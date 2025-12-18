HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Vụ cô giáo livestream học sinh làm bài: Quy định thế nào?

Anh Vũ

(NLĐO) - Một cô giáo cấp 3 ở Đồng Nai đã livestream giờ làm bài thi của học sinh lớp 11.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước sự việc một nữ giáo viên livestream giờ làm bài thi của học sinh ngay trong lớp học ở Trường THPT Kiệm Tân, xã Gia Tân, tỉnh Đồng Nai gây ý kiến trái chiều.

Pháp - Ảnh 1.

Cô giáo livestream.

Đáng nói, dưới phiên livestream, nhiều lời lẽ đùa cợt, phản cảm của người xem đối với các em học sinh.

Một số người xem cho rằng cô giáo đang xâm phạm quy chế thi và quyền riêng tư của các học sinh.

Theo tìm hiểu, cô giáo livestream là giáo viên dạy môn ngữ văn lớp 11 của trường Trường THPT Kiệm Tân.

Không có quy định nào cho phép

"Không có quy định nào của ngành giáo dục cho phép giáo viên phát trực tiếp (livestream) giờ học, đặc biệt là giờ kiểm tra, thi cử của học sinh trên các nền tảng số.

Việc giáo viên livestream trong giờ thi không chỉ vi phạm quy chế kiểm tra, đánh giá, nội quy nhà trường, mà còn trái với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của giáo viên" - luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, nói.

Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, giáo viên phải thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng, tôn trọng nhân cách của học sinh; đồng thời có trách nhiệm bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.

Luật Giáo dục năm 2019 quy định tại Điều 22 về các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục, trong đó có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo và người học. Quy định này thể hiện yêu cầu bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người học trong mọi hoạt động giáo dục.

Nêu các quy định để thấy rằng cô gái không được livestream vào giờ học, đặc biệt là giờ kiểm tra, dù giáo viên không bị cấm tuyệt đối việc sử dụng điện thoại khi giảng dạy.

Ngoài vi phạm quy định chuyên môn, hành vi giáo viên livestream hình ảnh học sinh đang làm bài thi còn có thể xâm phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư và quyền hình ảnh, đặc biệt trong trường hợp học sinh lớp 11 vẫn được xác định là trẻ em theo quy định của pháp luật.

Việc công khai toàn bộ hình ảnh và hoạt động của học sinh trong giờ thi khi không có sự đồng ý của chính các em và người đại diện hợp pháp có thể bị xem là xâm phạm quyền riêng tư và quyền hình ảnh của trẻ em và làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đối với người thực hiện .

