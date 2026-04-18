HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Triết lý dùng người của HLV Vũ Tiến Thành

Hoàng Tú

(NLĐO) - Không nhiều HLV ở Việt Nam thực sự tin cầu thủ trẻ. Song Vũ Tiến Thành là một trong số ít người còn đi xa hơn thế.

Cách dùng người của HLV Vũ Tiến Thành: không còn là hiện tượng

Xuất thân từ hệ thống bóng đá trẻ TP HCM, từng là HLV Trường Năng khiếu nghiệp vụ rồi Trưởng bộ môn bóng đá TP HCM thời hoàng kim, ông nhìn cầu thủ trẻ không phải như phương án dự phòng, mà là trung tâm phát triển. Những chuyến học tập tại Brazil, Đức và cả việc tự sang Mỹ học quản lý bóng đá chuyên nghiệp giúp ông định hình rõ quan điểm: bóng đá hiện đại là sự kết hợp của chuyên môn, khoa học và quản trị.

Triết lý dùng người của HLV Vũ Tiến Thành - Ảnh 1.

HLV Vũ Tiến Thành

Chính vì vậy, ông đặc biệt đồng điệu với triết lý của bầu Đức, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai: đào tạo cầu thủ không chỉ là đá bóng, mà còn là học vấn, ngoại ngữ và văn hóa ứng xử.

Dưới thời Vũ Tiến Thành, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) không chỉ là đội bóng trẻ, mà là một dự án trẻ hóa có chủ đích. Ngay cả khi thiếu vắng nhiều trụ cột, họ vẫn vận hành ổn định và giành chiến thắng, không phải nhờ khoảnh khắc cá nhân, mà nhờ cách hệ thống hoạt động.

HAGL giờ đây có sự khác biệt ở lớp kế cận: Trần Trung Kiên, Vĩnh Nguyên, Đình Lâm, Du Học, Hoàng Minh, Văn Triệu… cùng 8 nhà vô địch U21 2024 được đôn lên đội một.

Ngay cả những cầu thủ 17-18 tuổi như Trần Gia Bảo (17 tuổi, cao 1m81) hay Đinh Quang Kiệt (18 tuổi, cao 1m95) cũng được sử dụng trong các trận đấu thực sự. Họ không được đưa lên để làm quen, mà để chịu trách nhiệm.

HAGL vẫn liên tục cho ra lò những cầu thủ trẻ chất lượng, dù một số tên tuổi đã chuyển đến các CLB như Ninh Bình, Công an Hà Nội, Trường Tươi Đồng Nai như Bảo Toàn, Quang Nho, Ngọc Quang, Thanh Bình, Lý Đức, Minh Vương, Văn Sơn… Điều đó cho thấy đào tạo trẻ ở HAGL không còn là hiện tượng, mà là một dòng chảy.

Dùng người có tính toán

Tại CLB Ninh Bình hiện nay, HLV Vũ Tiến Thành đang cho thấy cách dùng người có tính toán - đối với các cầu thủ trẻ.

Triết lý dùng người của HLV Vũ Tiến Thành - Ảnh 2.

Tiền vệ trụ 21 tuổi Thành Trung chơi đúng vai trò nên tỏa sáng

Lê Văn Thuận là minh chứng. Gia nhập Ninh Bình giữa mùa, đến tháng 6 này mới tròn 20 tuổi nên không phải là cái tên được kỳ vọng, nhưng đã được sử dụng đúng thời điểm. Thay vì đá chính ngay, Thuận thường vào sân từ hiệp hai khi thế trận phù hợp hơn. Kết quả là hai bàn thắng quyết định trong hai trận liên tiếp, mang về trọn vẹn 6 điểm.

Đó không phải sự ngẫu hứng, mà là cách một HLV hiểu rõ giới hạn và điểm mạnh của cầu thủ trẻ để đặt họ vào hoàn cảnh phù hợp nhất.

Không chỉ Thuận, nhiều cầu thủ khác cũng để lại dấu ấn: Gia Hưng - từ vị trí dự bị trên hàng công, nay được trao cơ hội thường xuyên hơn và đã có 2 bàn, 1 kiến tạo; tiền vệ trụ 21 tuổi Thành Trung chơi đúng vai trò nên tỏa sáng; tiền đạo biên Quốc Việt trở lại mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đội bóng còn phụ thuộc vào những trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức hay ngoại binh, sự vươn lên của lớp trẻ giúp Ninh Bình có thêm phương án và giảm tải áp lực.

Không có vùng an toàn

Điểm chung trong cách làm của Vũ Tiến Thành là ông không tạo vùng an toàn. Không có trận dễ để thử, không có vai phụ cho đủ đội hình, cũng không có đặc quyền vì còn trẻ. Ngược lại, ông đặt cầu thủ trẻ vào áp lực thật, nơi họ buộc phải đưa ra quyết định, chịu trách nhiệm và trưởng thành.

Triết lý dùng người của HLV Vũ Tiến Thành - Ảnh 3.

Lê Văn Thuận vui mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn quyết định trong trận thắng Becamex Bình Dương 2-1 ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu

Triết lý đó cũng thể hiện rõ ở quan điểm về ngoại binh. CLB Ninh Bình đề xuất giữ nguyên phương án mỗi đội đăng ký 4 ngoại binh, sử dụng tối đa 3 người trên sân, thay vì tăng thêm. Lý do không chỉ nằm ở tài chính, mà quan trọng hơn là giữ không gian phát triển cho cầu thủ nội, qua đó tạo nền tảng tốt hơn cho đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng ngày càng phụ thuộc vào ngoại binh, quan điểm này cho thấy một cách nhìn khác: nếu không tạo điều kiện thi đấu thực sự, cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ không thể trưởng thành. Và khi đó, bóng đá nội sẽ mãi phải dựa vào nguồn lực bên ngoài, từ ngoại binh đến cầu thủ nhập tịch.

Từ HAGL đến Ninh Bình, điểm chung ở HLV Vũ Tiến Thành không nằm ở số lượng cầu thủ trẻ được sử dụng, mà ở cách họ được trao niềm tin để buộc họ phải nỗ lực, thể hiện và trưởng thành.

Trong một nền bóng đá mà niềm tin thường là thứ thiếu nhất, cách làm của ông Vũ Tiến Thành có thể chưa toàn bích. Nhưng đó là một trong số ít con đường cho thấy: muốn có cầu thủ giỏi, đôi khi phải dám để họ lớn lên trong những hoàn cảnh không dễ chịu.

HLV Vũ Tiến Thành không chỉ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, mà còn đặt họ vào những hoàn cảnh buộc phải lớn lên nhanh hơn, thật hơn và khắc nghiệt hơn.


Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam cầu thủ trẻ chịu trách nhiệm văn hóa ứng xử tạo điều kiện Vũ Tiến Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo