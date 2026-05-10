VN-Index vượt đỉnh lịch sử, tưởng ai cũng thắng lớn nhưng thực tế lại rất khác!

Khép lại tuần giao dịch (Từ ngày 4-5 đến 8-5), VN-Index dừng ở mức 1.915 điểm, tăng hơn 61 điểm, tương đương 3,3% so với tuần trước và ghi nhận tuần tăng thứ 7 liên tiếp. Thanh khoản thị trường trong phiên cuối tuần ngày 8-5 cũng cải thiện đáng kể, với khối lượng khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên trong hai phiên liên tiếp.

Dù chỉ số chung đang vượt vùng đỉnh lịch sử thiết lập hồi đầu năm 2026, nhưng không ít nhà đầu tư vẫn chưa thể vui khi tài khoản tiếp tục thua lỗ.

Anh Mạnh Hà (ngụ TPHCM) cho biết danh mục gồm 6 cổ phiếu của anh hiện có tới 4 mã thuộc nhóm bất động sản và ngân hàng đang âm từ 10%-30%, dù đã nắm giữ gần nửa năm qua.

"Tôi mua từ cuối năm ngoái, khi VN-Index mới quanh 1.700 điểm. Đến nay chỉ số đã vượt 1.900 điểm nhưng nhiều cổ phiếu trong danh mục vẫn chưa hồi phục, dù tôi đã nhiều lần mua thêm để bình quân giá" - anh Hà nói.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên nhiều diễn đàn đầu tư chứng khoán. Không chỉ nhóm bất động sản, nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu dầu khí, thép, cảng biển… cũng trong trạng thái kém tích cực. Trong khi VN-Index liên tục lập đỉnh mới, nhiều nhóm ngành vẫn loay hoay trong vùng tích lũy kéo dài suốt nhiều tháng qua.

VN-Index tăng 7 tuần liên tiếp nhưng nhiều nhà đầu tư chưa "về bờ"

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Pinetree, cho rằng diễn biến tuần qua khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng", khi chỉ số tăng mạnh nhưng phần lớn cổ phiếu không tăng tương xứng.

Theo ông Phong, động lực chính của thị trường thời gian qua chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM, liên tục đóng vai trò dẫn dắt trong các phiên tăng điểm. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu còn lại gần như đi ngang hoặc giảm nhẹ.

"Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp do nhà đầu tư còn dè dặt giải ngân. Chỉ cần dòng tiền tập trung vào một vài mã vốn hóa lớn là đủ kéo chỉ số đi lên mà chưa cần sự đồng thuận của toàn thị trường. Trong khi đó, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng mạnh dù câu chuyện nâng hạng thị trường theo chuẩn FTSE vẫn được quan tâm" - ông Phong phân tích.

Cổ phiếu chứng khoán của một nhà đầu tư vẫn đang lỗ hơn 30% dù VN-Index lập đỉnh

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc khối ngân hàng đầu tư Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS), cho biết dù VN-Index đã quay lại vùng 1.900 điểm nhưng nhiều cổ phiếu vẫn đang ở vùng đáy thiết lập hồi tháng 3-2026.

Theo ông Minh, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup và một số mã vốn hóa lớn, mức hồi phục của phần còn lại trên thị trường thực tế chỉ khoảng 9%. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư vẫn còn "kẹt hàng" từ giai đoạn căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, phần lớn tài khoản chưa thể trở lại trạng thái hòa vốn.

Dù vậy, ông Minh cho rằng thị trường đang xuất hiện một số tín hiệu tích cực hơn trong thời gian gần đây. Rủi ro địa chính trị liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran đang dần hạ nhiệt, trong khi dòng tiền bắt đầu quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất có dấu hiệu giảm nhiệt khi thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện cũng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu tài chính, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán trong giai đoạn tới.