Ngày 21-2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Huế cho biết đã trao trả túi xách cùng tài sản cá nhân cho anh H.L. James (quốc tịch Úc) không may làm thất lạc trong quá trình di chuyển từ sân bay Phú Bài đi Quảng Trị.

An ninh hàng không trao trả lại túi xách cho nam du khách người Úc

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 35 phút ngày 19-2 (tức rạng sáng mùng 3 Tết Bính Ngọ), trong quá trình làm nhiệm vụ tại Sân bay Phú Bài, lực lượng An ninh hàng không đã tiếp nhận một túi xách bị bỏ quên tại khu vực sảnh Ga đến. Bên trong túi có nhiều giấy tờ quan trọng, một điện thoại iPhone SE cùng khoảng 400 USD.

Xác định đây là tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với du khách nước ngoài khi nhập cảnh và lưu trú tại Việt Nam, ngay trong ngày, lực lượng An ninh hàng không đã khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác minh thông tin. Sau nhiều nỗ lực, cơ quan chức năng đã liên lạc thành công với anh H.L. James, lúc này đang lưu trú tại Quảng Trị.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, lực lượng chức năng đã tổ chức bàn giao lại đầy đủ tài sản cho nam du khách người Úc theo đúng quy định. Việc trao trả kịp thời không chỉ giúp anh James tránh được những rắc rối về giấy tờ, tài chính mà còn bảo đảm hành trình du lịch tại Việt Nam diễn ra thuận lợi, an toàn.

Trong thư cảm ơn, anh H.L. James viết: "Vào khoảng 0 giờ 35 phút, tôi đã làm mất túi đựng tài liệu khi đi du lịch. Khi tôi lên taxi thì túi xách không còn ở trong ba lô của tôi nữa. Ngay ngày hôm đó, An ninh hàng không đã liên lạc tôi và nói rằng họ đã tìm thấy túi đựng tài liệu du lịch của tôi. Tôi chân thành biết ơn".

Trước đó, ngày 26-1, Đội An ninh hàng không tại sân bay Phú Bài cũng đã tìm kiếm và trao trả tài sản trị giá khoảng 450 triệu đồng cho hành khách Đ.V.S. bỏ quên khi đến Huế.

Ngày 17-12-2025, lực lượng này tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm và trao trả một lắc vàng trị giá hơn 5 chỉ cho một nữ hành khách đánh rơi tại nhà vệ sinh sân bay. Trước đó, sáng 5-12-2025, trong ca trực, cán bộ An ninh hàng không phát hiện một túi xách chứa 110 triệu đồng bị bỏ quên tại khu vực nhà ga và nhanh chóng xác minh, trao trả cho một hành khách ở Hà Nội.

Những việc làm kịp thời, trách nhiệm của lực lượng An ninh hàng không tại sân bay Phú Bài đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân trong lòng người dân và du khách, nhất là trong dịp cao điểm Tết khi lượng hành khách tăng cao.