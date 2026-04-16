Giáo dục

Vụ cô giáo dùng kim tiêm xử phạt học sinh ở TPHCM: Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Vụ cô giáo yêu cầu học sinh chích kim tiêm gây xôn xao dư luận, hiện sức khỏe 5 em ổn định, giáo viên bị đình chỉ để xử lý

Chiều 16-4, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM), cho biết đã có kết quả kiểm tra y tế ban đầu đối với 5 học sinh bị cô giáo yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay.

- Ảnh 1.

Sức khỏe 5 học sinh không có dấu hiệu bất thường. Ảnh: ĐT

Theo bà Thảo, sáng cùng ngày, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh đưa các em đi xét nghiệm. Kết quả bước đầu cho thấy các chỉ số máu đều trong giới hạn bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay mắc các bệnh truyền nhiễm. "Hiện tại, tình hình sức khỏe của các em đã ổn định" - bà Thảo thông tin. Bà Thảo cũng cho biết nhà trường và gia đình sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe, tâm lý của các em trong thời gian tới.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, một phụ huynh có con học lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, ngày 13-4, sau khi đi học về, học sinh có biểu hiện mệt mỏi, buồn bã. Khi được gia đình hỏi, em cho biết do không thắt khăn quàng đỏ nên bị cô giáo phạt bằng cách chích kim tiêm vào tay.

Không chỉ trường hợp trên, một số học sinh khác cũng phản ánh từng bị giáo viên áp dụng hình thức xử phạt tương tự khi vi phạm nội quy như nói chuyện trong lớp hoặc không ngủ trưa.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã làm việc với giáo viên và phụ huynh liên quan. Qua xác minh ban đầu, có 5 học sinh bị yêu cầu tự dùng kim tiêm chích vào tay khi vi phạm nội quy.

Hiệu trưởng nhà trường nhận định đây là hành vi không phù hợp với chuẩn mực sư phạm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh. Nhà trường đã yêu cầu giáo viên viết bản kiểm điểm và đang xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ việc đứng lớp để ổn định tình hình, đồng thời phân công giáo viên khác phụ trách lớp. Việc này cũng nhằm phục vụ công tác xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Vụ cô giáo bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm: Sáng nay, đưa 5 học sinh đi xét nghiệm máu

(NLĐO)- Sau vụ cô giáo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm, sáng 16-4, 5 học sinh được đưa đến bệnh viện xét nghiệm máu

Tạm đình chỉ giáo viên liên quan phản ánh dùng kim tiêm “răn đe” học sinh ở TPHCM

(NLĐO)- Vụ giáo viên dùng kim tiêm “răn đe” học sinh lớp 3 ở TPHCM gây bức xúc, nhà trường đã tạm đình chỉ để xác minh

Biến rác thành “sàn diễn”: Học sinh Nguyễn Trãi gây sốt với thời trang tái chế

(NLĐO) - Học sinh THPT Nguyễn Trãi sáng tạo thời trang tái chế từ vật liệu bỏ đi, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng học đường.

