Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Diễn biến mới nhất về các sản phẩm đồ hộp Hạ Long

Một ngày sau thông tin 120 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi tuồn vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco; 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để chế biến thành các loại đồ hộp, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử, những sản phẩm liên quan đến thịt heo của doanh nghiệp này như pate "cột đèn" Hải Phòng, thịt heo 2 lát,... hầu như đã biến mất.

Hiện chỉ còn một số loại đồ hộp như thịt bò, cá ngừ ngâm dầu đóng hộp được bày bán trên sàn. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Shopee và Lazada cho hay đã tiến hành rà soát ngay sau khi tiếp nhận thông tin.

Còn theo đại diện TikTok Shop, nền tảng cho biết sẽ gỡ các sản phẩm thịt heo của nhà sản xuất này. Tuy nhiên, hiện một số sản phẩm của thương hiệu này như thịt heo 2 lát, pate gan vẫn còn xuất hiện.

Shopee và Lazada đã gỡ bỏ các sản phẩm đóng hộp liên quan đến thịt heo

Trong khi đó, các hệ thống siêu thị lớn như MM Mega Market Việt Nam, Central Retail, AEON, Saigon Co.op đã đồng loạt tháo các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long khỏi quầy từ ngày 8-1 sau khi thông tin được lan truyền.

Halong Canfoco hay Đồ hộp Hạ Long không phải là cái tên xa lạ với người tiêu dùng Việt, đã hoạt động gần 7 thập kỷ, được xem người tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm tại Việt Nam.

Các sản phẩm của công ty, đặc biệt là các dòng đồ hộp như pate gan, pate "cột đèn" Hải Phòng, thịt kho tàu hay bánh mì heo hai lát... đã trở thành món ăn quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Việt.

Trong đó, Pate cột đèn Hải Phòng là sản phẩm nổi tiếng, được rao bán rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, thu hút lượng lớn người tiêu dùng.

Trên một số gian hàng, combo 5 hộp pate loại 90g/hộp được bán với giá 98.000 đồng, ghi nhận hơn 14.700 lượt mua; combo 2 hộp pate loại 450g/hộp có giá 288.000 đồng, đạt hơn 26.800 lượt bán.

Hiện không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về khả năng đã sử dụng phải sản phẩm có nguồn gốc từ thịt heo nhiễm bệnh.