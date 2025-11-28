Chốt phiên giao dịch cuối tháng 11-2025, VN-Index tăng 6,67 điểm, tương ứng 0,40%, lên 1.690,99 điểm - mức cao nhất trong gần một tháng qua. Đà tăng chủ yếu xuất hiện trong 30 phút cuối phiên, sau khi chỉ số có thời điểm rơi xuống vùng 1.680 điểm vì áp lực bán mạnh.



Dù điểm số đi lên, bức tranh toàn thị trường lại thể hiện trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" rõ nét. Toàn sàn HoSE có 185 mã giảm, áp đảo so với 106 mã tăng và 74 mã đứng giá.

Thanh khoản suy giảm khi dòng tiền có dấu hiệu thận trọng trước vùng kháng cự 1.700 điểm – nơi VN-Index thường đối diện áp lực chốt lời mạnh trong quá khứ.

Yếu tố giúp chỉ số giữ được sắc xanh đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Cổ phiếu Vingroup bứt phá mạnh 5%, đóng góp tới 10,74 điểm – gần gấp đôi mức tăng của VN-Index, trở thành "điểm sáng" nổi bật của thị trường. Bên cạnh đó, VPL và VNM cũng hỗ trợ khi lần lượt đóng góp +2,22 và +0,94 điểm.

Ở chiều ngược lại, nhiều bluechip gây sức ép lên thị trường. VCB, FPT, GEE, BID và HPG kéo chỉ số giảm tổng cộng hơn 5,5 điểm. Bản đồ nhiệt thị trường phủ sắc đỏ ở các nhóm cổ phiếu tài chính, công nghiệp và vật liệu cơ bản, trong khi cổ phiếu bất động sản và tiêu dùng chỉ ghi nhận vài điểm sáng đơn lẻ.

Phiên giao dịch cuối tuần 28-11 khép lại với nhiều cung bậc trái chiều khi VN-Index duy trì được sắc xanh nhưng thị trường chung lại chìm trong sắc đỏ

Về thanh khoản, toàn sàn HoSE chỉ khớp hơn 617 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 20.749 tỉ đồng – giảm nhẹ so với phiên trước. Giao dịch tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi midcap và penny khá trầm lắng. Điều này cho thấy dòng tiền đang ưu tiên sự an toàn, chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước vùng kháng cự mạnh.

Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 334 tỉ đồng sau phiên xả hàng trước đó. Tâm điểm mua ròng là VNM (241 tỉ đồng), VIC (128,7 tỉ) và VIX (hơn 106 tỉ), bên cạnh VPB, PVD, CII, VPL, CTG, HAG… Ngược lại, FPT và VCB bị bán ròng mạnh nhất – lần lượt 133 tỉ và 127 tỉ đồng; nhóm MSN, VJC, ACB cũng ghi nhận giá trị bán ròng trên 50 tỉ đồng mỗi mã.

Về nhóm ngành, cổ phiếu bất động sản nổi bật khi tăng 2,33%, trở thành nhóm duy nhất giữ sắc xanh rõ rệt nhờ nhiều mã hồi phục sau chuỗi giảm sâu. Cổ phiếu công nghệ, tài chính và công nghiệp giảm điểm; còn năng lượng và tiêu dùng tăng nhẹ nhưng không đủ sức kéo thị trường.

Tâm lý chốt lời gia tăng khi VN-Index tiến gần ngưỡng 1.700 điểm. Giới phân tích cho rằng thị trường cần thêm thời gian tích lũy mới có thể bứt phá khỏi vùng cản mạnh này.

Nhiều cổ phiếu giảm mạnh trong phiên 28-11

Tâm điểm phiên 28-11 là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Mã này ghi nhận phiên tăng thứ 10 liên tiếp, leo lên đỉnh lịch sử 260.400 đồng, mức giá cao nhất từ trước đến nay. Tính từ đầu năm 2025, VIC đã tăng gần 6,5 lần, trở thành cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn.

Đà tăng phi mã của VIC đã đưa vốn hóa Vingroup vượt mốc 1 triệu tỉ đồng, giúp tập đoàn trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt cột mốc này. Quy mô vốn hóa của Vingroup hiện gấp đôi Vietcombank – doanh nghiệp đứng thứ hai thị trường – và tương đương tổng vốn hóa của ba "ông lớn" Vietcombank, BIDV và VietinBank cộng lại.

Song song đó, tài sản của Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng tăng mạnh theo giá cổ phiếu. Dữ liệu thời gian thực từ Forbes cho thấy tài sản của ông Vượng đã đạt 23,3 tỉ USD, tăng gần 1 tỉ USD chỉ trong một ngày, đưa ông vào tốp 98 người giàu nhất thế giới.