Vụ 2 mẹ con tử vong ở Cà Mau: Nghi phạm đã chết thì vụ án giải quyết ra sao?

Liên quan vụ án mạng khiến 2 mẹ con ở Cà Mau tử vong tại nhà riêng, ngày 10-11, luật sư Quách Trọng Phú, Trưởng chi nhánh Văn phòng Luật sư Thành Hưng (Đoàn Luật sư TP HCM), cho biết trường hợp đối tượng gây án tự tử trong giai đoạn giải quyết vụ án, thì căn cứ theo quy định tại khoản 7, Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: "Khi người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết thì cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án".

Luật sư Quách Trọng Phú chia sẻ tình huống pháp lý liên quan vụ 2 mẹ con ở Cà Mau tử vong và nghi phạm đã chết

Một số trường hợp, cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án để điều tra. Nếu quá trình thu thập tài liệu liên quan xác định nghi phạm duy nhất của vụ án đã tự tử, cơ quan điều tra căn cứ khoản 1, Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can và đình chỉ vụ án.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, căn cứ vào Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 sẽ đặt ra đối với những người thừa kế của đối tượng tự tử được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự nếu người bị thiệt hại có yêu cầu.

"Trách nhiệm của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan này được xác định: Nếu người tự tử để lại di sản thì di sản này sẽ được dùng để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho người bị thiệt hại. Nếu người tự tử không còn tài sản thì người bị thiệt hại không có căn cứ để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Người thân của người này không có nghĩa vụ phải bồi thường thay, trừ khi họ tự nguyện bồi thường thay người đã chết" – luật sư Phú thông tin thêm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian gần đây, bà T.T.T. (SN 1978; tạm trú xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) có quan hệ tình cảm với ông T.V.L (SN 1970; ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) nhưng cả 2 thường xuyên xảy ra cự cãi do mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án mạng khiến bà T. và con gái tử vong

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6-11, ông L. đến nhà bà T. rồi cả 2 xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Hơn 20 phút sau, ông L. rời khỏi nhà bà T.

Sáng cùng ngày, em ruột bà T. là anh Đ. không thấy chị chở con đi học như thường lệ nên sang nhà kêu cửa nhưng không nhận được phản hồi.

Nghi xảy ra chuyện chẳng lành, anh Đ. phá vách, cắt ổ khóa vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện bà T. cùng con gái là bé N.N.K.A (SN 2016) tử vong với nhiều vết thương. Nghi phạm là ông L. được lực lượng chức năng phát hiện treo cổ tự tử cách nhà riêng khoảng 1 km.



