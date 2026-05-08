VTV phát sóng phim chân dung NSƯT Hữu Châu – người nghệ sĩ "sống để cho đi"

NSƯT Hữu Châu tưởng nhớ cố NSND Bảy Nam

Từ ánh đèn sân khấu đến những lớp học diễn xuất, từ tiếng cười của hài kịch đến những khoảng lặng của chính kịch, hơn 40 năm qua, NSƯT Hữu Châu vẫn lặng lẽ đi hết hành trình của một người nghệ sĩ tận hiến. Chân dung ấy sẽ được khắc họa trong chương trình "Văn hóa nghệ thuật" trên VTV1 với chủ đề "Hữu Châu và những vai diễn", phát sóng lúc 22 giờ 30 ngày 9-5 và phát lại ngày 10-5.

Bộ phim tài liệu mang tên "NSƯT Hữu Châu – Sống để cho đi" do Lê Thục Khuê thực hiện, kịch bản của Thanh Hiệp – Thục Khuê, đã mở ra hành trình nghệ thuật đầy thăng trầm của một gương mặt đặc biệt của sân khấu TP HCM.

Những vai diễn của NSƯT Hữu Châu

NSƯT Hữu Châu đi qua nhiều số phận trên sân khấu

Phim mở đầu bằng hình ảnh một độc giả bước vào hiệu sách giữa nhịp sống hối hả của TP HCM, dừng lại ở cuốn "Chiếc nôi vàng giông bão". Trên bìa sách là gương mặt hiền hậu của NSƯT Hữu Châu, như đang kể lại một hành trình nhiều biến động của đời mình.

Trong phòng hóa trang, trước gương soi là bốn khuôn mặt khác nhau của các nhân vật mà ông đang đảm nhận tại sân khấu Sân khấu Thiên Đăng năm 2026. Từ phản diện đến chính diện, từ hài kịch đến kịch thiếu nhi, mỗi lớp phấn son là một cuộc đời khác bắt đầu.

Phim có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp thân thiết như NSND Kim Xuân, đạo diễn Tuấn Khôi, nghệ sĩ Minh Nhí, NS Hữu Nghĩa… Những ký ức nghề nghiệp được kể lại chân thành, giúp khán giả nhìn rõ hơn một Hữu Châu bền bỉ với sân khấu qua nhiều thời kỳ.

Nỗ lực không ngừng

NSƯT Hữu Châu sinh ra trong gia đình nghệ thuật lừng danh của sân khấu cải lương miền Nam. Cha là nghệ sĩ Hữu Thình, mẹ là nghệ sĩ Thanh Lệ, cô ruột là cố nghệ sĩ Thanh Nga, chú là NSƯT Bảo Quốc. Bà nội là bầu Thơ – người đứng đầu đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga vang bóng một thời.

Khán giả sẽ gặp lại giai đoạn Hữu Châu làm nên tên tuổi trong lĩnh vực hài kịch cùng Hữu Nghĩa, Minh Nhí, Trung Dân … với những tiểu phẩm từng rất được yêu thích như "Thầy đồ", "Người giàu cũng khóc", "Nồi cháo gà", "Sống giả chết giả"…

Nhưng sâu trong người nghệ sĩ ấy luôn là khát vọng đi đến chiều sâu tâm lý nhân vật. Vai Nguyễn Trãi trong "Bí mật vườn Lệ Chi" đã trở thành dấu ấn đặc biệt, đưa Hữu Châu trở lại vị trí của một diễn viên chính kịch thực thụ.

Người thầy lặng lẽ của sân khấu

Một phần xúc động của bộ phim sẽ là hình ảnh Hữu Châu trong vai trò giảng dạy tại các khóa đào tạo diễn viên trẻ tại TP HCM, trước đó ông đã từng có thời gian là giảng viên của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM. Những học trò của anh chia sẻ rằng người thầy ấy luôn dạy diễn viên trẻ bằng cả nghề lẫn nhân cách sống.

Phim tái hiện hình ảnh chàng trai Hữu Châu từng đi bơm xe, cắt tỉa cây xanh, mở sạp báo để phụ giúp mẹ và em trai. Giữa những khó khăn đó, ngọn lửa sân khấu vẫn âm ỉ cháy trong ông.

NSND Kim Cương cũng xuất hiện trong phim với những kỷ niệm cùng Hữu Châu ở sân khấu kịch Kim Cương, đặc biệt là vở "Lá sầu riêng" – nơi ông cùng lúc đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau và cùng đồng hành làm nên chương trình ý nghĩa "Nghệ sĩ tri ân".

Bên cạnh đó là những trích đoạn nổi bật từ các vở "Tiên Nga", "Lôi Vũ", "Bí mật vườn Lệ Chi", cùng hình ảnh người nghệ sĩ miệt mài bên ly cà phê, đọc từng trang kịch bản trước giờ tập luyện.

"Sống để cho đi"

Điểm lắng sâu nhất của bộ phim nằm ở thông điệp cuối: có những nghệ sĩ được nhớ bằng vai diễn, có những nghệ sĩ được nhớ bằng những con người họ đã nâng đỡ.

Bộ phim "NSƯT Hữu Châu – Sống để cho đi" vì thế không dừng lại ở chân dung một nghệ sĩ nổi tiếng.

Đó còn là câu chuyện về một người đã đi qua mất mát, giữ lòng yêu nghề bằng sự tử tế và chọn cách sống âm thầm trao đi những giá trị đẹp của sân khấu Nước nhà.