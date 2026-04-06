Pháp luật

Vụ 300 tấn heo bệnh: Nhiều trường mần non tư thục đưa vào bếp ăn

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Công an Hà Nội nhiều đơn vị đã nhập thịt heo từ Cường Phát đưa vào các bếp ăn tập thể, trường học hoặc chế biến để bán cho người dân.

Tại buổi hội nghị thông tin chiều 6-4, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03, Công an TP Hà Nội), đã thông tin về chuyên án triệt phá đường dây tiêu thụ 300 tấn heo bệnh.

Vụ 300 tấn heo bệnh tại Hà Nội: Điều tra pháp luật và trách nhiệm các đơn vị liên quan - Ảnh 1.

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng chủ trì hội nghị

Theo Đại tá Chu An Thanh, quá trình điều tra xác định Công ty Cường Phát là đơn vị tiếp nhận thịt lợn từ lò mổ của Nguyễn Thị Thu Hiền (31 tuổi, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội). Sau đó, Công ty Cường Phát đã có bàn bạc, câu kết, đặt mua heo rẻ, "heo chặn dịch" - tức heo ốm yếu - để bán ra thị trường.

Sau khi mua, Cường Phát sơ chế, đóng gói, dán tem và đóng chữ "heo sạch". Có nhiều đơn vị đã nhập thịt heo từ Cường Phát để đưa vào các bếp ăn tập thể, hoặc chế biến để bán cho người dân. Trong đó, Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội mua heo của Cường Phát để bán vào 26 trường công lập; Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc bán thịt heo của Cường Phát cho "tương đối" nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội. Ngoài ra còn có các đơn vị như Công ty Hương Sơn, Công ty Ẩm thực Gia An...

Tuy nhiên, Đại tá Chu An Thanh cho biết đến nay, cơ quan điều tra chưa chứng minh được có sự câu kết giữa Cường Phát và các đơn vị nhập thịt heo nêu trên. Nội dung này, Công an Hà Nội vẫn đang điều tra, làm rõ.

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, nhấn mạnh ông đã yêu cầu các đơn vị điều tra, làm rõ và chứng minh trách nhiệm của các đơn vị, các bếp ăn.

"Heo bệnh có những biểu hiện khác, bằng trực quan, bằng giám định chứ không thể lấy mỗi hồ sơ pháp lý của chỗ đã làm giả để gắn vào thành lợn sạch"- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Vụ 300 tấn heo bệnh tại Hà Nội: Điều tra pháp luật và trách nhiệm các đơn vị liên quan - Ảnh 2.

Heo bệnh được đưa vào các bếp ăn tập thể. Ảnh: VTV

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng làm rõ vụ án có sự thông đồng hay không, bởi các sai phạm đã kéo dài trong thời gian dài, số lượng hơn 300 tấn thịt heo bệnh là rất lớn và biểu hiện của heo bệnh rất khác biệt so với heo bình thường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, việc các bé nhỏ tuổi vì tin tưởng trường lớp mà phải mang các mầm mống bệnh vào cơ thể là điều không thể chấp nhận được. Do đó, ông đề nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với hành vi này lên mức cao nhất bởi các sai phạm này là liên quan đến hủy hoại giống nòi.

Tại họp báo, Giám đốc Công an Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy, UBND các xã, phường khi để sai phạm kéo dài.

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra các quyết định khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thị Hiền (trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (trú tại Hồng Vân, Hà Nội ), Nguyễn Văn Thành (trú tại Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Đồng thời, ra quyết định khởi tố 4 bị can nguyên cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gồm: Lê Ngọc Anh (Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội) bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, bị can Vũ Kim Tuấn (cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác".

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội, bước đầu xác định từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã tiến hành thu gom khoảng 3.600 con heo (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển cho Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc, để giết mổ, bán ra thị trường. Nguyễn Thị Hiền đã bán cho người dân và Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát; sau đó, Công ty Cường Phát bán lại cho một số Công ty thương mại khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc của heo, Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định. Tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, Hà Nội, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định heo dưới 80 kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250.000 đồng/chuyến xe đến 4.000.000 đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỉ đồng.

Cán bộ kiểm dịch thú y "vòi tiền" tiếp tay tiêu thụ 3.600 con heo bệnh

(NLĐO)- Theo điều tra, Nguyễn Phong Nam cùng Nguyễn Thị Phương Lan, Tổ phó của Tổ kiểm soát giết mổ đã nhận tiền của chủ lò mổ bỏ qua các khâu kiểm soát.

Đường dây giết mổ, tiêu thụ 3.600 con heo bệnh

(NLĐO)- Các đối tượng câu kết với nhau giết mổ rồi đưa khoảng 3.600 con heo dịch bệnh, thậm chí đã chết, ra các chợ đầu mối dân sinh và bếp ăn trường học.

Hé lộ đường đi của heo bệnh vào lò mổ ở Cần Thơ

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ tiếp tục khởi tố 2 bị can liên quan vụ tiêu thụ heo nhiễm dịch tả châu Phi tại cơ sở giết mổ Đặng Phú Tỷ.

