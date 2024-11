Chỉ trong 8 năm, Hệ thống tiêm chủng VNVC phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng mở rộng mạng lưới với hơn 200 trung tâm tiêm chủng lớn, hiện đại, an toàn trên toàn quốc, phục vụ hàng chục triệu lượt khách hàng mỗi năm. VNVC là đơn vị tiêm chủng uy tín hàng đầu Việt Nam đã tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, chất lượng cao đối với lĩnh vực nhân lực của ngành y tế dự phòng, bao gồm đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế.

Ông Võ Tuấn Hiển, Giám đốc nhân sự Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết ngay từ những ngày đầu thành lập, VNVC đã chú trọng xây dựng mô hình nhân sự chuyên môn cao, chuyên biệt hóa, đến nay đã có hơn 10.000 người gồm hơn 3.000 bác sĩ, gần 4.000 điều dưỡng và hơn 3.000 cán bộ, nhân viên y tế chuyên nghiệp chỉ sau 8 năm hoạt động.

Đại diện VNVC nhận các chứng nhận "Top 10 Thương hiệu xuất sắc - Sản phẩm dịch vụ chất lượng - Môi trường làm việc tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2024". Ảnh: Bá Đạt

Để tuyển dụng, giữ chân và gắn kết người lao động với trình độ cao, số lượng lớn, thì cam kết về lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, chính sách phúc lợi… là những yếu tố quan trọng. Tại VNVC, 100% CBNV được hưởng lương đầy đủ, kể cả 3 năm đại dịch, không CBNV nào bị cắt lương, phụ cấp, chế độ chính sách, thậm chí công ty còn hỗ trợ thêm về lương thực, thực phẩm, thuốc men… đối với các địa phương, gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

VNVC là hệ thống tiêm chủng dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam có 100% bác sĩ, điều dưỡng được cấp chứng chỉ An toàn tiêm chủng; gần 90% điều dưỡng có tay nghề cao bậc 3/4, bậc 4/4 là các bậc chuyên môn cao, có khả năng đào tạo cho điều dưỡng dưới bậc; 100% nhân viên thường xuyên được đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng dịch vụ khách hàng cao cấp.

VNVC tổ chức thường quy các buổi đào tạo tay nghề, thực hành xử trí phản ứng sau tiêm ở tất cả các trung tâm VNVC trên toàn quốc

"Chính sách phúc lợi và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đã giúp VNVC tạo được ấn tượng mạnh mẽ và vượt trội trong thị trường lao động thuộc lĩnh vực y tế dự phòng. VNVC luôn hoạch định lộ trình phát triển sự nghiệp và cơ hội thăng tiến để người lao động an tâm công tác", ông Hiển khẳng định.

Bên cạnh thế mạnh hệ thống lớn, uy tín, phát triển bền vững với nhiều chế độ đãi ngộ tốt, người lao động còn đến với VNVC vì được đào tạo chuyên sâu và toàn diện các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, dịch vụ… để hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực, mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp của mỗi cá nhân.

"Một điều dưỡng từ khi tuyển dụng, dù đã đạt tiêu chuẩn cao so với mặt bằng chung trên thị trường lao động, chúng tôi vẫn phải đào tạo liên tục từ 2 đến 3 tháng các kỹ năng chuyên môn và dịch vụ, sau đó mới được ra làm việc ở trung tâm VNVC nhưng chỉ ở vị trí phụ tiêm và sau vài tháng cọ xát thực tế phục vụ khách hàng mới được thi lên vị trí tiêm chính. Sau một thời gian định kỳ, mỗi điều dưỡng sẽ tham gia thi tay nghề để khẳng định năng lực và có cơ hội thăng tiến, tăng lương, thưởng theo quy định. Do đó, tất cả đều rất nỗ lực học tập, rèn luyện, phục vụ khách hàng tiêm chủng an toàn, nhẹ nhàng", ThS Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc điều dưỡng VNVC cho biết.

100% điều dưỡng tại VNVC có chứng chỉ An toàn tiêm chủng, kỹ năng tiêm nhẹ nhàng và thấu hiểu tâm lý khách hàng

Ngoài nguồn nhân lực chính yếu như bác sĩ, điều dưỡng, VNVC còn tiên phong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực "ngách" như nhân viên logistics, vận hành và kiểm soát chất lượng kho lạnh chuẩn quốc tế để có thể vận hành, kiểm soát hệ thống hàng trăm kho lạnh bảo quản vắc-xin quy mô lớn trên toàn quốc theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất để đảm bảo chất lượng và độ an toàn của vắc-xin.

VNVC là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sáng kiến nâng cấp, chuẩn hóa các xe lạnh vận chuyển vắc-xin để trở thành hệ thống "kho lạnh di động" vận chuyển vắc-xin chuyên nghiệp đạt chuẩn GSP. Sự ra đời của mô hình "kho lạnh di động" góp phần giúp VNVC hoàn thiện mắt xích quan trọng trong dây chuyền bảo quản vắc-xin đạt chuẩn GSP quy mô lớn và hiện đại hàng đầu cả nước.

VNVC đầu tư lớn xây dựng đội ngũ nhân sự vận hành, hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đạt chuẩn GSP tiêu chuẩn quốc tế, có thể bảo quản đồng thời hơn 400 triệu liều vắc-xin

Trong gần 8 năm qua, VNVC đã cùng các hãng vắc-xin hàng đầu thế giới đưa về Việt Nam 14 loại vắc-xin mới (đến tháng 10-2024) giúp người dân Việt Nam có thêm cơ hội tiêm nhiều loại vắc-xin quan trọng phòng bệnh nhiều nguy hiểm. Năm 2024, VNVC mang về 4 loại vắc-xin mới phòng bệnh quan trọng cho trẻ em và người lớn gồm vắc-xin thế hệ mới phòng não mô cầu B, vắc-xin phế cầu 23, vắc-xin sốt xuất huyết và vắc-xin zona thần kinh (bệnh giời leo).

Với những cống hiến và nỗ lực vượt bậc trong suốt 8 năm qua, Hệ thống tiêm chủng VNVC đã được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh và được các đơn vị uy tín nhiều năm công nhận là công ty dược đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 Công ty dược uy tín hàng đầu Việt Nam, top 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam; "Thương hiệu số 1 Việt Nam - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng 2024"… khẳng định uy tín, chất lượng và sự tin yêu của hàng chục triệu gia đình Việt đã an tâm lựa chọn VNVC là nơi tiêm chủng vắc-xin an toàn, bảo vệ sức khỏe.