản tăng vọt.

Riêng DGC giảm mạnh sau khi bị đưa vào diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá thời hạn quy định.

Ở chiều ngược lại, một vài cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh giữa bối cảnh thị trường điều chỉnh. BSR tăng gần 7% nhờ kết quả kinh doanh quý I tích cực khi giá dầu thế giới neo cao. VIX cũng tăng hơn 4%, dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường. Một số mã hạ tầng và điện như CII, GEE hay PC1 cũng giao dịch tích cực.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh. Trong phiên, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.000 tỉ đồng trên HOSE, nối dài chuỗi rút vốn.

Dù vậy, dòng tiền chưa rút hẳn khỏi thị trường mà đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. HNX-Index và UPCoM-Index vẫn giữ được sắc xanh nhẹ trong phiên cuối tuần.

Theo các chuyên gia, vùng quanh 1.880 điểm hiện là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của VN-Index. Nếu giữ được vùng này, thị trường vẫn còn cơ hội hồi phục trở lại trong những phiên tới. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, VN-Index có thể lùi sâu hơn về vùng 1.850 điểm.

Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm cổ phiếu Vingroup và xu hướng giá dầu thế giới được dự báo sẽ tiếp tục là hai yếu tố tác động mạnh tới tâm lý thị trường.