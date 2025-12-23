Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam gây quỹ hơn 386 triệu đồng

Sinh viên nhân ái - Chắp cánh ước mơ

Gala "Sinh viên nhân ái - Chắp cánh ước mơ" thuộc khuôn khổ cuộc thi hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Tại đêm gala "Sinh viên nhân ái - Chắp cánh ước mơ", diễn ra tối 22-12, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 đã gây quỹ với tổng số tiền hơn 386 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho Quỹ sinh viên nhân ái nhằm hỗ trợ học phí cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập.

Quỹ sẽ tiếp nhận hồ sơ từ các trường đại học và hỗ trợ học phí hằng năm cho sinh viên. Ngoài ra, Quỹ sinh viên nhân ái cũng chung tay chia sẻ, hỗ trợ người dân các tỉnh thành khu vực miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.

Theo Ban tổ chức, 2025 là một năm nhiều trăn trở khi miền Trung gánh chịu thiên tai gây thiệt hại nặng nề. Do đó, ban tổ chức nghĩ đến những hành động thiết thực để các bạn sinh viên được hành động, được thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Tiết mục trình diễn của thí sinh Hoa hậu Sinh viên hòa bình Việt Nam 2025

"Việc xây dựng Quỹ sinh viên nhân ái là một hành động thiết thực. Chúng tôi muốn nhắn nhủ các bạn sinh viên rằng đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình giúp các bạn có cái nhìn đúng đắn về giá trị nhân văn, giá trị giáo dục. Và lấy đó làm kim chỉ nam để trở thành những công dân gương mẫu, lan tỏa điều tốt đẹp cho xã hội" - bà Trương Thị Thu Trang, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nói.

Chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 vào ngày 28-12

Trong đêm gala, top 6 người đẹp tài năng đã trình diễn múa, hát, nhảy… để chinh phục ban giám khảo. Trong khi đó, tại phần thi tìm kiếm danh hiệu "Đại sứ nhân ái", các thí sinh chia làm 2 nhóm, triển khai 2 dự án cộng đồng gồm "Trạm tiếp sức tới trường" và "Mạch nguồn miền Trung". Kết quả người chiến thắng hai phần thi này sẽ được công bố trong đêm chung kết diễn ra vào tối 28-12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP Đà Nẵng).

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 do Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment tổ chức, mang thông điệp "Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình". Thí sinh giành vương miện Hoa hậu sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng, gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông và các phần quà từ nhà tài trợ.

Ngoài danh hiệu Hoa hậu và 4 Á hậu, Ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ như: Người đẹp thân thiện, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất, Người đẹp ảnh, Người đẹp phong cách, Đại sứ khởi nghiệp sáng tạo, Đại sứ sinh viên tài năng, Đại sứ sinh viên nhân ái…