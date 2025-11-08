Nam thanh niên nhảy cầu ở Huế: Dòng trạng thái cuối cùng đầy đau lòng

Sáng 8-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TP Huế cùng Công an phường Thuận An (TP Huế) đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên được cho là nhảy cầu Tam Giang tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 7-11, Công an phường Thuận An (TP Huế) nhận được tin báo có người nhảy xuống cầu Tam Giang bắc qua phá Tam Giang (thuộc phường Thuận An, trước đây là xã Hải Dương). Ngay sau đó, lực lượng công an đã triển khai bảo vệ hiện trường và phối hợp người dân tìm kiếm.

Dòng trạng thái tuyệt mệnh kèm hình ảnh ở khu vực cầu Tam Giang được nam thanh niên đăng tải trên Facebook cá nhân trước khi gieo mình xuống sông.

Nạn nhân được xác định là anh T.Th.K.V. (SN 1981, trú đường Nguyễn Thiện Kế, TP Huế). Sau thời gian tìm kiếm, thi thể anh V. được phát hiện mắc vào lưới nghề của ngư dân gần khu vực cầu.

Theo thông tin ban đầu, anh V. đã lập gia đình, có hai con nhưng đã ly hôn. Người này có hồ sơ điều trị bệnh trầm cảm, vừa mới xuất viện chưa lâu.

Trước khi xảy ra sự việc, trên tài khoản Facebook được cho là của anh V., anh đã đăng tải nhiều hình ảnh chụp tại khu vực anh tự tử tại cầu Tam Giang cùng dòng trạng thái có nội dung tuyệt mệnh: "Vĩnh biệt mọi người, mình đi về nơi xa lắm... Khi trí tuệ đã mất thì sống trên đời không có ý nghĩa gì cả. Mình rất tỉnh táo ở những giây phút cuối đời…"

Bài đăng nhận hàng trăm bình luận, nhiều người bàng hoàng, chua xót khi biết đó là những dòng cuối cùng của anh V.