Pháp luật

Vụ "đến T30 chờ cả ngày mới biết bị lừa”: Diễn biến bất ngờ tại toà

Trần Thái

(NLĐO) - Vụ nhận "chạy án" 2 tỉ đồng tiếp tục được điều tra bổ sung để làm rõ vai trò, động cơ và trách nhiệm của từng bị cáo

Ngày 23-10, TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến 3 bị cáo Nguyễn Hồng Quốc (SN 1988, quê Đắk Lắk), Vũ Đức Hòa (SN 1986, quê Hải Phòng) và Thân Ngọc Điệp (SN 1985, ngụ TP HCM) cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Trước đó, ngày 21-10, tòa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo này. Sau phần xét hỏi và tranh luận công khai, đại diện VKSND TP HCM đề nghị mức án 14-16 năm tù đối với Nguyễn Hồng Quốc và Vũ Đức Hòa; 8-9 năm tù đối với Thân Ngọc Điệp, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Diễn biến bất ngờ tại phiên toà xét xử vụ nhận "chạy án" 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

HĐXX sau đó nghị án và dự kiến tuyên án vào ngày 23-10. Tuy nhiên, khi quay lại làm việc, tòa cho biết vụ án còn nhiều điểm chưa được làm rõ nên quyết định mở lại phần xét hỏi đối với các bị cáo trước khi tuyên bố trả hồ sơ.

Tại phiên tòa này, HĐXX tiếp tục làm rõ vì sao các bị cáo Quốc và Hòa lại tin tưởng Điệp có khả năng "chạy án", cũng như nguyên nhân dẫn đến việc nâng giá "dịch vụ" lên 2 tỉ đồng, trong khi Điệp thực tế chỉ nhận 200 triệu đồng.

HĐXX cũng truy vấn dòng tiền, vai trò từng bị cáo và mục đích thật sự của thỏa thuận, nhằm xác định hành vi của các bị cáo là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay còn yếu tố lợi dụng sự cả tin, tâm lý lo sợ của người nhà bị can để trục lợi.

Sau buổi xét xử bổ sung, HĐXX thống nhất trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cò "hét" giá 2 tỉ, "sếp" thực nhận 200 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ án, Vũ Đức Hòa quen Thân Ngọc Điệp từ năm 2018 và quen Nguyễn Hồng Quốc vào năm 2022 trong quá trình làm dịch vụ nhà đất tại TP HCM.

Tháng 3-2023, Nguyễn Trần Quốc Trường bị Công an quận 3, TP HCM bắt tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vợ của Trường là Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã nhờ Quốc "lo cho chồng được tại ngoại".

Mặc dù không quen biết hay có khả năng tác động đến cơ quan tố tụng, Quốc vẫn nhận lời giúp. Sau đó, Quốc kể lại cho Hòa và cả hai bàn bạc tìm người "chạy án", liền nghĩ đến Thân Ngọc Điệp - người từng tự giới thiệu quen biết nhiều cán bộ nhà nước.

Khi được nhờ, Điệp - đang nợ tiền, nảy sinh ý định gian dối, nói rằng có thể "lo cho Trường được thả, không bị xử lý hình sự", yêu cầu Hòa ứng trước 150 triệu đồng, hứa khi Trường được thả sẽ nhận thêm 50 triệu. Hòa đồng ý và báo lại cho Quốc.

Tuy nhiên, Hòa thổi giá lên 2 tỉ đồng, nói với Quốc rằng chi phí "lo việc" cao, đồng thời bàn nhau chia khoản chênh lệch.

Ngày 23-3-2023, Quốc gặp Phạm Minh Tuấn (bạn của Trường) để thỏa thuận "chạy án" giá 2 tỉ đồng. Tin tưởng, Tuấn đã chuyển gần 2 tỉ đồng vào tài khoản của Quốc. Số tiền này Quốc chuyển cho Hòa, rồi Hòa gửi cho Điệp 150 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Điệp dựng nhiều kịch bản gian dối, nói Trường đã được thả nhưng bị công an tỉnh Đồng Nai bắt lại, nhằm vòi thêm tiền. Tin lời, Hòa nhiều lần chuyển thêm, tổng cộng 160 triệu đồng.

Đến ngày 19-6-2023, Điệp lại thông báo Trường đã được thả, đề nghị ra Trại giam Chí Hòa (T30) đón về. Hòa báo lại cho Quốc, Quốc truyền tin cho Tuấn. Tuấn đến trạm giam chờ cả ngày vẫn không thấy Trường, lúc này mới phát hiện bị lừa. Sau nhiều lần đòi tiền không được, Tuấn đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.

Theo HĐXX, quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do diễn biến tại phần xét hỏi cho thấy hành vi của hai bị cáo Quốc và Hòa có dấu hiệu của một tội danh khác. Do đó, việc điều tra bổ sung là cần thiết để làm rõ dấu hiệu phạm tội này bởi trong phạm vi của phiên xét xử hiện tại, HĐXX không thể làm rõ được.

