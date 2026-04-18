Triết lý dùng người của HLV Vũ Tiến Thành

Cách dùng người của HLV Vũ Tiến Thành: không còn là hiện tượng

Xuất thân từ hệ thống bóng đá trẻ TP HCM, từng là HLV Trường Năng khiếu nghiệp vụ rồi Trưởng bộ môn bóng đá TP HCM thời hoàng kim, ông nhìn cầu thủ trẻ không phải như phương án dự phòng, mà là trung tâm phát triển. Những chuyến học tập tại Brazil, Đức và cả việc tự sang Mỹ học quản lý bóng đá chuyên nghiệp giúp ông định hình rõ quan điểm: bóng đá hiện đại là sự kết hợp của chuyên môn, khoa học và quản trị.

HLV Vũ Tiến Thành

Chính vì vậy, ông đặc biệt đồng điệu với triết lý của bầu Đức, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai: đào tạo cầu thủ không chỉ là đá bóng, mà còn là học vấn, ngoại ngữ và văn hóa ứng xử.

Dưới thời Vũ Tiến Thành, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) không chỉ là đội bóng trẻ, mà là một dự án trẻ hóa có chủ đích. Ngay cả khi thiếu vắng nhiều trụ cột, họ vẫn vận hành ổn định và giành chiến thắng, không phải nhờ khoảnh khắc cá nhân, mà nhờ cách hệ thống hoạt động.

HAGL giờ đây có sự khác biệt ở lớp kế cận: Trần Trung Kiên, Vĩnh Nguyên, Đình Lâm, Du Học, Hoàng Minh, Văn Triệu… cùng 8 nhà vô địch U21 2024 được đôn lên đội một.

Ngay cả những cầu thủ 17-18 tuổi như Trần Gia Bảo (17 tuổi, cao 1m81) hay Đinh Quang Kiệt (18 tuổi, cao 1m95) cũng được sử dụng trong các trận đấu thực sự. Họ không được đưa lên để làm quen, mà để chịu trách nhiệm.

HAGL vẫn liên tục cho ra lò những cầu thủ trẻ chất lượng, dù một số tên tuổi đã chuyển đến các CLB như Ninh Bình, Công an Hà Nội, Trường Tươi Đồng Nai như Bảo Toàn, Quang Nho, Ngọc Quang, Thanh Bình, Lý Đức, Minh Vương, Văn Sơn… Điều đó cho thấy đào tạo trẻ ở HAGL không còn là hiện tượng, mà là một dòng chảy.

Dùng người có tính toán

Tại CLB Ninh Bình hiện nay, HLV Vũ Tiến Thành đang cho thấy cách dùng người có tính toán - đối với các cầu thủ trẻ.

Tiền vệ trụ 21 tuổi Thành Trung chơi đúng vai trò nên tỏa sáng

Lê Văn Thuận là minh chứng. Gia nhập Ninh Bình giữa mùa, đến tháng 6 này mới tròn 20 tuổi nên không phải là cái tên được kỳ vọng, nhưng đã được sử dụng đúng thời điểm. Thay vì đá chính ngay, Thuận thường vào sân từ hiệp hai khi thế trận phù hợp hơn. Kết quả là hai bàn thắng quyết định trong hai trận liên tiếp, mang về trọn vẹn 6 điểm.

Đó không phải sự ngẫu hứng, mà là cách một HLV hiểu rõ giới hạn và điểm mạnh của cầu thủ trẻ để đặt họ vào hoàn cảnh phù hợp nhất.

Không chỉ Thuận, nhiều cầu thủ khác cũng để lại dấu ấn: Gia Hưng - từ vị trí dự bị trên hàng công, nay được trao cơ hội thường xuyên hơn và đã có 2 bàn, 1 kiến tạo; tiền vệ trụ 21 tuổi Thành Trung chơi đúng vai trò nên tỏa sáng; tiền đạo biên Quốc Việt trở lại mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đội bóng còn phụ thuộc vào những trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức hay ngoại binh, sự vươn lên của lớp trẻ giúp Ninh Bình có thêm phương án và giảm tải áp lực.

Không có vùng an toàn

Điểm chung trong cách làm của Vũ Tiến Thành là ông không tạo vùng an toàn. Không có trận dễ để thử, không có vai phụ cho đủ đội hình, cũng không có đặc quyền vì còn trẻ. Ngược lại, ông đặt cầu thủ trẻ vào áp lực thật, nơi họ buộc phải đưa ra quyết định, chịu trách nhiệm và trưởng thành.

Lê Văn Thuận vui mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn quyết định trong trận thắng Becamex Bình Dương 2-1 ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu

Triết lý đó cũng thể hiện rõ ở quan điểm về ngoại binh. CLB Ninh Bình đề xuất giữ nguyên phương án mỗi đội đăng ký 4 ngoại binh, sử dụng tối đa 3 người trên sân, thay vì tăng thêm. Lý do không chỉ nằm ở tài chính, mà quan trọng hơn là giữ không gian phát triển cho cầu thủ nội, qua đó tạo nền tảng tốt hơn cho đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng ngày càng phụ thuộc vào ngoại binh, quan điểm này cho thấy một cách nhìn khác: nếu không tạo điều kiện thi đấu thực sự, cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ không thể trưởng thành. Và khi đó, bóng đá nội sẽ mãi phải dựa vào nguồn lực bên ngoài, từ ngoại binh đến cầu thủ nhập tịch.

Từ HAGL đến Ninh Bình, điểm chung ở HLV Vũ Tiến Thành không nằm ở số lượng cầu thủ trẻ được sử dụng, mà ở cách họ được trao niềm tin để buộc họ phải nỗ lực, thể hiện và trưởng thành.

Trong một nền bóng đá mà niềm tin thường là thứ thiếu nhất, cách làm của ông Vũ Tiến Thành có thể chưa toàn bích. Nhưng đó là một trong số ít con đường cho thấy: muốn có cầu thủ giỏi, đôi khi phải dám để họ lớn lên trong những hoàn cảnh không dễ chịu.

HLV Vũ Tiến Thành không chỉ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, mà còn đặt họ vào những hoàn cảnh buộc phải lớn lên nhanh hơn, thật hơn và khắc nghiệt hơn.



