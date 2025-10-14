Vỏ Trái Đất đang vỡ ra ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Vỏ Trái Đất đang vỡ ra ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương

Anh Thư

(NLĐO) - Sâu bên dưới Thái Bình Dương, hai mảnh vỏ Trái Đất đang dần nát vụn thành từng mảnh và bị nuốt vào bên trong.

Theo SciTech Daily, với độ rõ nét chưa từng có, các nhà nghiên cứu đã ghi lại được một sự kiện địa chất hiếm gặp: Đới hút chìm Cascadia ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang sắp kết thúc, mang lại cái nhìn sâu sắc về các quá trình đã và đang tiếp tục định hình lớp vỏ Trái Đất.

Vỏ Trái Đất đang vỡ ra ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Trái Đất được bao phủ bởi nhiều mảnh vỏ liên tục chuyển dịch, là những mảng kiến tạo - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy vỏ Trái Đất không liền mạch, mà gồm những mảnh lớn nhỏ khác nhau. Chúng liên tục di chuyển, trượt đè lên nhau, làm thay đổi bề mặt của Trái Đất, kéo theo các lục địa nhiều lần nhập lại rồi lại phân tách trong suốt lịch sử hành tinh.

Quá trình đó gọi là kiến tạo mảng, diễn ra chậm rãi và lâu dài nên khó lòng được quan sát dù chỉ là một phần nhỏ của quá trình. Vì vậy, những gì đang xảy ra ở vùng đáy biển Tây Bắc Thái Bình Dương đem lại cơ hội vàng cho các nhà nghiên cứu.

Viết trên tạp chí khoa học Science Advances, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà địa chất Brandon Shuck từ Đại học Bang Louisiana cho biết đới hút chìm Cascadia là nơi hai mảng kiến tạo Juan de Fuca và Explorer từ từ chìm xuống bên dưới mảng Bắc Mỹ.

Bằng cách kết hợp hình ảnh phản xạ địa chấn - về cơ bản là siêu âm phần bên trong Trái Đất - với dữ liệu động đất mở rộng, nhóm nghiên cứu đã quan sát thấy rằng đới hút chìm này đang đi dần đến hồi kết.

Cụ thể hơn, hai mảng Juan de Fuca và Explorer đang vỡ vụn ra trong quá trình chui dần vào lòng Trái Đất.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta có được hình ảnh rõ nét về một đới hút chìm đang chết dần chết mòn" - tiến sĩ Schuck cho biết.

Thay vì đóng lại dứt khoát, các mảng kiến tạo này đang vỡ thành các mảng nhỏ hơn, tạo nên các ranh giới mới.

Các nhà nghiên cứu đã thấy được những vết rách cắt qua mảng Juan de Fuca, bao gồm một vết lệch lớn nơi một phần mảng kiến tạo sụt xuống khoảng 5 km.

Dọc theo vết rách dài 75 km, một số phần của mảnh vỏ Trái Đất đang chết dần này vẫn còn hoạt động địa chấn, trong khi một số phần khác đã im ắng.

"Một khi một mảng kiến tạo đã hoàn toàn vỡ ra, nó không còn tạo ra động đất nữa vì các khối đá không còn dính chặt vào nhau nữa"- tiến sĩ Schuck giải thích.

Vì vậy, hiện tượng phần này còn hoạt động, phần kia thì không là bằng chứng rõ ràng cho thấy các mảnh vỏ Trái Đất chết đi bằng cách bị tách ra từng phần trước khi bị ép vỡ hoàn toàn bởi cú nuốt của hành tinh.

Những mảnh vỏ bị nuốt vào sẽ được "tái chế" bên trong lớp phủ, trở thành nguyên liệu để tạo ra các loại đá và đất mới trên bề mặt Trái Đất thông qua các dòng magma phun trào.

Tin liên quan

Đức tuyên bố giải được bí ẩn 100 năm về quái vật vũ trụ M87*

Đức tuyên bố giải được bí ẩn 100 năm về quái vật vũ trụ M87*

(NLĐO) - M87* có khối lượng gấp 6,5 tỉ lần Mặt Trời, là "trái tim quái vật" của thiên hà M87 khổng lồ.

Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ là "hạt giống" hành tinh mới?

(NLĐO) - Một vật thể tương tự 3I/ATLAS có thể chính là "công tắc" khởi động quá trình hình thành Trái Đất vài tỉ năm trước.

Bằng chứng mới đột phá về "hành tinh có sự sống"

(NLĐO) - Hành tinh được NASA kỳ vọng có sự sống nhất không chỉ có sông và hồ nước, mà có cả một đại dương rộng lớn.

Trái Đất Hành tinh mảng kiến tạo vỏ Trái đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo