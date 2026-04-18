Thời sự

Toàn cảnh vụ 48 căn nhà xây trái phép trên khu đất hơn 6.400 m² ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Khu đất hơn 6.400 m² ở Tân Khánh (TPHCM) có 48 căn nhà xây trái phép vẫn còn người ở, dù đã có bản án buộc tháo dỡ, di dời

Một khu đất rộng hơn 6.400 m² tại phường Tân Khánh (TPHCM) đang trở thành điểm nóng khi tồn tại 48 căn nhà xây dựng trái phép, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù bản án đã có hiệu lực nhiều năm, khu vực này vẫn có hàng chục hộ dân sinh sống, chờ phương án xử lý.

Hiện trạng khu đất nhìn từ trên cao. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Từ đất hợp pháp đến khu dân cư "mọc" trái phép

Trước đó, ông Trương Minh Ký (SN 1969) ở phường Tân Khánh, TPHCM tố cáo ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) và bà N.T.U (SN 1976) đã có hành vi chiếm đoạt trái phép phần đất 6.465 m2 của ông ở phường Tân Khánh, TPHCM (trước đây thuộc phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Ông Ký khẳng định mình là chủ sử dụng hợp pháp phần đất trên được UBND huyện Tân Uyên (sau là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999. Quyền sử dụng đất này đã được khẳng định thông qua các biên bản của cơ quan chức năng.

Theo ông Ký, từ năm 2017, ông Hoàng và bà U. đã chiếm đoạt đất, sau đó tự ý phân lô, chuyển nhượng trái phép cho nhiều người. Đặc biệt, bất chấp việc TAND thị xã Tân Uyên ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào tháng 12-2019 cấm thay đổi hiện trạng đất, các bị đơn vẫn tiếp tục xây dựng rầm rộ.

Hiện nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết chưa nhận được thông báo chính thức về thời điểm di dời hay phương án xử lý cụ thể. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tính đến tháng 11-2023, TAND TP Tân Uyên đã ghi nhận trên thửa đất đang tranh chấp có tới 48 công trình xây dựng trái phép (gồm 6 căn nhà cấp 3, 30 căn nhà cấp 4 và 2 dãy nhà trọ), hình thành một khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp, gây bức xúc dư luận.

Về vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất", ông Ký cho biết tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23-7-2024, TAND TP Tân Uyên đã chấp nhận yêu cầu của ông Ký, tuyên buộc các bị đơn phải tháo dỡ công trình và trả lại đất.

Ông Lê Văn Hoàng bị khởi tố vì xây nhà trên đất người khác rồi bán cho người dân. Ảnh: CA

Tuy nhiên, ông Hoàng cùng 71 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (những người đã mua nhà/đất từ ông Hoàng) đã cùng kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định hủy bản án sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra bổ sung do nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề phức tạp cần làm rõ.

Đáng chú ý, bản án dân sự phúc thẩm số 622/2024/DS-PT của TAND tỉnh Bình Dương (đã có hiệu lực pháp luật) nhận định hành vi của ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Cụ thể là các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và không chấp hành án (theo các Điều 174, 228, 280 Bộ Luật Hình sự).

Khu dân cư tồn tại giữa vòng xoáy pháp lý

Từ căn cứ này, ngày 28-2-2025, TAND TP Tân Uyên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 17 – TPHCM) đã có văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (nay là Công an TPHCM) khởi tố vụ án hình sự để xử lý ông Lê Văn Hoàng và đồng phạm.

Cuối năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp VKSND TP, Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác định hiện trường vụ việc “xây dựng nhà ở trái phép trên đất người khác” do ông Lê Văn Hoàng cùng những cá nhân khác thực hiện tại phường Tân Khánh.

Đến ngày 16-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, ông Hoàng bị cáo buộc chiếm dụng đất của người khác, sau đó xây dựng nhà trái phép rồi bán lại cho nhiều người thông qua giấy tay hoặc vi bằng, khiến nhiều người rơi vào tình cảnh rủi ro pháp lý.

Những người sinh sống trong số 48 ngôi nhà bị "xây nhầm" trên đất người khác đang sinh hoạt bình thường. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Chị N (tên đã thay đổi), người mới thuê trọ khoảng 2 tháng, cho biết:“Khi thuê, chủ nhà không nói đây là khu đất đang tranh chấp. Đến khi công an xuống bắt ông Hoàng tôi mới biết. Nếu có yêu cầu di dời thì tôi sẽ chấp hành”.

Một số hộ dân khác cho biết họ đã sinh sống tại đây nhiều năm, mua nhà bằng giấy tay nên hiện rất lo lắng trước nguy cơ bị buộc di dời, mất tài sản.

Dù tòa án đã có phán quyết buộc tháo dỡ toàn bộ công trình trái phép và trả lại đất cho chủ sử dụng hợp pháp, đến nay khu đất vẫn chưa bị cưỡng chế.

Tại khu vực cổng ra vào, một bảng thông báo công trình xây dựng trái phép đã được lắp đặt, nhưng hiện đã xuống cấp, rách và mờ nội dung, khiến người dân khó tiếp cận thông tin cảnh báo.

Vụ việc không chỉ đặt ra vấn đề về quản lý đất đai, trật tự xây dựng mà còn là bài học cảnh báo đối với người dân khi tham gia giao dịch bất động sản không rõ pháp lý.

Ghi nhận thực tế ngày 17-4 cho thấy khu đất hiện vẫn có nhiều hộ dân sinh sống, sinh hoạt như một khu dân cư bình thường.

Nhiều căn nhà được xây dựng kiên cố, có cả nhà 2 tầng; các dãy phòng trọ vẫn đang có người thuê. Tuy nhiên, phần lớn người dân không nắm rõ tình trạng pháp lý khi mua hoặc thuê.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm

Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm

(NLĐO)- Ông Đỗ Văn H. vừa gửi đơn tố giác nhóm môi giới có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và người bán đất cho ông có dấu hiệu "trốn thuế"

Công an TPHCM bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng trong vụ xây hàng chục căn nhà trên đất người khác

(NLĐO)- Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng để điều tra hành vi xây gần 50 căn nhà trên đất người khác rồi bán cho nhiều người dân

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở TP HCM: Thoả thuận trong 45 ngày nêu gì?

(NLĐO) - Liên quan vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở phường Chánh Hiệp, TP HCM, hai bên đã đạt thỏa thuận sẽ di dời nhà trong 45 ngày

