Nam thanh niên nhảy cầu ở Huế: Dòng trạng thái cuối cùng đầy đau lòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nam thanh niên nhảy cầu ở Huế: Dòng trạng thái cuối cùng đầy đau lòng

Q.Nhật

(NLĐO) - Nam thanh niên trước khi nhảy cầu đã viết dòng trạng thái cuối cùng lên Facebook cá nhân: "Mình rất tỉnh táo ở những giây phút cuối đời...".

Sáng 8-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TP Huế cùng Công an phường Thuận An (TP Huế) đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên được cho là nhảy cầu Tam Giang tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 7-11, Công an phường Thuận An (TP Huế) nhận được tin báo có người nhảy xuống cầu Tam Giang bắc qua phá Tam Giang (thuộc phường Thuận An, trước đây là xã Hải Dương). Ngay sau đó, lực lượng công an đã triển khai bảo vệ hiện trường và phối hợp người dân tìm kiếm.

Nam thanh niên tự tử cầu Tam Giang: Dòng trạng thái cuối cùng đầy đau lòng - Ảnh 1.

Dòng trạng thái tuyệt mệnh kèm hình ảnh ở khu vực cầu Tam Giang được nam thanh niên đăng tải trên Facebook cá nhân trước khi gieo mình xuống sông.

Nạn nhân được xác định là anh T.Th.K.V. (SN 1981, trú đường Nguyễn Thiện Kế, TP Huế). Sau thời gian tìm kiếm, thi thể anh V. được phát hiện mắc vào lưới nghề của ngư dân gần khu vực cầu.

Theo thông tin ban đầu, anh V. đã lập gia đình, có hai con nhưng đã ly hôn. Người này có hồ sơ điều trị bệnh trầm cảm, vừa mới xuất viện chưa lâu.

Trước khi xảy ra sự việc, trên tài khoản Facebook được cho là của anh V., anh đã đăng tải nhiều hình ảnh chụp tại khu vực anh tự tử tại cầu Tam Giang cùng dòng trạng thái có nội dung tuyệt mệnh: "Vĩnh biệt mọi người, mình đi về nơi xa lắm... Khi trí tuệ đã mất thì sống trên đời không có ý nghĩa gì cả. Mình rất tỉnh táo ở những giây phút cuối đời…"

Bài đăng nhận hàng trăm bình luận, nhiều người bàng hoàng, chua xót khi biết đó là những dòng cuối cùng của anh V. 

Tin liên quan

Người hùng vô danh lao mình xuống dòng nước xiết cứu 1 phụ nữ nhảy cầu

Người hùng vô danh lao mình xuống dòng nước xiết cứu 1 phụ nữ nhảy cầu

(NLĐO) - Giữa đêm, một người đàn ông lao xuống dòng nước xiết cứu người phụ nữ nhảy cầu rồi lặng lẽ rời đi, không để lại tên tuổi

Nam sinh viên nghi nhảy cầu sau khi bị lừa 200 triệu đồng

(NLĐO) - Sau một ngày bỏ nhà ra đi, nam sinh viên nghi đã nhảy xuống cầu tự tử.

Liên tiếp có người nhảy cầu Sêrêpốk tự tử, có nên lắp camera giám sát?

(NLĐO) - Cộng đồng mạng đề xuất lắp camera an ninh để giám sát, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc tìm kiếm các nạn nhân nhảy cầu Sêrêpốk

tự tử nhảy cầu trầm cảm tự vẫn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo