Pháp luật

Vụ đuổi đánh du khách ở Vũng Tàu: Tạm giữ chủ quán cơm niêu và nhân viên

Ngọc Giang

(NLĐO)- Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc dừng, đậu ô tô trước một quán ăn.

Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thi hành lệnh tạm giữ đối với Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977) và Đào Năng Nghĩa (SN 1997, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 21-2 (mùng 5 Tết), Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau xảy ra tại khu vực đối diện số 98 đường Trần Phú.

VIDEO: Tạm giữ chủ quán và nhân viên trong vụ đuổi đánh nhóm khách ở Vũng Tàu

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc dừng, đậu ô tô trước một quán ăn. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó dẫn đến xô xát. Trong quá trình này, một số đối tượng đã sử dụng hung khí như xẻng cán gỗ, lưỡi sắt và dùng tay đánh nhau, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.

Qua truy xét, cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan để làm việc, gồm Đặng Trần Quốc Vũ (chủ quán), Đào Năng Nghĩa (nhân viên) và Đặng Trần B.N. (SN 2000, con ông Vũ).

- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đọc lệnh tạm giữ đối với Đặng Trần Quốc Vũ và Đào Năng Nghĩa

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 21-2, một nhóm du khách gồm 5 người lớn và 1 trẻ em, trú Trảng Bom (Đồng Nai), điều khiển ô tô đến khu vực đường Trần Phú để tìm quán cà phê nghỉ chân, ngắm biển. 

Nhóm cho xe dừng sát lề đường, đối diện quán cơm niêu của ông Vũ thì xảy ra mâu thuẫn khi bị yêu cầu không đậu xe tại khu vực này, dẫn đến cãi vã và xô xát. Sau sự việc, nhóm du khách đã trình báo cơ quan công an.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh hoặc giao thông cần giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Hành vi sử dụng hung khí, tụ tập đánh nhau, gây rối nơi công cộng không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích của người khác mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm khắc.

Lực lượng công an đề nghị người dân kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

Công an Huế trả lại túi xách chứa Iphone và tiền mặt bị thất lạc cho du khách người Úc

Công an Huế trả lại túi xách chứa Iphone và tiền mặt bị thất lạc cho du khách người Úc

(NLĐO) - Sau khi đáp sân bay Phú Bài, nam du khách di chuyển từ Huế ra Quảng Trị đã thất lạc túi xách chứa giấy tờ, tiền mặt và điện thoại Iphone

Du khách Bỉ ngã xe giữa đêm, Công an xã hỗ trợ kịp thời sơ cứu

(NLĐO) - Nghe tin du khách người Bỉ gặp tai nạn trong đêm trên đường 20 Quyết Thắng, Công an xã Phong Nha nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu, chuyển viện cho du khách.

Video: Diện mạo mới của chợ Bến Thành khiến du khách và người dân TPHCM mê mẩn

(NLĐO) - Chính thức gỡ bỏ rào chắn, chợ Bến Thành đã trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân TPHCM cũng như du khách quốc tế

