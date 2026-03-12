HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Công an khuyến cáo người dân

CA LINH

(NLĐO) – Công an xã An Ninh, TP Cần Thơ khuyến cáo người dân thận trọng bảo quản tài sản tại các điểm du lịch đông người.

Ngày 12-3, Công an xã An Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ cướp giật dây chuyền xảy ra tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Ngoài ra, công an xã này cũng đưa ra khuyến cáo đến người dân về việc cảnh giác tội phạm tại các điểm tập trung đông người và lễ hội đầu xuân.

CLIP: Người phụ nữ (mặc áo đỏ) bị một nhóm người dàn cảnh giật dây chuyền. Nguồn: MXH

Hiện nay đang là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các khu vui chơi giải trí và lễ hội đầu năm thu hút rất đông người dân tham gia. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu lợi dụng lúc đông người, chen lấn để thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi và cướp giật tài sản.

Để chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, Công an xã An Ninh đề nghị người dân khi đến những nơi công cộng, điểm tập trung đông người cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo quản tư trang, đồ dùng cá nhân.

Đối với túi xách, ba lô, nên đeo phía trước ngực, kéo khóa cẩn thận và luôn trong tầm quan sát. Không nên đeo hớ hênh sau lưng hoặc bên hông khi đi vào dòng người đông đúc.

Hạn chế vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại. Khi không dùng đến, hãy cất vào túi có khóa kéo hoặc vị trí an toàn, tránh để trong túi quần sau hoặc túi áo khoác lỏng lẻo.

Ngoài ra, du khách cũng hạn chế đeo dây chuyền, vòng vàng có giá trị cao khi tham gia các hoạt động ngoài trời để tránh lọt vào tầm ngắm của các đối tượng cướp giật.

Về quản lý phương tiện đi lại, chỉ gửi xe tại các bãi giữ xe có người trông coi, có vé xe hoặc thẻ từ theo quy định và khóa xe cẩn thận. Đồng thời, cảnh giác với những nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cố tình tiếp cận, chen lấn, xô đẩy hoặc tạo ra các tình huống "dàn cảnh" như: vờ va chạm giao thông, hỏi đường, làm rơi đồ... để đánh lạc hướng bà con nhằm lấy cắp tài sản.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-3, mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo đỏ được cho là bị giật dây chuyền trong chớp mắt, xảy ra tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp.

Theo đó, người phụ nữ này đang đi giữa nơi đông người thì bỗng sờ lên cổ tìm kiếm tài sản bị mất. Sau đó, bà quay sang kiểm tra tay người bên cạnh xem có lấy đồ hay không nhưng không tìm được gì. Một số bình luận nghi ngờ có một nhóm người đã dàn cảnh để cướp tài sản.


Cần Thơ giật dây chuyền Liên Hoa Bảo Tháp
