Vụ 48 căn nhà xây trái phép ở TPHCM: Chính quyền lên tiếng về bảo đảm quyền lợi cho người dân

Ngày 21-4, liên quan vụ 48 căn nhà xây dựng trái phép trên đất của người khác tại phường Tân Khánh (TPHCM), chính quyền địa phương cho hay đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng để có hướng xử lý tiếp theo, đồng thời bảo đảm các dịch vụ thiết yếu cho người dân đang sinh sống tại khu vực.

Toàn cảnh 48 căn nhà trái phép rồi bán cho nhiều người. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hữu Phương, Chủ tịch UBND phường An Khánh, cho biết vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Địa phương đang chờ kết luận chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các bước xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo ông Phương, trước mắt địa phương ưu tiên bảo đảm các dịch vụ thiết yếu như điện, nước cho người dân đang sinh sống tại khu vực, nhằm tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Chính quyền cũng sẽ cử lực lượng tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ thông tin vụ việc, đồng thời cảnh giác trước các đối tượng lợi dụng tình hình để kích động, gây mất ổn định an ninh trật tự.

"Địa phương sẽ cố gắng hỗ trợ người dân trong khả năng của mình cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng" – ông Phương cho hay.

Chính quyền lên tiếng vụ 48 căn nhà xây trái phép, ưu tiên bảo đảm điện nước cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cũng theo lãnh đạo phường, chính quyền đang chuẩn bị phương án bầu ra người đại diện mới để tiếp quản việc thu phí và duy trì các dịch vụ công thay cho những nhân sự trước đây đã bị miễn nhiệm hoặc tạm đình chỉ.

"Hiện các hoạt động quản lý vẫn được duy trì ổn định theo đúng quy định, trong khi chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan điều tra và tòa án" - ông Phương thông tin.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khu đất rộng hơn 6.400 m² tại phường Tân Khánh (TPHCM, trước đây thuộc phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đang trở thành điểm nóng khi tồn tại 48 công trình xây dựng trái phép, hình thành một khu dân cư tự phát.

Theo đơn tố cáo, ông Trương Minh Ký (SN 1969) cho rằng ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) và bà N.T.U (SN 1976) đã chiếm đoạt trái phép phần đất 6.465 m² của ông tại phường Tân Khánh.

Ông Ký khẳng định mình là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất này, được UBND huyện Tân Uyên (nay là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999.

Theo ghi nhận của TAND TP Tân Uyên đến tháng 11-2023, trên khu đất đang tranh chấp đã xuất hiện 48 công trình xây dựng trái phép, gồm 6 căn nhà cấp 3, 30 căn nhà cấp 4 và 2 dãy nhà trọ, hình thành khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp.

Trong vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất", tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23-7-2024, TAND TP Tân Uyên đã chấp nhận yêu cầu của ông Ký, buộc các bị đơn tháo dỡ công trình và trả lại đất.

Tuy nhiên, ông Hoàng cùng 71 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – những người đã mua nhà hoặc đất từ ông Hoàng – đã kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Dương quyết định hủy bản án sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra bổ sung do vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ.

Đáng chú ý, bản án phúc thẩm số 622/2024/DS-PT của TAND tỉnh Bình Dương nhận định hành vi của ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, gồm các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "vi phạm quy định về sử dụng đất đai" và "không chấp hành án".

Từ căn cứ này, ngày 28-2-2025, TAND TP Tân Uyên (nay là TAND khu vực 17 - TPHCM) đã kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự.

Đến ngày 16-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.