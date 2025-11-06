Bộ Công an chủ trì, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, tiện ích thuộc Đề án 06, bảo đảm vai trò nền tảng, cốt lõi của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

VNeID là tài khoản duy nhất để làm dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử. Ảnh minh hoạ: VGP

Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các bộ ngành, địa phương thực hiện việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử khác.

Các chỉ đạo trên được nêu tại Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ ngày 6-11 về đẩy mạnh việc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06 đã đạt được những kết quả ban đầu quan trọng, tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai, vẫn còn tồn tại, hạn chế cần được khắc phục ngay.

Trong đó, chất lượng dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", gây khó khăn cho việc kết nối, chia sẻ và tái sử dụng, dẫn đến tình trạng người dân vẫn phải cung cấp giấy tờ nhiều lần, không cần thiết. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều bất cập, nguồn nhân lực giám sát và xử lý sự cố cũng còn hạn chế.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

Người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo, điều hành là khâu then chốt, nói đi đôi với làm, có kết quả thực chất, tạo chuyển biến rõ nét.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương chỉ đạo triển khai ngay việc xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng chậm, muộn triển khai các nhiệm vụ.

Cùng với đó, có phương án xử lý đối với các cá nhân không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, chậm trễ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao trong giải quyết các vấn đề liên quan để các nhiệm vụ chậm tiến độ, kéo dài, lãng phí nguồn lực.

Thực hiện đánh giá, xếp hạng và công bố công khai mức độ sẵn sàng và khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; nguyên tắc "dữ liệu phải được chia sẻ", trừ các dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Các địa phương được yêu cầu bố trí kinh phí, phối hợp lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của Bộ Công an trong triển khai kết nối giám sát an ninh mạng, ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng bảo đảm tính liên thông.

Đồng thời, tận dụng tối đa năng lực các hệ thống kỹ thuật của Bộ Công an trong bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí, đáp ứng các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, bảo vệ bí mật nhà nước.