Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam gây quỹ hơn 386 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam gây quỹ hơn 386 triệu đồng

Thùy Trang

(NLĐO) - Gala "Sinh viên nhân ái - Chắp cánh ước mơ" nhằm tìm kiếm gương mặt "Đại sứ nhân ái", "Đại sứ tài năng" và gây Quỹ sinh viên nhân ái.

Sinh viên nhân ái - Chắp cánh ước mơ

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam gây quỹ hơn 386 triệu đồng - Ảnh 1.

Gala "Sinh viên nhân ái - Chắp cánh ước mơ" thuộc khuôn khổ cuộc thi hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Tại đêm gala "Sinh viên nhân ái - Chắp cánh ước mơ", diễn ra tối 22-12, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 đã gây quỹ với tổng số tiền hơn 386 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho Quỹ sinh viên nhân ái nhằm hỗ trợ học phí cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập.

Quỹ sẽ tiếp nhận hồ sơ từ các trường đại học và hỗ trợ học phí hằng năm cho sinh viên. Ngoài ra, Quỹ sinh viên nhân ái cũng chung tay chia sẻ, hỗ trợ người dân các tỉnh thành khu vực miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.

Theo Ban tổ chức, 2025 là một năm nhiều trăn trở khi miền Trung gánh chịu thiên tai gây thiệt hại nặng nề. Do đó, ban tổ chức nghĩ đến những hành động thiết thực để các bạn sinh viên được hành động, được thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam gây quỹ hơn 386 triệu đồng - Ảnh 2.

Tiết mục trình diễn của thí sinh Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam 2025

"Việc xây dựng Quỹ sinh viên nhân ái là một hành động thiết thực. Chúng tôi muốn nhắn nhủ các bạn sinh viên rằng đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình giúp các bạn có cái nhìn đúng đắn về giá trị nhân văn, giá trị giáo dục. Và lấy đó làm kim chỉ nam để trở thành những công dân gương mẫu, lan tỏa điều tốt đẹp cho xã hội" - bà Trương Thị Thu Trang, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nói.

Chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 vào ngày 28-12

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam gây quỹ hơn 386 triệu đồng - Ảnh 3.

Tiết mục trình diễn của thí sinh Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam 2025

Trong đêm gala, top 6 người đẹp tài năng đã trình diễn múa, hát, nhảy… để chinh phục ban giám khảo. Trong khi đó, tại phần thi tìm kiếm danh hiệu "Đại sứ nhân ái", các thí sinh chia làm 2 nhóm, triển khai 2 dự án cộng đồng gồm "Trạm tiếp sức tới trường" và "Mạch nguồn miền Trung". Kết quả người chiến thắng hai phần thi này sẽ được công bố trong đêm chung kết diễn ra vào tối 28-12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP Đà Nẵng).

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 do Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment tổ chức, mang thông điệp "Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình". Thí sinh giành vương miện Hoa hậu sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng, gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông và các phần quà từ nhà tài trợ.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam gây quỹ hơn 386 triệu đồng - Ảnh 4.

Tiết mục trình diễn của thí sinh Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam 2025

Ngoài danh hiệu Hoa hậu và 4 Á hậu, Ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ như: Người đẹp thân thiện, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất, Người đẹp ảnh, Người đẹp phong cách, Đại sứ khởi nghiệp sáng tạo, Đại sứ sinh viên tài năng, Đại sứ sinh viên nhân ái…

Tin liên quan

Hoa hậu Trăng khuyết đầu tiên của Việt Nam

Hoa hậu Trăng khuyết đầu tiên của Việt Nam

(NLĐO) - Người đẹp đến từ Đồng Tháp giành vương miện Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025.

Khó nhận ra Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 sau 10 năm

(NLĐO) - Á Quân giọng hát Việt nhí 2015 - Felix Tiến Quang trải lòng về hành trình 10 năm theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

"Tân binh toàn năng" chào sân ấn tượng

(NLĐO) - "Tân binh toàn năng" khẳng định bản lĩnh trình diễn, vị thế boyband thực thụ và tiềm năng vươn xa.

hoa hậu Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 thí sinh hoa hậu sinh viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo