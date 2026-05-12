VN-Index trở lại mốc 1.900 điểm, dòng tiền tìm đến cổ phiếu bất động sản

Dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhóm bất động sản và một số cổ phiếu có câu chuyện riêng, trong khi áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn chưa chấm dứt.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,6 điểm, lên 1.901,1 điểm. Sàn HOSE ghi nhận 161 mã tăng giá, nhỉnh hơn 137 mã giảm, cho thấy trạng thái thị trường đã cân bằng hơn so với những phiên điều chỉnh trước đó.

Trong phiên sáng, chỉ số có thời điểm lùi về 1.875 điểm do áp lực chốt lời gia tăng. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện ở vùng giá thấp đã giúp thị trường dần hồi phục trong phiên chiều. VN30 tăng mạnh hơn mức chung với 13,46 điểm, lên 2.053,97 điểm. HNX-Index tăng hơn 2%, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất thuộc về cổ phiếu STB của Sacombank khi tăng 6,4%, lên 76.800 đồng/cổ phiếu với thanh khoản cao. Diễn biến này được cho là gắn với kỳ vọng xử lý tài sản tồn đọng và kế hoạch cổ tức của ngân hàng.

Nhóm bất động sản cũng thu hút dòng tiền trở lại sau nhiều phiên trầm lắng. DXG tăng 3,2%, VRE tăng 5,5%, NLG và DIG đồng loạt đi lên. Riêng NVL giảm 3%, trở thành cổ phiếu diễn biến kém tích cực trong nhóm.

Ở nhóm dầu khí, BSR nối dài đà tăng khi cộng thêm gần 5%, GAS tăng gần 4%. Nhóm thép phân hóa với HSG tăng nhẹ, trong khi HPG giảm điểm.

Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 21.100 tỉ đồng, thấp hơn phiên trước, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng. Dù vậy, dòng tiền đã bắt đầu nghiêng về nhóm cổ phiếu tăng giá thay vì tập trung ở chiều giảm như những phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 825 tỉ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ bảy liên tiếp trong tháng 5. Tuy nhiên, quy mô bán ra đã giảm đáng kể so với phiên trước đó.

Theo giới phân tích, việc VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần thêm động lực từ thanh khoản và sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để có thể hướng tới vùng 1.920 - 1.925 điểm trong thời gian tới.