VN-Index trở lại mốc 1.900 điểm, dòng tiền tìm đến cổ phiếu bất động sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VN-Index trở lại mốc 1.900 điểm, dòng tiền tìm đến cổ phiếu bất động sản

V.Vinh

Thị trường chứng khoán ngày 12-5 ghi nhận nhịp hồi phục đáng chú ý khi VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm sau phiên rung lắc mạnh đầu ngày

Dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhóm bất động sản và một số cổ phiếu có câu chuyện riêng, trong khi áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn chưa chấm dứt.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,6 điểm, lên 1.901,1 điểm. Sàn HOSE ghi nhận 161 mã tăng giá, nhỉnh hơn 137 mã giảm, cho thấy trạng thái thị trường đã cân bằng hơn so với những phiên điều chỉnh trước đó.

Trong phiên sáng, chỉ số có thời điểm lùi về 1.875 điểm do áp lực chốt lời gia tăng. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện ở vùng giá thấp đã giúp thị trường dần hồi phục trong phiên chiều. VN30 tăng mạnh hơn mức chung với 13,46 điểm, lên 2.053,97 điểm. HNX-Index tăng hơn 2%, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ.

VN - Index phục hồi lên 1 . 900 Điểm , dòng tiền đổ vào cổ phiếu bất động sản - Ảnh 1.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất thuộc về cổ phiếu STB của Sacombank khi tăng 6,4%, lên 76.800 đồng/cổ phiếu với thanh khoản cao. Diễn biến này được cho là gắn với kỳ vọng xử lý tài sản tồn đọng và kế hoạch cổ tức của ngân hàng.

Nhóm bất động sản cũng thu hút dòng tiền trở lại sau nhiều phiên trầm lắng. DXG tăng 3,2%, VRE tăng 5,5%, NLG và DIG đồng loạt đi lên. Riêng NVL giảm 3%, trở thành cổ phiếu diễn biến kém tích cực trong nhóm.

Ở nhóm dầu khí, BSR nối dài đà tăng khi cộng thêm gần 5%, GAS tăng gần 4%. Nhóm thép phân hóa với HSG tăng nhẹ, trong khi HPG giảm điểm.

Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 21.100 tỉ đồng, thấp hơn phiên trước, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng. Dù vậy, dòng tiền đã bắt đầu nghiêng về nhóm cổ phiếu tăng giá thay vì tập trung ở chiều giảm như những phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 825 tỉ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ bảy liên tiếp trong tháng 5. Tuy nhiên, quy mô bán ra đã giảm đáng kể so với phiên trước đó.

Theo giới phân tích, việc VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần thêm động lực từ thanh khoản và sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để có thể hướng tới vùng 1.920 - 1.925 điểm trong thời gian tới.

Tin liên quan

VN-Index lại thủng mốc 1.900 điểm

VN-Index lại thủng mốc 1.900 điểm

(NLĐO) – Không chỉ VN-Index, rổ VN30 cũng giảm mạnh hơn 33 điểm, phản ánh áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn

VN-Index vượt đỉnh lịch sử, tưởng ai cũng thắng lớn nhưng thực tế lại rất khác!

(NLĐO) – VN-Index trở lại vùng đỉnh lịch sử trên 1.900 điểm nhưng tài khoản của nhiều nhà đầu tư vẫn thua lỗ.

Chứng khoán 7-5: VN-Index vượt đỉnh lịch sử, sao nhà đầu tư không vui?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 7-5 đánh dấu một cột mốc lịch sử mới của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index chính thức vượt ngưỡng 1.900 điểm

bất động sản thị trường chứng khoán nhà đầu tư cổ phiếu bất động sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo