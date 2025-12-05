Công an TPHCM điều tra vụ án "vô ý làm chết người" liên quan cháy nhà ở phường Bảy Hiền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM điều tra vụ án "vô ý làm chết người" liên quan cháy nhà ở phường Bảy Hiền

Anh Vũ

(NLĐO) - Liên quan vụ cháy nhà tại số 29 Xuân Hồng, Công an TPHCM đề nghị UBND phường Bảy Hiền cung cấp thông tin.

Công an TPHCM đã có văn bản gửi UBND phường Bảy Hiền đề nghị cung cấp thông tin, hồ sơ vi phạm tại nhà số 29 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình (nay là phường Bảy Hiền) vào ngày 20-12-2024.

Công an TPHCM điều tra vụ cháy ở phường Bảy Hiền làm chết người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy ở phường Bảy Hiền

Công an TPHCM đang điều tra vụ án "vô ý làm chết người" tại địa chỉ trên.

Nội dung Công an TPHCM đề nghị UBND phường Bảy Hiền gồm: UBND phường Bảy Hiền có tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ tại nhà số 29 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM (cũ) không? Có vi phạm gì không? Ai vi phạm? Hành vi vi phạm? Kết quả giải quyết?

Công an TPHCM đề nghị UBND phường Bảy Hiền cung cấp hồ sơ vi phạm tại nhà số 29 Xuân Hồng, kết quả giải quyết gửi về đơn vị.

Như đã thông tin, sáng 20-12-2024, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà 4 tầng. Một số người bên trong đã phải leo lan can qua nhà kế bên để thoát nạn. Hai nạn nhân không may bị mắc kẹt và tử vong là chị T.T.T.N. (23 tuổi) và anh T. (bạn của chị N.).

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân.

Căn nhà xảy ra cháy rộng 280 m2. Nhà được ngăn thành 18 phòng cho thuê, diện tích nhỏ.

Vụ cháy còn khiến 13 người bị thương nhập viện cấp cứu. Các nạn nhân độ tuổi từ 18-31 tuổi.

Công an TPHCM điều tra vụ cháy ở phường Bảy Hiền làm chết người - Ảnh 2.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường thời điểm xảy ra cháy.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt kẻ cướp giật hai sợi dây chuyền của người phụ nữ 67 tuổi

Công an TPHCM bắt kẻ cướp giật hai sợi dây chuyền của người phụ nữ 67 tuổi

(NLĐO) - Nguyễn Trung Dũng, hay còn gọi là Cu Đỏ đã ra tay cướp giật 2 sợi dây chuyền của người phụ nữ ở cầu Kênh Tẻ.

Công an vào cuộc điều tra vụ cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Bước đầu công an xác định trong quá trình hút xăng vào bồn, tia lửa điện đã bén vào xăng, gây ra vụ cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu Đà Nẵng.

Tình tiết mới vụ công an khống chế người đàn ông trong căn nhà bốc cháy ở TP HCM

(NLĐO) - Vụ việc liên quan tới việc mở nhạc

cháy nhà cháy TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo