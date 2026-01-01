HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ": Lộ diện "trùm cuối"

Thành Nam

(NLĐO)- Trong vụ chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ", cơ quan điều tra đã làm rõ người được cho là "trùm cuối" nhận tiền để giảm án

Ngày 31-12-2025, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981, ngụ phường Hạc Thành) 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ" theo Điều 364 Bộ luật Hình sự; cựu quân nhân Hoàng Nam Liên (SN1966, ngụ tỉnh Nghệ An) 2 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới hối lộ".

Vụ chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ": Lộ diện "trùm cuối" - Ảnh 1.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" bị tuyên 3 năm tù về hành vi "Đưa hối lộ" nhờ chạy án

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua"; SN 1976, ngụ Lam Sơn, TP Thanh Hóa cũ, nay là phường Hạc Thành) bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 10 năm tù về các tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an).

Trong quá trình chấp hành án, do mâu thuẫn với bạn tù, Hòa "chua" dùng dùi đâm vào vùng cổ khiến một phạm nhân tử vong. Sau đó, bị cáo tiếp tục bị tuyên phạt tù chung thân và được chuyển qua nhiều trại giam. Hiện, Hòa đang chấp hành án tại Trại giam số 3 (Bộ Công an, tỉnh Nghệ An).

Quá trình Hòa "chua" chấp hành án, Nguyễn Văn Vi - người có mối quan hệ thân thiết với Hòa đã nhờ Hoàng Nam Liên "chạy án" nhằm xin giảm hình phạt. Để thực hiện việc chạy án, trong các năm 2023 và 2024, Vi "ngộ" đã chuyển cho Hoàng Nam Liên tổng số tiền 350 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 4-2-2023, Nguyễn Văn Vi chuyển khoản 150 triệu đồng vào tài khoản con gái Liên. Sau đó, số tiền được rút tiền mặt và giao lại cho Liên. Hoàng Nam Liên khai, sau khi nhận tiền đã đưa 130 triệu đồng cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An để xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa.

Đến ngày 12-5-2023, TAND tỉnh Nghệ An quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Hòa 20 tháng. Lần thứ hai, ngày 1-3-2024, Nguyễn Văn Vi tiếp tục chuyển 200 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên để nhờ xin giảm án.

Vụ chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ": Lộ diện "trùm cuối" - Ảnh 2.

An ninh tại phiên tòa hôm 31-12-2025 được thắt chặt

Liên khai đã đưa 150 triệu đồng tiền mặt cho ông Phan Quý Hương. Ngày 17-5-2024, Nguyễn Ngọc Hòa tiếp tục được giảm hình phạt tù thêm 18 tháng.

Tổng cộng, Hoàng Nam Liên khai đã đưa cho ông Phan Quý Hương 280 triệu đồng trong tổng số 350 triệu đồng nhận từ Vi "ngộ", còn Liên hưởng lợi 70 triệu đồng.

Cáo trạng cũng thể hiện, Liên khai đã 4 lần đến nhà ông Phan Quý Hương đưa tiền mặt để nhờ chạy giảm án. Tuy nhiên, ông Hương không thừa nhận nội dung này.

Nhận thấy vụ án có dấu hiệu của tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự, xảy ra trong hoạt động tư pháp và thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, ngày 26-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.

Nguyễn Văn Vi, với biệt danh là Vi "ngộ" là một trong những trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa, từng có nhiều tiền án tiền sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Giang hồ này cũng là đàn em thân tín của đại ca Tuấn "thần đèn", hiện cũng đang bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Không chỉ bị phạt từ về tội "Đưa hối lộ, ngày 26-12-2025, Vi "ngộ" đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên 6 tháng tù về tội "Trốn thuế" và đang đối mặt với cáo buộc về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Tin liên quan

Đường dây rửa tiền 67.000 tỉ: Bắt nhóm đối tượng định "chạy án" giá 1 tỉ đồng

Đường dây rửa tiền 67.000 tỉ: Bắt nhóm đối tượng định "chạy án" giá 1 tỉ đồng

(NLĐO) - Liên quan vụ án đường dây rửa tiền quy mô 67.000 tỉ đồng, Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 5 đối tượng.

Cựu chánh án tìm cách "chạy án" giúp vợ là thẩm phán

(NLĐO)- Cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa cũ Nguyễn Xuân Hưng khai "thấy vợ buồn, trầm cảm" nên đi nhờ vả để "chạy án" nhằm giúp vợ được bổ nhiệm lại.

Người nhận tiền chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ" là ai?

(NLĐO) - Để chạy án cho phạm nhân Hòa "chua", trùm giang hồ Vi "ngộ" đã đưa 350 triệu đồng cho một cựu Chỉ huy trưởng quân sự huyện cũ của tỉnh Nghệ An

nhận hối lộ môi giới hối lộ chạy án Vi "ngộ" trùm giang hồ Vi "ngộ"
