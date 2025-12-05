Công an TPHCM điều tra vụ án "vô ý làm chết người" liên quan cháy nhà ở phường Bảy Hiền

Công an TPHCM đã có văn bản gửi UBND phường Bảy Hiền đề nghị cung cấp thông tin, hồ sơ vi phạm tại nhà số 29 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình (nay là phường Bảy Hiền) vào ngày 20-12-2024.

Hiện trường vụ cháy ở phường Bảy Hiền

Công an TPHCM đang điều tra vụ án "vô ý làm chết người" tại địa chỉ trên.

Nội dung Công an TPHCM đề nghị UBND phường Bảy Hiền gồm: UBND phường Bảy Hiền có tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ tại nhà số 29 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM (cũ) không? Có vi phạm gì không? Ai vi phạm? Hành vi vi phạm? Kết quả giải quyết?

Công an TPHCM đề nghị UBND phường Bảy Hiền cung cấp hồ sơ vi phạm tại nhà số 29 Xuân Hồng, kết quả giải quyết gửi về đơn vị.

Như đã thông tin, sáng 20-12-2024, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà 4 tầng. Một số người bên trong đã phải leo lan can qua nhà kế bên để thoát nạn. Hai nạn nhân không may bị mắc kẹt và tử vong là chị T.T.T.N. (23 tuổi) và anh T. (bạn của chị N.).

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân.

Căn nhà xảy ra cháy rộng 280 m2. Nhà được ngăn thành 18 phòng cho thuê, diện tích nhỏ.

Vụ cháy còn khiến 13 người bị thương nhập viện cấp cứu. Các nạn nhân độ tuổi từ 18-31 tuổi.