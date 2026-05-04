Vòng 21 V-League: CLB Hà Nội vào top 3, Đà Nẵng trở lại cuối bảng

CLB Đà Nẵng rơi xuống chót bảng

Tại Hàng Đẫy tối 1-5, CLB Hà Nội vất vả vượt qua Đà Nẵng dù dẫn trước từ phút 3. Sau bàn mở tỉ số của hậu vệ Nguyễn Anh Tiệp, đoàn quân HLV Harry Kewell duy trì được sức ép. Tuy nhiên, phút 21, hàng thủ lỏng lẻo của đại diện Thủ đô để lộ nhiều khoảng trống giúp Milan Makaric gỡ hòa cho đội khách.

Xuân Mạnh (số 7) góp công giúp CLB Hà Nội tiến vào top 3 (Ảnh: CLB Hà Nội)

Lúc này, Đà Nẵng dần lấy lại sự tự tin, nhưng chủ nhà mới là đội có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Cuối hiệp 1, từ quả tạt bóng bên cánh trái của Nguyễn Công Nhật, Phạm Xuân Mạnh bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyễn Văn Toản, đưa Hà Nội vươn lên dẫn 2-1.

Sau giờ nghỉ, đường chuyền của Nguyễn Minh Quang mở ra cơ hội thuận lợi cho Phạm Đình Duy. Dù vậy, tiền đạo CLB Đà Nẵng lựa chọn căng ngang cho đồng đội thay vì dứt điểm, và thủ thành Quan Văn Chuẩn dễ dàng bắt gọn bóng. Khoảng 20 phút cuối trận, kịch tính được đẩy lên cao khi lần lượt Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng) và Vũ Tiến Long (Hà Nội) bị truất quyền thi đấu. Đó cũng là điểm nhấn lớn nhất trong hiệp 2 vì không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Với kết quả này, CLB Đà Nẵng rơi xuống chót bảng khi PVF-CAND giành được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng với Hà Tĩnh.

Thể Công Viettel bị bỏ xa đến 11 điểm

Thầy trò HLV Harry Kewell đã lọt vào top 3 nhờ việc Thể Công Viettel và Ninh Bình hòa nhau ở trận đấu muộn tối 3-5. Ngay trên sân nhà, đội bóng áo lính tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn khi tiếp đón CLB Ninh Bình. Phút 30, thủ thành Đặng Văn Lâm trong nỗ lực phá bóng đã phạm lỗi với Khuất Văn Khang. Trên chấm 11 m, Lucao do Break không thể đánh bại Văn Lâm, nhưng Văn Khang kịp thời đá bồi mở tỉ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, lợi thế không kéo dài lâu khi tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh phải nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi thô bạo với Đỗ Thanh Thịnh cuối hiệp 1.

Ninh Bình (phải) mất vị trí thứ 3 sau 2 trận liên tiếp không thắng (Ảnh: VPF)

Dù chơi hơn người trong suốt hiệp 2, Ninh Bình chỉ ghi được 1 bàn thắng nhờ công của Dụng Quang Nho. Cùng cơn mưa lớn tại Hàng Đẫy, khả năng kiểm soát bóng và tầm nhìn của cầu thủ 2 đội cũng bị hạn chế. Chung cuộc, trận hòa 1-1 khiến Thể Công Viettel bị đội đầu bảng Công an Hà Nội bỏ xa đến 11 điểm. Ở vòng này, đoàn quân HLV Mano Polking thắng dễ Hải Phòng 2-0 tại Lạch Tray.

Hoàng Anh Gia Lai vươn lên vị trí thứ 10

Tiếp đón CLB Thanh Hóa trên sân Bình Dương, Becamex TP HCM có trận thứ 5 liên tiếp không thắng. Phút 11, cú sút chìm từ ngoài vòng cấm của hậu vệ Ngô Tùng Quốc mang lại lợi thế dẫn trước cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, từ đường chọc khe của Lê Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Mỹ dứt điểm chính xác, gỡ hòa cho đại diện xứ Thanh.

Công an TP HCM (trái) có 4 trận thua trắng kể từ đầu tháng 4 (Ảnh: CLB Công an TP HCM)

Khi thế cân bằng được tái lập, nhịp độ trận đấu có phần giảm xuống. Sang hiệp 2, những cú sút xa của Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa) hay Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex TP HCM) đều không đủ để tạo nên khác biệt. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến cuối trận, giúp cả hai CLB cùng có 21 điểm, hơn đội chót bảng 8 điểm.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 21 (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đã tận dụng trận hòa này để vươn lên vị trí thứ 10. Siêu phẩm từ ngoài vòng 16m50 của Batista da Conceicao mang về 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi khi hành quân đến sân vận động Vinh. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai có 22 điểm, chỉ còn cách nhóm giữa bảng khoảng 2 điểm.

Do đại diện đất Cảng không thể có điểm ở vòng đấu này, Nam Định đã vươn lên vị trí thứ 5 nhờ trận thắng Công an TP HCM 2-0 tại Thiên Trường. Trận thua này là tín hiệu báo động dành cho đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức, đặc biệt ở khâu tấn công khi họ đã thua trắng 4 trong 5 trận gần nhất.



