Vỏ bọc hoàn hảo của một gara ô tô tại Đà Nẵng

Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc là gara ô tô tại số 212 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).

Gara ô tô được che chắn như "pháo đài"

Qua điều tra, công an phát hiện tụ điểm cờ bạc do đối tượng Phan Hữu Hải (SN 1976, chủ gara Hồng Hải) cầm đầu.

Công an bắt quả tang 8 đối tượng đánh bạc tại sới bạc dưới vỏ bọc là gara ô tô

Để che mắt cơ quan chức năng, Hải bố trí nhiều lớp cửa kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát và tổ chức cảnh giới từ xa.

Phía trước gara vẫn hoạt động sửa chữa ô tô nhưng phía sau là căn nhà hai tầng được cải tạo, ngăn phòng khép kín để mở sới bạc. Địa điểm này được xem như một pháo đài với nhiều lớp cửa và camera giám sát.

Sới bạc này hằng ngày thu hút hàng chục đối tượng tham gia, với số tiền thắng thua mỗi ngày lên đến 1 tỉ đồng.

Hải trực tiếp điều hành, chuẩn bị dụng cụ, lôi kéo con bạc và thu tiền "xâu" để trục lợi bất chính.

Đến 16 giờ ngày 14-8, tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự triển khai kế hoạch đột kích.

Ngay khi cánh cửa bị mở tung, toàn bộ 8 đối tượng gồm cả nam lẫn nữ bị khống chế, bắt quả tang đang đánh bạc.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 216 triệu đồng tiền mặt, 5 bộ bài tây, xúc xắc, sổ sách ghi chép tỉ mỉ, cùng nhiều điện thoại di động, 2 ô tô, 3 xe máy.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.