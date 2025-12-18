CLIP: Cảnh chen chúc mệt mỏi trên đường Quang Trung, TPHCM

4 giờ sáng 14-12, một ni cô 81 tuổi bị xe máy tông tử vong đoạn ngã sáu Gò Vấp.

Đường Quang Trung, TPHCM.

Hồi tháng 8, một phụ nữ lái xe máy cũng tử vong sau va chạm với xe tải đoạn gần cổng Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp. Trước đó, phóng viên cũng ghi nhận 4 người chết trong 6 tháng đầu năm tại đoạn đường trên.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, đường Quang Trung (đoạn từ ngã sáu Gò Vấp đến cầu Chợ Cầu) dài 5 km, rộng 14 m, được chia làm 4 làn xe, có dải phân cách giữa để phân luồng hai chiều.

Do là tuyến đường chính kết nối từ huyện Hóc Môn, quận 12 cũ vào trung tâm TPHCM nên mật độ lưu thông cao.

Nguyên nhân tai nạn ban đầu có thể do tình trạng chạy ngược chiều, chuyển hướng thiếu quan sát, vượt ẩu, không giữ khoảng cách an toàn, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

Theo ghi nhận, vào giờ cao điểm, đường Quang Trung đông nghẹt, các xe nhích từng chút. Chưa kể, tình trạng người dân chạy xe máy ngược chiều, leo vỉa hè, không đội mũ bảo hiểm, chở ba... diễn ra phổ biến.

CLIP: Đường Quang Trung xảy ra tai nạn liên tục.

Theo người dân, ở đây cứ cách mấy ngày lại xảy ra tai nạn, thậm chí gây chết người. Do đó, cần mở rộng tuyến đường Quang Trung hoặc cơ quan chức năng cần có giải pháp điều tiết giao thông phù hợp để xử lý dứt điểm "điểm đen" giao thông này.

Đường Quang Trung đông nghịt xe cộ.

Giờ cao điểm, các xe nhích từng chút một.

Để di chuyển qua đoạn đường dài 5 km, người dân có thể mất 30 phút.

