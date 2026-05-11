HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VN-Index lại thủng mốc 1.900 điểm

V.Vinh

(NLĐO) – Không chỉ VN-Index, rổ VN30 cũng giảm mạnh hơn 33 điểm, phản ánh áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn

Sau chuỗi tăng kéo dài suốt nhiều tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 11-5 khi VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm. Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup - vốn là "đầu kéo" đưa thị trường liên tiếp lập đỉnh thời gian qua.

Khép lại phiên giao dịch, VN-Index giảm gần 20 điểm, xuống còn 1.895,5 điểm. Trong phiên, chỉ số có lúc vượt 1.927 điểm nhưng nhanh chóng quay đầu giảm sâu, biên độ dao động lên tới gần 39 điểm, mức biến động mạnh nhất trong khoảng hai tuần trở lại đây.

Không chỉ VN-Index, rổ VN30 cũng giảm mạnh hơn 33 điểm, phản ánh áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn.

- Ảnh 1.

Trong phiên, chỉ số có lúc vượt 1.927 điểm nhưng nhanh chóng quay đầu giảm sâu. Đồ họa AI: V.Vinh

Diễn biến trong phiên cho thấy trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" tiếp tục lặp lại. Dù thị trường từng tăng điểm đầu phiên, số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo với hơn 210 mã giảm, gấp đôi số mã tăng. Đáng chú ý, dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu giảm giá cao gần gấp đôi nhóm tăng giá, cho thấy lực bán diễn ra khá quyết liệt.

Thanh khoản trên sàn HOSE duy trì ở mức cao, đạt gần 27.800 tỉ đồng với khoảng 954 triệu cổ phiếu được sang tay. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch mạnh thay vì tâm lý đứng ngoài quan sát.

Tâm điểm của phiên điều chỉnh nằm ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Sau giai đoạn tăng nóng và đóng góp lớn vào đà đi lên của VN-Index, nhiều mã bất ngờ quay đầu giảm mạnh. VIC giảm hơn 3%, VHM mất gần 2%, trong khi VRE giảm tới 6%. Một số mã liên quan khác cũng đồng loạt điều chỉnh.

Theo giới phân tích, áp lực chốt lời xuất hiện là điều không quá bất ngờ khi nhóm cổ phiếu này đã tăng mạnh liên tục nhiều tuần và chiếm tỉ trọng vốn hóa lớn trên thị trường.

Ngoài nhóm họ Vin, nhiều cổ phiếu thép, tiêu dùng và hóa chất cũng chịu áp lực bán. HPG, NKG, HSG đều giảm điểm, trong khi MSN mất khoảng 3% với thanh khoản tăng vọt.

Riêng DGC giảm mạnh sau khi bị đưa vào diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá thời hạn quy định.

- Ảnh 2.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh.

Ở chiều ngược lại, một vài cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh giữa bối cảnh thị trường điều chỉnh. BSR tăng gần 7% nhờ kết quả kinh doanh quý I tích cực khi giá dầu thế giới neo cao. VIX cũng tăng hơn 4%, dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường. Một số mã hạ tầng và điện như CII, GEE hay PC1 cũng giao dịch tích cực.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh. Trong phiên, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.000 tỉ đồng trên HOSE, nối dài chuỗi rút vốn.

Dù vậy, dòng tiền chưa rút hẳn khỏi thị trường mà đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. HNX-Index và UPCoM-Index vẫn giữ được sắc xanh nhẹ trong phiên cuối tuần.

Theo các chuyên gia, vùng quanh 1.880 điểm hiện là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của VN-Index. Nếu giữ được vùng này, thị trường vẫn còn cơ hội hồi phục trở lại trong những phiên tới. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, VN-Index có thể lùi sâu hơn về vùng 1.850 điểm.

Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm cổ phiếu Vingroup và xu hướng giá dầu thế giới được dự báo sẽ tiếp tục là hai yếu tố tác động mạnh tới tâm lý thị trường.

Tin liên quan

Chứng khoán 7-5: VN-Index vượt đỉnh lịch sử, sao nhà đầu tư không vui?

Chứng khoán 7-5: VN-Index vượt đỉnh lịch sử, sao nhà đầu tư không vui?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 7-5 đánh dấu một cột mốc lịch sử mới của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index chính thức vượt ngưỡng 1.900 điểm

VN-Index vượt đỉnh lịch sử, tưởng ai cũng thắng lớn nhưng thực tế lại rất khác!

(NLĐO) – VN-Index trở lại vùng đỉnh lịch sử trên 1.900 điểm nhưng tài khoản của nhiều nhà đầu tư vẫn thua lỗ.

Chứng khoán 6-5: VN-Index bứt phá, tiến sát mốc 1.900 điểm

(NLĐO) - Rũ bỏ tâm lý ảm đạm của những phiên giao dịch trước đó, thị trường chứng khoán ngày 6-5 đã ghi nhận một phiên bứt phá đầy ấn tượng

chứng khoán thị trường chứng khoán nhà đầu tư cổ phiếu vingroup VN-Index giá dầu thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo