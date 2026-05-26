Kinh tế

Vụ dòi lúc nhúc trong hộp xôi: Tạm đình chỉ cơ sở bánh mì Hạnh Phúc

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ cơ sở bánh mì này sau khi khách hàng phát hiện dòi lúc nhúc trong hộp xôi

Ngày 26-5, UBND xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã ban hành thông báo về việc tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở bánh mì Hạnh Phúc (địa chỉ tại thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên) cho đến khi khắc phục đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Vụ dòi lúc nhúc trong hộp xôi: Loạt vi phạm tại cơ sở bánh mì - Ảnh 1.

Người dân đăng tải thông tin, hình ảnh dòi lúc nhúc trong hộp xôi của cơ sở bánh mì Hạnh Phúc

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm xã Cồn Tiên tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này vào ngày 25-5 sau khi có thông tin dòi lúc nhúc trong hộp xôi do cơ sở này bán cho người dân.

Theo UBND xã Cồn Tiên, lý do cơ sở bánh mì Hạnh Phúc bị tạm đình chỉ vì loạt vi phạm như sau: Để xảy ra vụ việc thực phẩm có dòi trong thức ăn bán cho khách hàng; không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm. Đặc biệt, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy khám sức khỏe của người trực tiếp kinh doanh thực phẩm tại đây đều đã hết hạn.

UBND xã Cồn Tiên yêu cầu trong thời gian tạm đình chỉ, chủ cơ sở bánh mì Hạnh Phúc phải tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiêu hủy các sản phẩm không bảo đảm an toàn và tiến hành tổng vệ sinh khu vực chế biến. Cơ sở chỉ được phép hoạt động trở lại sau khi đã khắc phục đầy đủ các điều kiện, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó, như tin đã đưa, vào ngày 25-5, trên facebook lan truyền thông tin, video phản ánh của người dân về việc phát hiện nhiều dòi lúc nhúc trong hộp xôi mua tại cơ sở bánh mì Hạnh Phúc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cồn Tiên đã khẩn trương vào cuộc xác minh và xác định vụ việc là có thật. Sự việc khiến nhiều người dân quan tâm, chia sẻ và yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Thông tin mới vụ cơ sở bánh mì chảo bán pate lúc nhúc dòi

