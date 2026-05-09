Bạn đọc

Vụ hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo tại TP Đồng Nai: Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Sau vụ hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo ở TP Đồng Nai, Sở Xây dựng vừa kiến nghị làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Đồng Nai gửi UBND TP Đồng Nai, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải đã được UBND tỉnh Bình Phước cũ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào cuối năm 2023.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân trong vụ hạ cốt nền tại Đồng Nai khiến nhà dân chênh vênh - Ảnh 1.

Nhà dân cheo leo sau khi hạ cốt nền

Đây là dự án có đoạn thi công qua xã Tân Lợi bị hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo. Gần 2 tháng trước, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng đầu tư Đồng Nai tổ chức xin lỗi các hộ dân bị ảnh hưởng.

Sở Xây dựng kiểm tra, xác định vào tháng 7-2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai điều chỉnh gói thầu XL04 của dự án như tốc độ thiết kế, độ dốc chênh cao ảnh hưởng đến 8 hộ dân, đổi áo đường - nhựa đường, đá chèn.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gói thầu XL04 dự án trên, đây được xác định thuộc trường hợp phải thực hiện điều chỉnh dự án và phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định điều chỉnh dự án, cụ thể là "thay đổi quy mô đầu tư xây dựng dự án".

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước cũ (nay là Đồng Nai) đã không lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định, tự ý phê duyệt hồ sơ thiết kế sau thiết kế cơ sở không tuân thủ theo hồ sơ dự án đầu tư đã được phê duyệt. Điều này trái với quy định của Luật Xây dựng.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện việc tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế gói thầu XL04. Đồng thời, đề xuất phương án giải quyết cụ thể tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Về các hộ dân bị hạ cốt nền khiến nhà cheo leo, Sở xây dựng báo cáo sau khi hỗ trợ chi phí cho 8 hộ dân bố trí chỗ ở tạm thời, đoạn từ Km10-200 - Km10-550 thuộc dự án cũng đã tạm dừng thi công để phòng ngừa nguy cơ sạt lở. Đoạn dự án này chỉ thực hiện trở lại khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các quy định khác liên quan.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân trong vụ hạ cốt nền tại Đồng Nai khiến nhà dân chênh vênh - Ảnh 3.

Chủ đầu tư đã xin lỗi người dân sau khi sự việc xảy ra

Về việc vận chuyển hàng ngàn khối đất ra khỏi dự án, đến nay vẫn chưa làm rõ việc chủ đầu tư làm các thủ tục về khoáng sản ra sao, trong khi hàng ngàn mét khối đất hạ cốt nền đã vận chuyển ra khỏi dự án từ nhiều tháng qua.

Sau khi xảy ra vụ việc hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo, lãnh đạo UBND TP Đồng Nai đã đi kiểm tra hiện trạng và yêu cầu tạm dừng thi công tại khu vực hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, và yêu cầu các sở ngành liên quan kiểm tra báo cáo toàn bộ vụ việc.

Phía Công an TP Đồng Nai cũng đã yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 để làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.


Thêm vụ hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo ở Đồng Nai: Ban Quản lý dự án Phú Riềng giải trình ra sao?

(NLĐO) - Sau khi lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu báo cáo, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng đã có giải trình về việc múc đất hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo.

