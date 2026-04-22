Giải trí

Võ Tấn Phát mừng "thời đến", Trần Ngọc Vàng không có hình tượng để… mất!

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) – Võ Tấn Phát và Trần Ngọc Vàng cùng tham gia phim điện ảnh "Heo măm móng" của đạo diễn Lưu Thành Luân.

Võ Tấn Phát nói về 2 cái khó của vai YouTuber Khải 

Đoàn phim "Heo năm móng" có buổi giao lưu, ra mắt phim chiều tối 22-4 tại TP HCM. Ngoài đạo diễn Lưu Thành Luân, giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc, dàn diễn viên gồm: Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, NSƯT Ốc Thanh Vân, Thanh Thủy, Nhật Ý… tham gia giao lưu.

Võ Tấn Phát bày tỏ niềm vui khi lần đầu được mời vào vai nam chính phim điện ảnh và lại là tác phẩm kinh dị. Trong phim, anh hóa thân thành Khải, một YouTuber chủ kênh tâm linh, săn ma tên "Người chết kể chuyện".

Võ Tấn Phát (bìa trái) và Trần Ngọc Vàng

Từ phải sang: nghệ sĩ Thanh Thủy, Trần Ngọc Vàng, Võ Tấn Phát

Khải cùng trợ lý tìm đến miếu Ông Tà, nơi có mộ Cô Năm Hợi để quay video clip, câu kéo tương tác, kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp tiền hỗ trợ thực hiện các video clip. Từ khi Khải đến miếu thực hiện công việc mưu sinh, nhiều hiện tượng lạ xảy đến khiến người dân vốn tin vào sự linh thiêng của miếu, của Cô Năm Hợi tức giận, chỉ trích.

"Ban đầu, tôi cứ nghĩ mình sẽ được chọn vào vai Chí mà Trần Ngọc Vàng thủ diễn nhưng không ngờ "thời đến" được mời vai nam chính Khải. Tôi thấy tính cách, công việc của Khải cũng gần giống với mình là người hoạt ngôn, hướng ngoại, thích chia sẻ trước ống kính. Đây là lợi thế khi tôi hóa thân một YouTuber nhưng cũng bất lợi. Tôi phải làm sao vừa thể hiện được sở trường vừa làm mới, khiến khán giả thích thú thấy được nhân vật Khải chứ không phải Võ Tấn Phát thường ngày" – Võ Tấn Phát trải lòng.

Võ Tấn Phát nói về vai diễn

Anh nói thêm vai Khải vừa đòi hỏi tâm lý vừa cần đáp ứng về sức khỏe thể chất. Bởi phim quay toàn cảnh đêm, múi giờ sinh học trái ngược, rất khó chịu. Cả đoàn ngủ ban ngày, đến chiều tối lại trang điểm, chuẩn bị lên trường quay làm việc đến sáng và cứ thế.

Trần Ngọc Vàng không muốn khán giả nhìn mình chỉ được vẻ ngoài 

Nam diễn viên Trần Ngọc Vàng hóa thân vai phản diện Chí. Chí là con trai bà Thu (nghệ sĩ Thanh Thủy đóng) ở Mỹ, mới cùng vợ con về Việt Nam thăm gia đình. Không may, con gái nhỏ của Chí trong lúc làm lễ ở miếu Ông Tà đã gặp phải hiện tượng tâm linh bí ẩn. Từ đó, câu chuyện quá khứ của Chí dần được hé lộ.

Trần Ngọc Vàng trải lòng tại giao lưu

NSƯT Ốc Thanh Vân

Trần Ngọc Vàng phát biểu

 "Là diễn viên, tôi nghĩ ai cũng mong tìm được vai để đời. Tôi cũng đang trong hành trình đó, khai phá bản thân mỗi ngày, mong muốn có vai diễn giúp mình phát huy khả năng, tốt hơn trong mắt khán giả. Tôi nghĩ mình có hình tượng gì đâu để sợ mất. Một diễn viên quan trọng là phải thể hiện trọn vẹn vai diễn, tâm lý nhân vật dù vai chính hay phản diện. 

Vai diễn lần này giúp tôi tìm hiểu sâu góc khuất bên trong tâm lý con người, thử thách bản thân nên tôi không ngại mà nhận lời tham gia. Tôi muốn phát triển, không để khán giả nhìn mình nhận xét diễn viên này chỉ được vẻ ngoài" – Trần Ngọc Vàng thổ lộ.

Phim "Heo năm móng" do Lưu Thành Luân đạo diễn, ra rạp từ ngày 24-4, tham gia đường đua phim mùa Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.

"Tổng tài" Võ Tấn Phát hóa YouTuber săn ma, lần đầu làm nam chính điện ảnh

(NLĐO) - Nam diễn viên Võ Tấn Phát bày tỏ niềm vui được đóng vai nam chính đầu tiên trên màn ảnh rộng.

Ốc Thanh Vân khen ngợi "hồng hài nhi" Trần Ngọc Vàng

(NLĐO) - NSƯT Ốc Thanh Vân hóa thân cô vợ Việt Kiều có phong cách diêm dúa của nhân vật Chí do Trần Ngọc Vàng thủ diễn.

