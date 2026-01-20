HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

VTV tạm hoãn chiếu phim "Lằn ranh" giờ vàng

Kim Ngân

(NLĐO) - Trong tuần này, phim "Lằn ranh'' sẽ tạm dừng phát để nhường sóng cho các chương trình chính luận, tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa có điều chỉnh lịch phát sóng bộ phim "Lằn ranh" trên kênh VTV1 trong những ngày đầu tuần từ ngày 19 đến ngày 23-1. Theo đó, khung giờ 21 giờ sẽ được thay bằng các chương trình đặc biệt phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Các nội dung thay thế gồm phim tài liệu 4 tập phim tài liệu "Đảng Cộng sản Việt Nam - vì Dân tộc Việt Nam", phối hợp cùng các phim tài liệu và tọa đàm chuyên đề hướng về Đại hội. 

"Lằn ranh" hiện là bộ phim thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả trong khung giờ vàng phim chính luận trên VTV1. 

Càng về những tập cuối, mạch phim càng trở nên căng thẳng khi bộ mặt thật của Phó Bí thư Sách dần bị phơi bày, Chủ tịch Thủy phải đối đầu cùng lúc với Chánh Văn phòng Triển và Phó Bí thư Sách, trong bối cảnh người tình của ông Sách ngày càng hành xử cực đoan, đẩy câu chuyện lên cao trào kịch tính...

VTV tạm hoãn chiếu phim "Lằn ranh" giờ vàng - Ảnh 1.

NSND Trung Anh, Mạnh Trường, Hồng Diễm trong phim "Lằn ranh"

Theo dữ liệu từ VTV Rating, bộ phim luôn dẫn đầu về lượng người xem trong khung giờ vàng trên VTV1, thu hút khán giả bởi cốt truyện kịch tính và nội dung thời sự nóng bỏng liên quan đến quan hệ "chống lưng" giữa quan chức và doanh nghiệp. 

Phim được sản xuất trong vòng 6 tháng, với sự hỗ trợ của Viện Kiểm sát và quy tụ dàn diễn viên nổi bật như Hồng Diễm, Mạnh Trường, NSND Trung Anh… 

Theo kế hoạch, "Lằn ranh" dự kiến kết thúc ở tập 58 và chỉ còn 4 tập cuối trước khi chính thức chia tay khán giả. 

Sau thời gian tạm hoãn này, bộ phim cũng sẽ nhường sóng cho phim "Không giới hạn". 

Bộ phim khai thác hình ảnh người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt là vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc trước các thách thức an ninh mới. 

Phim có sự góp mặt của Steven Nguyễn, Minh Trang, Tô Dũng, NSƯT Thanh Quý, NSND Quốc Trị, NSƯT Linh Huệ...

phim truyền hình NSND Trung Anh Mạnh Trường Hồng Diễm lằn ranh
