Vòng 24 V-League: 5 đội cùng đua trụ hạng, Ninh Bình bật khỏi top 3

Thể Công Viettel cách tấm vé dự các cúp AFC đúng 1 trận thắng

Tối 22-5, Thể Công Viettel tiếp đón PVF-CAND tại Hàng Đẫy. Dù tạo ra thế trận tương đối lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò HLV Velizar Popov vẫn phải nhận bàn thua phút 25 vì sai lầm ở hàng phòng ngự. Hậu vệ Đào Văn Nam của đội chủ nhà phạm lỗi với Hà Văn Việt trong vòng cấm, và ngoại binh Reynolds Alastair David đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho PVF-CAND.

PVF-CAND chưa thoát chót bảng dù hòa Thể Công Viettel ngay tại Hàng Đẫy

Đội khách sau khi có bàn dẫn trước đã thi đấu tự tin hơn. Hàng thủ của HLV Trần Tiến Đại chơi chắc chắn trước sức ép nghẹt thở của Thể Công Viettel, còn hàng công cũng tạo ra được một số cơ hội như cú sút xa của Lucas Turci. Ngược lại, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành PVF-CAND.

Hàng loạt pha dứt điểm của Pedro Henrique, Wesley Nata và Đinh Xuân Tiến đều thiếu tính chính xác. Đến phút 77, từ quả treo bóng của Phan Tuấn Tài, Xuân Tiến khống chế bóng bằng ngực trước khi sút tung lưới thủ thành Đỗ Sỹ Huy, gỡ hòa cho đội bóng áo lính. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp mà tiền vệ trẻ này lập công.

Hiện tại, Thể Công Viettel có 50 điểm và chỉ còn cách tấm vé dự AFC Champions League Two mùa tới đúng 1 trận thắng.

Ở vòng này, CLB Ninh Bình đã không thể tận dụng cú sẩy chân của đoàn quân HLV Velizar Popov để rút ngắn khoảng cách đến ngôi nhì bảng.

Công an TP HCM đứng vững ở vị trí thứ 5

Trên sân nhà, đại diện cố đô có trận đấu đầy khó khăn với CLB Công an TP HCM. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương nhập cuộc tự tin, nhiều lần uy hiếp khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, nỗ lực của Lee Williams chưa đủ sắc bén, còn tiền vệ Bùi Ngọc Long rơi vào thế việt vị dù đưa được bóng vào lưới.

Hoàng Hên (phải) góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp CLB Hà Nội lọt vào top 3

Phút 40, hàng thủ đội khách để lộ khoảng trống sau quả tạt từ cánh trái của Geovane Magno. Tiền đạo Gustavo Henrique chớp thời cơ bật cao đánh đầu tung lưới Patrik Lê Giang.

Sang hiệp 2, Công an TP HCM buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Song lợi thế dẫn bàn giúp hàng phòng ngự của HLV Bae Ji-won thi đấu tập trung hơn. Phút bù giờ cuối cùng, quả đá phạt ngoài vòng cấm của Võ Minh Trọng tạo cơ hội cho Lee Williams. Cú đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc nhưng tiền đạo Việt kiều này kịp thời đá bồi quân bình tỉ số cho đội khách.

Cùng việc Hải Phòng và Nam Định đều không có điểm tại vòng 24, Công an TP HCM đứng vững ở vị trí thứ 5 với 34 điểm. Ngược lại, trận hòa trước đại diện ngành công an khiến Ninh Bình rơi khỏi top 3, nhường chỗ cho CLB Hà Nội.

Tại Hàng Đẫy, cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nội và Nam Định diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu. Phút 6, hậu vệ Đặng Văn Tới phạm lỗi trong vòng cấm để ngăn cản Daniel Passira, mang về quả phạt đền cho đội bóng Thủ đô. Trên chấm 11 m, Đỗ Hoàng Hên đánh bại thủ thành Trần Nguyên Mạnh, khai thông thế bế tắc từ sớm.

Sau bàn thua, đại diện thành Nam chơi chủ động hơn trong khi đội chủ nhà cũng không giảm nhịp độ. Tuy nhiên, hàng loạt cơ hội đều bị các chân sút của 2 đội bỏ lỡ.

Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) và Thanh Hóa cầm chân nhau khiến cuộc đua trụ hạng trở nên khó lường

Đầu hiệp 2, nỗ lực của Nam Định được đền đáp. Thủ môn Quan Văn Chuẩn cản phá thành công cú đá phạt rất căng của Nguyễn Xuân Son. Nhưng tiền vệ Lâm Ti Phông có mặt đúng lúc để đá bồi gỡ hòa cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Tận dụng lợi thế sân nhà, CLB Hà Nội bình tĩnh tìm kiếm thêm bàn thắng và tỏ ra nguy hiểm hơn nhờ những pha lên bóng ở 2 biên. Phút 74, từ đường chuyền của Hoàng Hên, Passira đánh đầu thành bàn, ấn định chiến thắng 2-1 trước Nam Định và đưa đội chủ nhà trở lại top 3.

Đội bóng sông Hàn vẫn ở vị trí áp chót

Trong nhóm 5 đại diện cuối bảng, Đà Nẵng là đội duy nhất giành chiến thắng ở vòng này khi tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Chi Lăng. Với 20 điểm, đội bóng sông Hàn vẫn đứng ở vị trí áp chót, hơn PVF-CAND 2 điểm.

Còn Becamex TP HCM và Hoàng Anh Gia Lai đều đánh rơi điểm trước Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa. Đặc biệt, vì đại diện xứ Nghệ mang về 3 điểm tại vòng 24 và trụ hạng thành công với 27 điểm, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã rơi xuống vị trí thứ 10. Như vậy, cuộc đua trụ hạng lúc này đang cực kỳ căng thẳng khi cả 5 đội cuối bảng có khoảng cách rất sít sao.

Ở cặp đấu còn lại, CLB Công an Hà Nội đứt chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp sau trận hòa Hà Tĩnh 1-1. Tuy nhiên, kết quả này không ảnh hưởng gì đến mục tiêu của 2 đội mùa giải năm nay.



