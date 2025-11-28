Vụ cô gái bị bắt quỳ, tát mặt: Có thể xử lý tội gì?

Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị đang xác minh thông tin cô gái trẻ bị bắt quỳ giữa đường, liên tiếp bị tát vào mặt trong đêm.

Cô gái áo đỏ liên tục tát vào mặt cô gái trẻ.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ vây quanh, ép một cô gái trẻ quỳ xuống, hành hung.

Clip thể hiện một cô gái mặc áo đỏ, quần trắng yêu cầu nạn nhân quỳ xuống, chửi bới. Sau đó người này túm tóc, tát liên tiếp vào mặt nạn nhân đang quỳ.

Một cô gái khác đeo khẩu trang sau đó cũng lao đến tát thêm nhiều lần. Khi về sau, có thêm 2-3 người đánh nạn nhân. Họ đã có các hành động như cưỡi lên đầu, lên cổ; ấn đầu nạn nhân xuống đất. Người này chỉ biết quỳ chịu đựng, không dám phản kháng.

Có dấu hiệu "làm nhục người khác"

"Bắt quỳ gối, chửi bới, đánh đập và quay video lại, sau đó phát tán lên mạng xã hội đã có dấu hiệu cấu thành tội "làm nhục người khác" theo khoản 1 Điều 155 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)" - luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, nói.

Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, đây là tội phạm có cấu thành hình thức, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc để định tội danh, nhưng là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và các tình tiết định khung hình phạt.

Các cô gái mỗi người có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Đồng thời, có thể áp dụng các tình tiết tăng nặng theo khoản 1 điểm a và điểm d Điều 52 Bộ Luật Hình sự, tội có tổ chức và phạm tội có tính chất côn đồ.

Đáng chú ý, việc một người đánh và một người ra lệnh cho những người khác, hoặc có người giữ vai trò tổ chức, xúi giục, cũng làm phát sinh trách nhiệm đồng phạm khi các đối tượng cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Theo Điều 17 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người đồng phạm bao gồm: Người tổ chức; Người thực hành; Người xúi giục; Người giúp sức.

Đồng thời, nếu nạn nhân gây thương tích thì có thể cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" cho dù tỉ lệ thương tích dưới 11%, bởi hành vi mang tính chất côn đồ và có tổ chức. Tội này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, theo khoản 1 điểm đ và điểm i Điều 134 Bộ Luật Hình sự, do có tổ chức; có tính chất côn đồ.

Nếu xâm hại sức khỏe người khác chưa gây thương tích hoặc gây thương tích nhưng chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự, các cô gái trong video vẫn có thể bị xử phạt hành chính theo khoản 5 điểm a Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 5-8 triệu đồng.