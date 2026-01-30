HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ án gây chấn động ở Cà Mau: Nghi phạm và nạn nhân sống chung như vợ chồng

Vân Du

(NLĐO) – Sau khi sát hại "vợ hờ" và con gái của nạn nhân ở Cà Mau, Cao Minh Hên đã bỏ trốn ra đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Liên quan vụ 2 mẹ con bị sát hại, ngày 30-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cơ quan điều tra đã xác định bà H.T.L. (64 tuổi; ngụ xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với nghi phạm Cao Minh Hên (70 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) được khoảng 6 tháng.

Trong quá trình chung sống, cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi do ghen tuông. Do đó, nghi phạm đã ra tay sát hại 2 mẹ con bà H.T.L.

Thông tin mới vụ 2 mẹ con bị sát hại ở Cà Mau - Ảnh 1.

Con đường dẫn vào ngôi nhà của bà H.T.L.

Như đã thông tin, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 24-1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin tố giác tội phạm của người dân qua điện thoại về việc nhà bà H.T.L. đang đóng cửa nhưng có nhiều vết máu xung quanh.

Tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mở cửa vào trong thì phát hiện bà H.T.L. và con gái bà là N.T.L. (46 tuổi) đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Sau khi gây án, Hên bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tin liên quan

Vụ 2 mẹ con bị sát hại: Thăm hỏi, động viên gia đình

Vụ 2 mẹ con bị sát hại: Thăm hỏi, động viên gia đình

(NLĐO) - Lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi gia đình 2 mẹ con bị người đàn ông 70 tuổi sát hại và động viên người thân sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống

Đi mua lợn về bán Tết, mẹ bị sát hại, con gái bị đâm trọng thương

(NLĐO) - Đi mua lợn về bán trong dịp Tết, người mẹ bị sát hại, con gái 7 tuổi bị đâm trọng thương.

Nữ công nhân bị sát hại thương tâm, người tình sau đó cũng bị tai nạn tử vong

(NLĐO) - Trước khi xảy ra án mạng, nữ công nhân vừa tan ca làm và khi về đến phòng trọ thì bị người tình chặn lại

An Giang giết người Cà Mau phú quốc vợ hờ sát hại TP cần thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo