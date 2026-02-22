Ngày 22-2, theo Công an phường Vũng Tàu (TPHCM), đơn vị đã triệu tập 3 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ba người được mời làm việc gồm: Đặng Trần Quốc V. (SN 1977, chủ quán trên đường Trần Phú), Đặng Nguyễn Bảo N. (SN 2000, con ông V.) và Đào Năng N. (SN 1997, đầu bếp của quán).





Chủ quán cầm xẻng đuổi nhóm du khách

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một nhóm du khách gồm 5 người lớn và 1 trẻ em, trú tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), đi ô tô đến khu vực đường Trần Phú, phường Vũng Tàu để tìm quán cà phê nghỉ chân, ngắm biển.

Nhóm này cho xe dừng đỗ ở lề đường, sát một khu đất trống, đối diện quán của ông V. Một người xuống xe vào quán hỏi còn chỗ ngồi hay không, những người còn lại vẫn ngồi trên xe.

Lúc này, ông V. đi ra yêu cầu nhóm du khách không được dừng, đỗ xe tại khu vực trên. Hai bên xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại.

Vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc

Theo trình báo, ông V. sau đó dùng ghế và xẻng đuổi đánh nhóm du khách. Tiếp đó, B.N. và N.N. cũng lao ra dùng tay chân đánh người. Trong số các nạn nhân, anh C.N.H. (SN 2003) bị thương nặng nhất, mặt sưng một bên, bầm tím.

Ngay sau sự việc, nhóm du khách đã điện báo cơ quan công an. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bức xúc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ và lấy lời khai các bên liên quan trong tối 21-2.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

