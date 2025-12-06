Vụ cháy quán lẩu, bún ốc khiến 4 người chết: Người phụ nữ chưa tìm được chỗ trọ thì ra đi mãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ cháy quán lẩu, bún ốc khiến 4 người chết: Người phụ nữ chưa tìm được chỗ trọ thì ra đi mãi

Anh Vũ

(NLĐO) - Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng 3 mẹ con của chủ quán và người phụ nữ vừa xin vào làm việc tại quán, để lại những câu chuyện thương tâm.

Trong 4 người chết, 2 người bị thương sau vụ cháy tại quán lẩu, bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM là những tình tiết, câu chuyện thương tâm.

Vụ cháy quán lẩu ở TPHCM khiến 4 người chết và 2 người bị thương thương tâm - Ảnh 1.

Quán lẩu, bún ốc nơi xảy ra cháy.

Vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 36 phút ngày 5-12. Vài ngày trước khi xảy ra vụ cháy, chị Lương Quỳnh A., 35 tuổi, từ Hà Nội vào TPHCM xin làm việc tại quán lẩu, bún ốc. Chưa kịp tìm chỗ trọ thì vụ cháy xảy ra và chị Quỳnh A. mãi mãi ra đi.

Quán lẩu, bún ốc cao 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 352 m2. Trong đó, tầng 1 bố trí bếp và bàn ghế, hai tầng trên làm phòng ngủ của chủ quán, trẻ nhỏ và nhân viên. Lúc mới cháy, lửa phát ra từ khu vực bếp tầng 1.

3 người thiệt mạng còn lại là chị Đinh Thị Khánh H., 40 tuổi, chủ quán ăn và hai con của chị gồm con gái 7 tuổi và con trai 2 tuổi.

Gia đình chị Khánh H. mới thuê lại mặt bằng để mở quán bán lẩu, bún ốc được 2 năm, mở cửa 7-22 giờ mỗi ngày. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng 3 mẹ con chị. Các bức ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc giường với đầu gấu bông bị ám khói đen.

Ném gấu bông xuống đất để nhảy

Trong vụ cháy, có 3 người thoát nạn bằng cửa sau. Lúc xảy ra cháy, chị Trần Thị Ngọc Khuê, 18 tuổi và chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, 21 tuổi và một nữ nhân viên quán tỉnh dậy trong phòng ngủ tầng 3 thì thấy khói mù mịt. Khi mở cửa, họ thấy lửa cháy dữ dội ở tầng trệt. Không còn cách nào khác, họ chạy ra cửa sau.

Vụ cháy quán lẩu ở TPHCM khiến 4 người chết và 2 người bị thương thương tâm - Ảnh 2.

Gấu bông được ném mạnh xuống đất.

Đứng chần chừ khoảng 10 phút, do sức nóng đã lan mạnh đến nên chị Khuê và Trinh đã ném mạnh gấu bông cỡ lớn xuống đất, sau đó nhảy xuống, cả hai bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn cô gái còn lại thì trèo được sang nhà bên cạnh thoát nạn.

Theo lực lượng chức năng, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình nên tỏa ra nhiều khói, khí độc dày đặc và nhiệt lượng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Vụ cháy quán lẩu ở TPHCM khiến 4 người chết và 2 người bị thương thương tâm - Ảnh 3.

Mặt sau căn nhà xảy ra cháy..

Cấu trúc nhà có một lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài ở phía trước mặt tiền nhưng bị lắp đặt bằng cửa cuốn kiên cố, gây khó khăn cho việc phá dỡ, tiếp cận vào triển khai các biện pháp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi nhận tin vụ cháy xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM điều động 9 xe cùng 61 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi đến hiện trường, lính cứu hỏa phải cắt cửa cuốn ở tầng trệt để phun nước dập lửa. 7 cảnh sát mang đồ bảo hộ, phòng độc vào bên trong đưa 6 nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài, bàn giao cho Trung tâm cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện điều trị.

Hoả hoạn được khống chế lúc 5 giờ 47 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 6 giờ 15 phút.



Tin liên quan

Lưu ý lưu thông ở đường hầm sông Sài Gòn từ tối 19 đến rạng sáng 20-12

Lưu ý lưu thông ở đường hầm sông Sài Gòn từ tối 19 đến rạng sáng 20-12

(NLĐO) - Theo điều chỉnh, từ 23 giờ ngày 19-12 đến 4 giờ ngày 20-12, cấm tất cả xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn.

Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM lúc sáng sớm, 1 người tử vong

(NLĐO) - Đám cháy bùng lên từ căn nhà 2 tầng ở hẻm 72, đường số 4, phường Hiệp Bình khiến 1 người đàn ông tử vong.

Vụ cháy quán ăn ở TPHCM: Chỉ có một lối thoát nạn duy nhất

(NLĐO) - Vụ cháy quán ăn khiến 6 người thương vong ở phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM được xác định chỉ có một lối thoát nạn duy nhất phía trước.

cháy 4 người chết cháy TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo