Phim Việt thăng hoa với những bộ đôi ăn ý

Ngoài những bộ đôi quen thuộc như Lý Hải - Minh Hà, Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân, Bảo Nhân - Nam Cito, Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, Đức Thịnh - Thanh Thúy, Võ Thanh Hòa - Mai Bảo Ngọc, Thu Trang - Tiến Luật, màn ảnh rộng Việt Nam gần đây lại có thêm những sự kết hợp ăn ý giữa Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu, Trường Giang - Nhã Phương…

Đồng lòng dốc sức

Bộ đôi trong điện ảnh Việt không chỉ là những cặp vợ chồng chung sức trong các dự án điện ảnh mà còn là những người bạn thân thiết, có duyên hợp tác và gắn bó lâu dài bởi sự thấu hiểu, ăn ý. Họ có thể là đồng đạo diễn hoặc kết hợp giữa nhà sản xuất - đạo diễn, đạo diễn - giám đốc casting (thử vai), nhà sản xuất - diễn viên…

Dù ở vai trò nào, họ cũng có chung mục tiêu, cùng dốc sức hỗ trợ nhau không chỉ trong một mà nhiều dự án dài hơi. Sự xuất hiện của nhiều bộ đôi như vậy dần tạo nên nét thú vị cho điện ảnh Việt, một nền điện ảnh đang phát triển, cần nhiều phim chất lượng để phục vụ khán giả.

Một trong những bộ đôi tạo được nhiều sự chú ý là Trường Giang - Nhã Phương. Cả hai đều là những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt, từng đóng nhiều phim nhưng lại lần đầu thử sức ở vai trò mới trong phim Tết Bính Ngọ 2026 "Nhà ba tôi một phòng". Trong phim này, Nhã Phương đảm nhận vị trí giám đốc casting, tuyển chọn diễn viên phù hợp; còn Trường Giang vừa là đạo diễn, nhà sản xuất vừa là diễn viên.

Bộ đôi nhà sản xuất Hoàng Quân (bìa trái) - đạo diễn Trần Hữu Tấn trên trường quay phim “Hoàng tử quỷ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

"Tôi thấy rất vui và quyết định thử sức trong vai trò mới mẻ, thú vị này" - Nhã Phương thổ lộ. Sự đồng hành của cô được xem là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp Trường Giang vững vàng hơn trong hành trình thực hiện tác phẩm điện ảnh đầu tay "Nhà ba tôi một phòng".

Trong khi đó, người mẫu kiêm diễn viên Thanh Hằng cùng ê-kíp vừa công bố "khai máy" dự án phim "Madames Thanh Sắc" của đạo diễn Thắng Vũ, dự kiến ra rạp vào tháng 6-2026. Trong phim, Thanh Hằng vừa đóng nữ chính kiêm nhà sản xuất. Đáng chú ý, chồng cô - nhạc trưởng Trần Nhật Minh - cũng xuất hiện, cổ vũ tinh thần cho vợ với vai trò nhà đầu tư phim.

"Madames Thanh Sắc" là tác phẩm lấy cảm hứng từ một sự kiện từng gây rúng động Sài Gòn năm 1963. Phim xoay quanh mối quan hệ căng thẳng và những cuộc đối đầu kịch tính giữa nhân vật Cầm Thanh và Madame Sắc.

Trong những bộ đôi mới, Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu gây chú ý với vai trò đồng đạo diễn phim "Nhà hai chủ". Ra rạp từ ngày 26-12-2025, phim kể về Mai (Trâm Anh đóng) cùng gia đình dọn đến sinh sống trong ngôi nhà mà theo người môi giới là "rẻ như cho", phớt lờ những cảnh báo. Hậu quả là sau đó, gia đình cô phải đối mặt những hiện tượng quỷ dị, kỳ lạ xảy ra trong ngôi nhà mới này.

Trước những bộ đôi mới xuất hiện nêu trên, điện ảnh Việt Nam đã chứng kiến vợ chồng Lý Hải - Minh Hà gắn bó với nhau qua loạt phim "Lật mặt" gồm 8 phần, thành công lớn về doanh thu lẫn thương hiệu. Bên cạnh đó, đôi bạn Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân đã cùng thực hiện loạt phim kinh dị: "Bắc kim thang", "Rừng thế mạng", "Chuyện ma gần nhà", "Kẻ ăn hồn", "Cám", "Dưới đáy hồ", "Hoàng tử quỷ".

Ngoài ra, đôi bạn Bảo Nhân - Nam Cito cũng gắn bó với loạt phim "Gái già lắm chiêu" hay "Cô gái từ quá khứ", "Chốt đơn". Vợ chồng Võ Thanh Hòa - Mai Bảo Ngọc đồng lòng dốc sức trong các tác phẩm: "Siêu lừa gặp siêu lầy", "Quỷ cẩu", "Linh miêu: Quỷ nhập tràng", "Kính vạn hoa", "Truy tìm long diên hương"…

Vượt qua thách thức

Ngoài những cặp vợ chồng cùng hoạt động nghệ thuật, hiểu rõ phim ảnh, tận dụng khả năng, sở trường của nhau thì sự phối hợp, hỗ trợ ăn ý của những bộ đôi không cùng chung gia đình cũng góp phần giúp tăng chất lượng cho tác phẩm.

Nhờ có người vợ - nhà sản xuất Minh Hà, Lý Hải chỉ việc toàn tâm toàn ý viết kịch bản và đầu tư cho khâu đạo diễn. Những vấn đề về chuyện đầu tư, chi tiêu tiền bạc cho cảnh quay, quản lý lịch trình diễn viên… hay các rắc rối hậu trường sản xuất đều được nhà sản xuất Minh Hà giải quyết. Lý Hải đã từng hết lời khen ngợi vợ: "Cô ấy am hiểu điện ảnh và những gì cần thiết cho quy trình thực hiện một bộ phim. Tôi chỉ cần tập trung viết kịch bản và đạo diễn".

Bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu (bìa phải) khi thực hiện phim “Nhà hai chủ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Minh Hà không ngần ngại đầu tư để đáp ứng những yêu cầu của người chồng đạo diễn, từ cảnh hành động hoành tráng cho đến cảnh cháy nổ tốn kém chi phí. Thực tế cho thấy nếu đạo diễn mong muốn nhưng nhà sản xuất không tin tưởng, không sẵn sàng đầu tư thì phim khó có được những cảnh thăng hoa, sáng tạo.

Làm việc nhiều cùng nhau, bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn - nhà sản xuất Hoàng Quân dần có sự hòa hợp, hiểu rõ công việc từng người và đồng thuận trong quá trình tạo ra tác phẩm mới. Đây cũng là một trong những thuận lợi khi tác phẩm điện ảnh có sự đóng góp của bộ đôi ăn ý.

Theo đạo diễn Trần Duy Linh, anh có thế mạnh về biên kịch, bảo đảm đường dây câu chuyện được kể tốt nhất trong phim, giúp diễn viên thể hiện cảm xúc trong từng phân cảnh. "Phạm Trung Hiếu thì mạnh về kỹ thuật, góc máy, hình ảnh, màu sắc của phim. Chúng tôi bổ sung cho nhau để phát huy thế mạnh mà không có sự giẫm chân" - anh cho biết. Bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu quen nhau đã hơn 10 năm. Họ thân thiết như anh em và không muốn dừng lại ở một vài phim mà sẽ gắn bó qua nhiều dự án điện ảnh dài hơi khác.

Bên cạnh những thuận lợi, nhiều bộ đôi cũng gặp không ít thách thức, áp lực khi làm phim, nhất là giữa nhà sản xuất và đạo diễn. Đôi lúc nhà sản xuất phải cân nhắc về tài chính, không thể đáp ứng hết mọi yêu cầu sáng tạo tốn kém của đạo diễn.

Sự tính toán chi li của nhà sản xuất sẽ "níu giữ" đạo diễn ngừng bay bổng, hạn chế tăng kinh phí đầu tư, dù có thể ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm. Đạo diễn bị kìm nén, không được thỏa sức sáng tạo do nhà sản xuất không chịu chi tiêu cũng dễ dẫn đến sự rạn nứt. Dù vậy, những bộ đôi ăn ý sẽ dễ dàng vượt qua điều này do đã có sự thân thiết, đồng hành làm việc trong thời gian dài. Các cuộc tranh cãi giữa họ, nếu có, cũng khó bùng phát thành chuyện lớn và không khí trên trường quay vẫn êm đềm.

Việc tạo nên thương hiệu chung của những bộ đôi ăn ý đang là cách thức được nhiều người trong giới ưa chuộng khi sản xuất phim.



