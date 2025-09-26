HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Vụ học sinh không học kỹ năng phải đón về trước 15 giờ: Sẽ có cuộc họp chấn chỉnh vào ngày 30-9

Thanh Thảo

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sẽ tổ chức cuộc họp để chấn chỉnh tình trạng học sinh phải về sớm nếu không đăng ký học kỹ năng

Liên quan đến việc học sinh không học kỹ năng phải đón về trước 15 giờ mà Báo Người Lao Động phản ánh, ngày 26-9, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã gửi lời cảm ơn đến báo, đồng thời cho biết Sở đã có kế hoạch vào ngày 30-9 tới sẽ có cuộc họp để chấn chỉnh tình trạng mà báo nêu.

Ở một diễn biến khác, cũng liên quan đến việc học thêm các môn kỹ năng trong năm học 2025-2026, nhiều phụ huynh đã phản ánh tới Báo Người Lao Động về một số bất cập.

Một phụ huynh viết, trường con mình là Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, lớp 1 cũng thu thêm 430.000 đồng/tháng cho việc học kỹ năng sống, STEM, kỹ năng công dân số, ngoại ngữ… Thực sự rất khó khăn cho phụ huynh vì đa số là công nhân thu nhập thấp. Trong khi các con chỉ lớp 1 nhưng nếu không đóng cho con học thì phải đón về sớm. Trường nói tự nguyện nhưng như ép buộc.

Vụ học sinh không học kỹ năng phải đón về trước 15 giờ: Sẽ có cuộc họp chấn chỉnh vào ngày 30-9- Ảnh 1.

Thông báo về việc thay đổi giờ đón học sinh trong chiều qua (25-9) của Trường THCS Tân Đông Hiệp

Theo bạn đọc Hailo..., ngoài việc miễn tiền học phí, chính quyền các cấp phải có biện pháp mạnh để các trường không dám tìm cách thu tiền của học sinh một cách không thuyết phục hoặc quá cao mà có nhiều phụ huynh không kham nổi. Từ đó, tạo ra sự không công bằng hoặc thiệt thòi cho học sinh nghèo trong khi cơ sở vật chất của nhà trường là của chung.

Qua tìm hiểu của Phóng viên Báo Người Lao Động, đa phần các trường học đều bố trí học môn kỹ năng vào tiết cuối cùng của buổi chiều, một số trường thì xếp các em học sinh không đăng ký vào một lớp, cho các em tự ôn tập hoặc vào thư viện đọc sách.

Cũng có trường thì giáo viên thông báo, em nào không học kỹ năng phụ huynh có thể đón sớm, nếu không đón được thì các em sẽ tự xuống chơi ở sân trường, bảo vệ đóng cổng không cho ra ngoài, chờ đến lúc tan trường mới mở cổng...

Trước đó, phản ánh đến Báo Người Lao Động, một phụ huynh có con học tại Trường THCS Tân Đông Hiệp, phường Dĩ An, TP HCM, cho biết gần 1 tháng nay, vợ chồng chị phải thay phiên nghỉ một buổi chiều để đón con, vì cháu phải tan học trước 15 giờ, trong khi như mọi năm cháu học bán trú đến 16 giờ 30 phút mới ra.

Việc này gây ra nhiều khó khăn, vì đa phần phụ huynh của trường là công nhân lao động, khó xin nghỉ ngang để đi đón con.

Sau khi báo phản ánh, trong buổi chiều trường đã thông báo đến phụ huynh đổi giờ đón con sang 16 giờ, chứ không phải 14 giờ 50 phút như mọi hôm. Ngoài ra, nhà trường cũng thông tin, sau khi các em vào học chính thức các môn học kỹ năng, nhà trường đã sắp xếp cho những em không đăng ký xuống phòng thư viện đọc sách hoặc có phòng riêng cho các em ôn tập, tất cả các em đều tan học cùng một lúc.

    Thông báo