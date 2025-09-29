Vụ "cướp" phiếu đặt cọc gây hỗn loạn ở TP HCM: Chủ đầu tư nói gì?

Liên quan đến một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án thương mại ở phường Bình Dương, TP HCM (trước đây là phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), sáng 29-9, đại diện chủ đầu tư đã chính thức lên tiếng.

Theo CapitaLand Development (doanh nghiệp bất động sản của Singapore)- chủ đầu tư dự án Orchard Grand, vào ngày 28-9, sự kiện ra mắt dự án Orchard Grand của công ty đã thu hút hơn 950 lượt người tham dự, với 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ.

Hình ảnh hỗn loạn, giành giật tại sự kiện ra mắt dự án

Đoạn clip chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối của sự kiện kéo dài nửa ngày, khi bất ngờ xảy ra tình huống nhóm người tham gia sự kiện cùng lúc tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan đến việc đặt chỗ.

"Ngay lập tức, đội ngũ nhân sự tại sự kiện đã được triển khai tăng cường nhằm kiểm soát, hỗ trợ và ổn định tình hình. Với tiêu chí an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, tình huống đã nhanh chóng được kiểm soát, xử lý kịp thời và sự kiện tiếp tục diễn ra bình thường trong bầu không khí trật tự, ổn định và có nề nếp"- thông báo nêu.

Doanh nghiệp này cũng cho biết đang tiến hành rà soát lại các quy trình tổ chức sự kiện nhằm ngăn ngừa và kiểm soát những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 2-2024, Tập đoàn CapitalLand nhận chuyển nhượng từ Tổng Công ty Becamex IDC (vốn chi phối thuộc UBND tỉnh Bình Dương) quỹ đất có quy mô 18,9 ha, với tổng mức đầu tư của dự án là trên 13.600 tỉ đồng, tương đương hơn 500 triệu USD.

Dự án sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 13.000 người, với khoảng 3.700 căn hộ và nhà ở. Các sản phẩm đầu tiên được khởi công là các căn nhà ở thấp tầng.